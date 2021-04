IRW-PRESS: PyroGenesis Canada Inc: PyroGenesis ernennt Berater für Investor & Corporate Relations in Europa

MONTREAL, QUEBEC (1. April 2021) - PyroGenesis Canada Inc. (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FRA: 8PY) (das Unternehmen oder PyroGenesis), ein Hightechunternehmen, das plasma-atomisiertes Metallpulver, umweltfreundliche Plasma-Abfall-zu-Energie-Systeme und saubere Plasmabrenner-Produkte entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt, hat die Deutsche Gesellschaft fur Wertpapieranalyse GmbH (DGWA), eine deutsche Investment Banking Boutique, zum 1. April 2021 für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten zum Berater für Investor und Corporate Relations in Europa ernannt.

Das Unternehmen hat mit der DGWA ein monatliches Auftragshonorar, zahlbar am 15. Geschäftstag jeden Monats (in Deutschland), als Vergütung für die Dienste vereinbart. Das Unternehmen kann die Vereinbarung mit der DGWA zu jeder Zeit durch schriftliche Vorlage einer Kündigung mit einer Frist von fünfundvierzig (45) Tagen kündigen. Die DGWA hält keine Beteiligung, direkt oder indirekt, am Unternehmen oder seinen Wertpapieren und hat weder das Recht noch die Absicht, eine Beteiligung zu erwerben.

Das Führungsteam der DGWA verfügt über eine 25jährige Erfolgsbilanz im Handel, bei Investitionen und bei der Analyse von KMUs weltweit. Das Unternehmen hat Firmensitze in Frankfurt und Berlin, Deutschland, und war an mehr als 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheausgaben, Dual Listings und Unternehmensfinanzierungen sowie Informationsveranstaltungen und Aufklärungskampagnen beteiligt.

PyroGenesis ernannte die DGWA mit dem Ziel, sowohl die europäische Finanzwelt als auch die Industrie auf die firmeneigene fortschrittliche Plasmatechnologie von PyroGenesis aufmerksam zu machen.

Wir freuen uns, mit der DGWA zusammenzuarbeiten, um in den europäischen Finanzmärkten besser sichtbar zu werden und mögliche Kunden in Europa auf unsere Produktangebote aufmerksam zu machen, äußerte Herr P. Peter Pascali, CEO und Vorstandsvorsitzender von PyroGenesis. Unser Verkaufswachstum und neuer Schwung, die kurzfristigen Gewinn versprechen, zusammen mit unserer Verpflichtung zu grüner Produktion, die Unternehmen in Bergbau und Metallurgie helfen, ihre Klimaneutralitätsziele zu erreichen, entsprechen den Erwartungen nachhaltigkeitsbewusster europäischer Investoren und Stakeholder.

Wir freuen uns darauf, europäische Stakeholder und Industrieunternehmen mit den Investitionsmöglichkeiten und Produktangeboten von PyroGenesis bekannt zu machen, fügte Herr Stefan Müller, CEO der DGWA, hinzu. Die Verpflichtung des Unternehmens zu nachhaltiger Entwicklung zusammen mit der großen Nachfrage nach erstklassigen börsennotierten 3D-Druck-Unternehmen kommt sowohl wachstumsorientierten Privatanlegern als auch institutionellen Investoren in Europa entgegen.

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc. ist ein in Entwurf, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von fortschrittlichen Plasma-Verfahren und -Produkten tätiges Hightechunternehmen. Das Unternehmen bietet seine Expertise in Entwicklung und Produktion und seine schlüsselfertigen Ausstattungsoptionen Kunden in den Industriebereichen Verteidigung, Metallurgie, Bergbau, hochentwickelte Materialien (einschließlich 3D-Druck) und Umweltschutz an. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, behält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil an der Spitze von technischer Entwicklung und Vertrieb bei. Mit Hilfe seiner Kernkompetenzen beliefert PyroGenesis den globalen Markt mit innovativen Plasmabrennern, einem Plasmaabfall-Verfahren, metallurgischen Hochtemperaturverfahren und technischen Dienstleistungen. Die Betriebsstätten von PyroGenesis sind nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrogenesis.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die die Wörter können, planen, werden, schätzen, fortsetzen, annehmen, beabsichtigen, erwarten, dabei sein und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; unsere Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bestehender Produkte; unsere Strategie in Bezug auf Forschung und Entwicklung; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und Preisgestaltung; die Entwicklung neuer Produkte und Ungewissheiten in Bezug auf den behördlichen Zulassungsprozess. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Risiken, die regelmäßig in den laufenden Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden. Diese Einreichungen können unter www.sedar.com oder unter www.sec.gov eingesehen werden. Tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen können erheblich abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) noch der NASDAQ Stock Market, LLC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: PyroGenesis Canada Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rodayna Kafal, Vice President, IR/Comms. and Strategic BD

Tel: (514) 937-0002

E-Mail: ir@pyrogenesis.com

WEBSITE: http://www.pyrogenesis.com/

DGWA

Stefan Müller, CEO

Kaiserhofstraße 13

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

E-Mail: info@dgwa.org

Website: www.DGWA.org

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57634

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57634&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74734T1049

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.