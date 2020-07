IRW-PRESS: Perimeter Medical Imaging AI, Inc.: Perimeter Medical Imaging AI leitet KI-Projekt ATLAS für ImgAssist ein

Vom CPRIT (Cancer Prevention and Research Institute of Texas) gesponserte Studie in führenden Krebszentren in Texas

Dallas, Texas - 15. Juli 2020 - Perimeter Medical Imaging AI Inc. (TSX.V: PINK) hat heute die Einleitung seines KI-Projekts ATLAS (Anm.: KI = künstliche Intelligenz) bekannt gegeben. Im Rahmen des Projekts werden Bilder von Brustkrebstumoren gesammelt, um die vom Unternehmen aktuell entwickelte KI-Technologie ImgAssist zu trainieren und zu testen. Bei dieser Technologie kommt ein maschinelles Lernmodell zum Einsatz, das Chirurgen in die Lage versetzen soll, während der Durchführung einer brusterhaltenden Operation (Lumpektomie) in Echtzeit zu bewerten, ob der Tumor noch vorhanden ist.

Perimeter wird hochauflösende Bildgebungsgeräte der Marke OTIS an seinen Partnerstandorten einsetzen. Es wird umgehend mit der Patientenrekrutierung begonnen, wobei die Aufnahme von bis zu 400 Patienten in die Studie geplant ist. Diese Studie wurde zum Teil durch eine Zuwendung in Höhe von 7,4 Mio. USD ermöglicht, die vom Cancer Prevention and Research Institute of Texas (CPRIT), einem führenden staatlichen Finanzierungsorgan im Bereich der Krebsforschung, gewährt wurde.

Im Rahmen der ersten Projektphase wird der Fokus auf der Erfassung von Datenmaterial aus führenden Pathologielabors in Texas - MD Anderson, Baylor College of Medicine und UT Health San Antonio - liegen. Mit Hilfe von eigens installierten OTIS-Geräten werden Bildgebungsdaten von Brustgewebeproben von rund 400 Patientinnen gesammelt, um ImgAssist AI zu verfeinern. ImgAssist AI ist ein urheberrechtlich geschütztes Softwaremodell, das auf maschinellem Lernen basiert und in der Lage ist, Bildgebungsdaten auszuwerten, sofern ein effektives Datenlabeling erfolgt.

Während der zweiten Phase wird eine zentrale Studie an mehreren Standorten durchgeführt, um die neue Technologie - die von Perimeter entwickelte OTIS- Plattform mit ImgAssist AI - im Vergleich zum aktuellen Behandlungsstandard zu testen und ihren Einfluss auf die Reoperationsrate bei Patientinnen, die sich einer brusterhaltenden Operation unterziehen, zu bewerten.

Das Unternehmen ist vor kurzem eine Kooperation mit Dr. Charles Mangum von North Texas Pathology Associates eingegangen und hat zwei ebenfalls in Texas beheimatete klinische Spezialisten unter Vertrag genommen, um das Projekt mit weiterem Expertenwissen zu bereichern.

Dr. Savitri Krishnamurthy, der als Director for Clinical Trials Research and Development am Department of Pathology von MD Anderson verantwortlich zeichnet und als Hauptprüfer der Datenerfassungsstudie ausgewählt wurde, bestätigte vor kurzem: Die neue Ära der Gewebebildgebung, in der optische Bildgebungsplattformen wie OTIS zum Einsatz kommen, dürfte die Praxis der Brustchirurgie und Brustpathologie in Zukunft in revolutionärer Weise verändern.

Sobald die Markteinführung erfolgt ist, wird ImgAssist in die von Perimeter entwickelte OTIS-Technologie integriert, um damit Echtzeitdaten während einer Brustkrebsoperation zu erfassen. Die Plattform ist in der Lage, ultrahochauflösende, oberflächennahe Bilder quer über die Oberfläche des entfernten Gewebes anzufertigen und liefert dem Chirurgen damit Zusatzinformationen, mit denen dieser bewerten kann, ob er das Tumorgewebe erfolgreich zur Gänze entfernt hat.

Sollte der Chirurg an der Gewebeoberfläche vermeintliche Krebszellen erkennen, kann er der Patientin umgehend zusätzliches Gewebe entnehmen und damit die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass die Patientin im Anschluss weitere chirurgische Eingriffe benötigt.

