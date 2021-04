IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech benennt General Manager für Georgia Lake Lithium Projekt

Vancouver, BC, Canada - April 7, 2021 - Rock Tech Lithium Inc. (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") (TSX-V: RCK; Frankfurt: RJIB) freut sich bekannt zu geben, dass Robert MacDonald, P.Eng., zum General Manager für das Lithiumprojekt Georgia Lake in Ontario, Kanada, ernannt wurde.

Herr MacDonald ist ein Bergbauingenieur, der in seiner 36-jährigen Karriere ein breites Spektrum an operativen und technischen Funktionen innehatte, wie z. B.:

- General Manager Ontario Operations - Black Fox Complex, McEwen Mining Inc.

- General Manager Macassa Complex, Kirkland Lake Gold Ltd.

- Operations Manager Red Lake Gold Mines, Gold Corp Inc.

Er verfügt über umfangreiche Kompetenzen in der Leitung aktiver Minen, der Entwicklung neuer Minenprojekte und der Optimierung der Performance von Minen- und Fabrikationsbetrieben.

"Wir freuen uns, Bob in unserem Team willkommen zu heißen. Mit seiner Erfahrung bei der Fortentwicklung von Explorationsprojekten zur Produktion ist Bob der ideale Manager, um die Erschließung unseres Lithiumprojekts Georgia Lake zu leiten. Die jüngsten Kapitalerhöhungen ermöglichen es uns, die Arbeiten bei Georgia Lake parallel zu unseren Plänen zum Bau eines Lithium-Konverters voranzutreiben. Bob ist in Thunder Bay ansässig und wird ein lokales Team aufbauen, um das Projekt vom derzeitigen PEA-Stadium über die Machbarkeitsstudie in die Produktion zu führen", sagte Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech.

Rock Tech verfolgt die Strategie, ein integriertes Lithium-Geschäft aufzubauen, indem es sein Upstream-Lithiumprojekt Georgia Lake entwickelt und parallel eine Downstream-Lithiumhydroxid-Konverteranlage aufbaut. Das Unternehmen will die wachsende europäische Lieferkette für Elektrofahrzeuge beliefern, indem es die Vorteile des rohstoffreichen Kanadas mit denen des prozessorientierten Europas verbindet.

Im Namen des Board of Directors,

"Dirk Harbecke "

Dirk Harbecke

Chairman of the Board of Directors

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Brad Barnett

Chief Financial Officer

Rock Tech Lithium Inc.

777 Hornby Street, Suite 600

Vancouver, B.C., V6Z 1S4

Telephone: (778) 358-5200

Facsimile: (604) 670-0033

Email: bbarnett@rocktechlithium.com

Rock Tech Lithium Inc.

600-777 Hornby Street | Vancouver | British Columbia | Canada | V6Z 1S4

P. +1.778.358.5200

F. +1.604.670.0033

www.rocktechlithium.com

bbarnett@rocktechlithium.com

TSXV: RCK

Frankfurt: RJIB

