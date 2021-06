IRW-PRESS: Royal Helium Ltd: Royal Helium schließt überzeichnete Finanzierung auf Bought-Deal-Basis in Höhe von 17.250.000 Dollar ab

SASKATOON, SASKATCHEWAN - (8. Juni 2021) Royal Helium Ltd. . (Royal oder das Unternehmen) (TSXV: RHC) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Prospektangebot von Einheiten (Einheiten) auf der Basis eines Bought Deal abgeschlossen und dabei durch die Ausgabe von 34.500.000 Einheiten zum Preis von 0,50 Dollar pro Einheit einen Bruttoerlös 17,25 Millionen Dollar eingenommen hat (das Angebot). Dies schließt auch 4.500.000 Einheiten ein, die gemäß der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die den Underwritern bei Abschluss des Angebots gewährt wurde, begeben wurden.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zum Ausübungspreis von 0,75 Dollar pro Aktie. Die Warrants unterliegen jedoch dem Recht des Unternehmens, das Verfallsdatum der Warrants durch eine schriftliche Benachrichtigung der Inhaber der Warrants vorzuziehen, wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange (die TSXV) an den vorangegangenen zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen mehr als 1,25 Dollar pro Stammaktie beträgt. Die Warrants wurden bedingt für eine Notierung an der TSXV zugelassen und werden voraussichtlich nach Abschluss des Angebots unter dem Kürzel RHC.WT an der TSXV notiert werden, vorbehaltlich der Erfüllung der Kotierungsbedingungen der TSXV.

Cormark Securities Inc. und Eight Capital fungierten in Verbindung mit dem Angebot als Konsortialführer (die Konsortialführer) eines Konsortiums, das auch Canaccord Genuity Corp. beinhaltete (zusammen mit den Konsortialführern, die Underwriter).

Als Gegenleistung für die von den Underwritern in Verbindung mit dem Angebot erbrachten Dienstleistungen erhielten die Underwriter (a) eine Barprovision in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot und (b) eine Anzahl von nicht übertragbaren Vergütungswarrants (die Vergütungswarrants), die 7 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots begebenen Einheiten entspricht. Jeder Vergütungswarrants kann ausgeübt werden, um eine Einheit (die Vermittlerwarrant-Einheit) zu erwerben. Jede Vermittlerwarrant-Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Stammaktienkaufwarrant (der Vermittlerwarrant-Einheits-Warrant). Jeder Vermittlerwarrant-Einheits-Warrant unterliegt denselben Bedingungen wie die Warrants, die gemäß dem Angebot begeben wurden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung der Exploration und Erschließung der Projekte Climax und Bengough des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet.

Über Royal Helium Ltd.

Royal konzentriert sich auf die Exploration und Entwicklung der primären Heliumproduktion im Süden von Saskatchewan. Mit über 400.000 Hektar aussichtsreicher Helium-Landflächen, für die Genehmigungen, Pachtverträge und Lizenzanträge vorliegen, ist Royal einer der größten Helium-Pächter in Nordamerika. Royals Projekte, die sich in der Nähe von Autobahnen, Straßen, Städten und, was noch wichtig ist, in der Nähe der bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur befinden, wurden mehr als zwei Jahre lang methodisch auf ihr Heliumpotenzial hin untersucht und von Heliumexperten, professionellen Geologen und Ingenieuren überprüft.

