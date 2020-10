IRW-PRESS: Rainforest Resources Inc. : Rainforest Resources Inc. meldet letzte Schritte zum weiteren Erwerb von geschütztem Land zur Rettung einer kritisch gefährdeten Vogelart in Ecuador

1. Oktober 2020, Miami Florida - (OTC Markets) - Wie Rainforest Resources Inc. (RRIF) bereits am 7. Juli 2020 bekannt gab, unterzeichnete das Unternehmen eine Absichtserklärung über den Erwerb weiterer Ländereien in SAN VICENTE DE CAMBUGAN in Ecuador. Dabei handelt es sich um ca. 9.190 Hektar an Regenwäldern und Hochebenen. Das Unternehmen möchte nun darüber informieren, dass man kurz vor Abschluss des offiziellen Grundstückerwerbs steht. Diese Ländereien werden anschließend in eine Schutzzone mit hoher Biodiversität an einheimischer Flora und Fauna umgewandelt.

Das Unternehmen erwartet die Bestätigung des Grundbucheintrags in den nächsten Tagen. Die Details des Kaufvertrags werden auf der Firmenwebseite und über die OTC Markets veröffentlicht werden.

Die Ländereien in SAN VICENTE DE CAMBUGAN, Ecuador, haben ein mittelfeuchtes äquatoriales mesothermes Klima mit vier bis fünf verschiedenen Klimazonen. Die Ländereien liegen inmitten der tropischen Anden und enthalten mehrere Wasserfälle und eine hohe Biodiversität an einheimischer Flora und Fauna mit ca. 45.000 Pflanzenarten und 3.400 Wirbeltierarten.

SAN VICENTE DE CAMBUGA ist ein Hotspot Ecuadors in dem viele gefährdete Tierarten leben. Zum Beispiel leben hier der Brillen-/Andenbär und ein sehr spezieller Kolibri: der Schwarzbauch-Höschenkolibri. Der Schwarzbauch-Höschenkolibri ist eine in Ecuador einheimische und vom Aussterben bedrohte Vogelart, von der nur noch weniger als 300 in der Wildnis existieren. Die weitere Entwicklung ist sehr besorgniserregend. Laut der Weltnaturschutzunion (IUCN) sind der Klimawandel und die Abholzung der Regenwälder die größten Faktoren in der Gefährdung dieser seltenen Tierarten. Rainforest Resources geht damit einen weiteren Schritt in seiner Mission, die wichtigen Ökosysteme dieser Welt erhalten und damit bedrohte Tierarten vor dem Aussterben zu schützen.