Die Einleitung dieser Studie folgt auf eine für Perimeter Medical Imaging AI sehr ereignisreiche Phase, nachdem das Unternehmen seinen Börsengang an der TSX Venture Exchange erst am 6. Juli 2020 vollzogen hat. Das Unternehmen mit Niederlassungen in Toronto und Dallas ist im selben Jahr an die Börse gegangen, in dem es auch den kommerziellen Einstieg seiner urheberrechtlich geschützten und von der FDA bewilligten Optischen Kohärenztomografie-Bildgebungsplattform (OCT) plant. Diese Plattform ist derzeit das einzige Tool, das intraoperative Mikroskop-Bilddaten in Echtzeit ermöglicht.

PMIs Börsensymbol PINK ist eine Anspielung auf die pinkfarbenen Schleifen, die von der Canadian Cancer Society und der American Cancer Society während des alljährlichen Brustkrebs-Bewusstseins-Monats (Breast Cancer Awareness Month) verwendet werden. Damit will das Unternehmen sein Engagement zum Ausdruck bringen, Chirurgen, Radiologen und Pathologen beim Einsatz von Perimeters Bildgebungstechnologie und künstlicher Intelligenz (KI) im Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen. Laut Schätzungen werden etwa 30 % aller in diesem Jahr bei Frauen diagnostizierten Krebserkrankungen auf Brustkrebs entfallen.

Über Perimeter

Perimeter ist ein Unternehmen mit Sitz in Toronto, dessen US-Firmenzentrale sich in Dallas (Texas) befindet. Das Unternehmen entwickelt modernste Bildgebungsgeräte, mit deren Hilfe Chirurgen, Radiologen und Pathologen in der Lage sind, mikroskopische Gewebestrukturen während eines klinischen Eingriffs zu visualisieren.

Perimeters OTIS-Plattform ist ein Bildgebungssystem für die patientennahe Sofortdiagnostik, das Kliniker in Echtzeit mit ultrahochauflösenden, oberflächennahen Bildern vom Rand (1-2 mm unterhalb der Oberfläche) einer mittels Exzisionsbiopsie entnommenen Gewebeprobe versorgt.

Die Möglichkeit, zusätzlich zum aktuellen Behandlungsstandard der Schnellschnittuntersuchung zur Entscheidungsfindung während eines klinischen Eingriffs auch noch mikroskopische Gewebestrukturen während des Eingriffs zu visualisieren, stellt einen besseren Langzeiterfolg für Patienten und geringere Kosten für das Gesundheitssystem in Aussicht.

Die von Perimeter entwickelte OTIS-Plattform wurde von der FDA als Bildgebungsgerät zur Bewertung der Mikrostruktur von exzidiertem menschlichem Gewebe anhand einer zweidimensionalen Schnittbildgebung/Tiefenvisualisierung in Echtzeit mit Manipulationssoftware zur Bildauswertung für das Erkennen und Kommentieren von Zielregionen zugelassen.

Darüber hinaus arbeitet Perimeter derzeit an der Entwicklung von modernsten Bildauswertungsgeräten auf Basis künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens, mit denen die Effizienz der Auswertung optimiert werden soll.

KONTAKT

Mitbegründer Andrew Berkeley

Tel.: +1 416-846-0042

E-Mail: aberkeley@perimetermed.com

Perimeter Medical Imaging AI, Inc.

1 Yonge Street, Suite 201

Toronto Ontario M5E 1E6

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze zu werten sind. Zukunftsgerichtete Informationen können unter anderem auch Aussagen über das geplante Datum der Einreichung von Geschäftsergebnissen, zukünftige Pläne, Kosten, Ziele oder Leistungen von Perimeter oder darauf basierende Annahmen enthalten. In dieser Pressemeldung werden Formulierungen wie kann, würde, könnte, wird, wahrscheinlich, glauben, erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, schätzen und ähnliche Ausdrücke, einschließlich ihre verneinte Form, verwendet, um auf zukunftsgerichtete Aussagen hinzuweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse und liefern nicht notwendigerweise korrekte Hinweise darauf, ob, wann und wie diese zukünftigen Ergebnisse erzielt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass Ereignisse, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden, auch tatsächlich eintreten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbaren Informationen und/oder den Erwartungen der Unternehmensführung in gutem Glauben in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und anderen unvorhersehbaren Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Perimeter liegen.

Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen zählen unter anderem auch jene, die in einem gemeinsamen Rundschreiben beschrieben werden, das im Hinblick auf die Hauptversammlungen der Aktionäre zur Genehmigung des Arrangement-Plans zwischen Perimeter und New World Resource Corp. erstellt wurde. Eine Kopie davon finden Sie im Firmenprofil von Perimeter auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com. Die erwähnten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen könnten bewirken, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Perimeter hat nicht die Absicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung neuen Informationen, Ereignissen oder Umständen entsprechend zu aktualisieren oder zu korrigieren, sofern dies in den einschlägigen Gesetzen nicht gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52656

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52656&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6492972071

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.