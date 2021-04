IRW-PRESS: Reliq Health Technologies Inc. : Reliq Health Technologies, Inc. kündigt Einführung des FHIR- Standards für Interoperabilität an, um neue CMS-Vorschriften zu erfüllen, und stellt einen neuen Chief Technology & Innovation Officer ein

HAMILTON, ON, 28. April 2021 / - Reliq Health Technologies Inc. (TSXV:RHT oder OTC:RQHTF oder WKN:A2AJTB) (Reliq oder die Gesellschaft), ein rasant wachsendes globales Telemedizin-Unternehmen, das innovative Virtual-Care-Lösungen für den Multi-Milliarden-Dollar-Markt im Gesundheitswesen entwickelt, gab heute bekannt, dass es den FHIR-Standard (Fast Healthcare Interoperability Resources) für seine iUGO-Care-Plattform übernommen hat, um die Anforderungen von Großkunden wie Managed-Care-Programmen und anderen Kostenträgern zu erfüllen, die die neuen CMS-Vorschriften zur Interoperabilität einhalten müssen.

Die Integration des FHIR-Standards in unsere Plattform ermöglicht es Reliq, aktuellen und potentiellen Kunden modernste Interoperabilitätsfunktionen anzubieten, meinte Dr. Lisa Crossley, CEO von Reliq Health Technologies, Inc. Im Dezember 2020 haben die Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) in den USA die CMS Interoperability and Prior Authorization Proposed Rule (Vorgeschlagene Interoperabilitäts- und vorherige Freigabe-Regel) eingeführt, die verlangt, dass CMS-regulierte Kostenträger den FHIR-Standard übernehmen. Grundsätzlich ist FHIR ein standardisiertes Rahmenwerk für den Datenaustausch im Gesundheitswesen, das von den CMS übernommen wurde, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Informationssystemen im Gesundheitswesen zu verbessern und Prior-Authorization-Prozesse zu straffen, um im Voraus sicherzustellen, dass die Patienten anspruchsberechtigt sind eine Leistung zu erhalten (und die Leistungserbringer daher vergütet werden). Diese vorgeschlagene Regelung baut auf der bestehenden CMS Interoperability and Patient Access Final Rule auf, die ab dem 1. Juli 2021 vom CMS in Kraft gesetzt wird. Unter diesen neuen Interoperabilitätsstandards müssen Medicare Advantage (MA)-Pläne, Medicaid und Childrens Health Insurance Program (CHIP) Managed Plans, State Medicaid und Qualified Health Plans (QHP) den FHIR-Standard verwenden, um einen nahtlosen Datenaustausch zwischen Anbietern, Kostenträgern und Patienten zu ermöglichen. Unser neues Patientenportal nutzt den FHIR-Standard, um Patienten auf der iUGO-Care-Plattform einen sicheren, nahtlosen Zugang zu ihren Gesundheitsdaten in Übereinstimmung mit den neuen Vorschriften zu ermöglichen. Die Einführung von FHIR erweitert den gesamten Markt der Gesellschaft erheblich und ermöglicht Reliq die direkte Zusammenarbeit mit großen Unternehmenskunden wie Managed-Care-Programmen, Privatversicherungen und anderen Kostenträgern sowie Gesundheitsdienstleistern.

Die Gesellschaft gab weiterhin bekannt, dass Dave McKay für die neu geschaffene Position des Chief Technology & Innovation Officer eingestellt wurde. Herr McKay verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Software und bringt bedeutende Fachkenntnisse in den Bereichen Gesundheitstechnologie, Cybersicherheit, Datenschutz und Produktinnovation mit zu Reliq. Seine Erfahrung in der Entwicklung von Unternehmenslösungen für den Gesundheitsmarkt wird für die Gesellschaft von unschätzbarem Wert sein, wenn ihre Strategie zur schnellen Skalierung ihres Geschäfts bis Ende 2021 und darüber hinaus umgesetzt wird. Die Gesellschaft möchte weiterhin bekanntgeben, dass es die Positionen des Chief Technology Officer und des Chief Innovation Officer, die zuvor Rob Prouse bzw. Bassma Ghali innehatten, gestrichen hat, und möchte Beiden, Herrn Prouse und Herrn Dr. Ghali für ihre bisherigen Beiträge danken. Herr McKay wird die Aufgaben übernehmen, die bisher mit diesen beiden Rollen verbunden waren.

Über Reliq Health

Reliq Health Technologies ist ein wachstumsstarkes global tätiges Telemedizinunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen Lösungen für die virtuelle Gesundheitsversorgung im mehrere Milliarden Dollar schweren Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. Die von Reliq entwickelte leistungsfähige iUGO Care-Plattform unterstützt bei der Koordinierung von Versorgungsleistungen und bei der bürgernahen virtuellen Gesundheitsversorgung. iUGO Care bietet Patienten mit komplexen Gesundheitsproblemen eine hochwertige Pflege im eigenen Heim, um einerseits eine raschere Genesung sowie eine Verbesserung der Lebensqualität von Patienten und deren Angehörigen zu ermöglichen und andererseits die Pflege- und Betreuungskosten zu senken. iUGO Care ermöglicht eine Fernübertragung von Patientenüberwachungsdaten in Echtzeit und versetzt das Behandlungspersonal damit in die Lage, rechtzeitig zu intervenieren und so kostenintensive Einweisungen ins Spital sowie Notarzteinsätze zu vermeiden. Die Aktien von Reliq Health Technologies werden an der Börse TSX Venture unter dem Börsenkürzel RHT, am OTC-Markt unter dem Börsensymbol RQHTF und in Deutschland unter der WKN A2AJTB gehandelt.

