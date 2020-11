IRW-PRESS: Raffles Financial Group Limited: Raffles Financial schließt mit Raffle Infrastructure Investment eine Joint-Venture-Vereinbarung ab

Singapur, 2. November 2020. Raffles Financial Pte Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH) (Frankfurt: 4VO) (OTC: RAFFF) (Raffles, das Unternehmen oder RF), hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit Raffles Infrastructure Investment Pte Ltd. (RII), einer Tochtergesellschaft der an der Börse Singapur (LUY) notierten Raffles Infrastructure Holdings Limited, eine Joint-Venture-Vereinbarung abgeschlossen hat. Die Parteien beabsichtigten, im Rahmen eines Joint-Venture-Unternehmens (das JVU), MFUND Limited, zusammenzuarbeiten, das nach Gründung in Raffles Infrastructure Capital Limited umbenannt werden soll. Raffles Infrastructure Capital Limited wird ein in Hongkong nach dortigem Recht eingetragenes Unternehmen sein.

Das Joint-Venture steht im Einklang mit dem langfristigen Ziel des Unternehmens, Möglichkeiten zu erschließen und seine Geschäfts- und Betriebstätigkeit auszubauen.

Die Infrastrukturausgaben in Asien sollen bis 2025 5,3 Billionen US-Dollar erreichen*. Die Kernkompetenz von Raffles Infrastructure besteht in der Planung und Entwicklung von Infrastrukturprojekten in Asien, insbesondere China, während das Hauptaugenmerk von Raffles Financial auf die globale Mittelbeschaffung und Corporate-Finance-Beratungsleistungen gerichtet ist. Das Joint-Venture kann Regierungen und ihren Bauunternehmen ein vollständiges Spektrum an Infrastrukturentwicklungslösungen anbieten, erklärt Dr. Charlie In, Chairman von Raffles Financial.

* Quelle: PWC APEC Infrastructure Development

Der Hauptgegenstand des JVU wird die Erbringung der folgenden Beratungs- und Managementleistungen sein:

A. Finanzierung von Infrastrukturprojekten im Auftrag von Regierungen und/oder Bauunternehmen

B. Ernennung und Bewertung von EPC-Vertragspartnern und Lieferanten, einschließlich Zahlungsgenehmigungen

C. Vermarktung und Vermietung der Projekte zur Sicherung von Käufern und Mietern

D. Verkauf der Projekte an Immobilieninvestmentfonds (REITs), Treuhandgesellschaften und Fonds

Die Zielgruppe sind im Wesentlichen asiatische Regierungen und Entwickler von Infrastrukturprojekten wie Schnellstraßen, Eisenbahnsystemen, Flug-/Seehäfen, Logistikzentren, Kraftanlagen für saubere Energien, Telekommunikationsmasten, Cloud- und Datenzentren sowie Regierungseinrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Nationalparks, Wasseranlagen und Stromnetze.

Das JVU wird nicht in diese Projekte investieren, sondern Beratungs- und Managementleistungen erbringen.

Bedingungen der Joint-Venture-Vereinbarung

Die Parteien haben dafür Sorge zu tragen, dass die Gründung des JVU mit einem anfänglichen ausgegebenen und eingezahlten Aktienkapital von 200 Hongkong-Dollar - aufgeteilt in 200 Aktien - erfolgt. Die Anzahl der Aktien und die jeweilige Beteiligung der beiden Parteien sind nachstehend aufgeführt.

Das Board of Directors wird aus bis zu drei Mitgliedern bestehen. RII ist berechtigt, zwei Mitglieder in das Board zu berufen; RF hat das Recht, ein Mitglied zu bestellen.

Über Raffles Financial Group Limited (CSE: RICH) (FWB: 4VO) (OTC:RAFFF)

Raffles Financial Pte Ltd. (eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Raffles Financial Group Limited) ist eine steuerbefreite Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft, die bei der Monetary Authority of Singapore (Finanzaufsichtsbehörde von Singapur) registriert ist. Raffles bietet Beratungs- und Vermittlungsdienste für Börsennotierungen an. Raffles Financial fungiert als Berater für Familien-Trusts, Family Offices und Investmentfonds. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.rafflesfinancial.co.

