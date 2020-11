IRW-PRESS: RYU Apparel Inc.: Der CEO von RYU Apparel Inc. informiert über drei wichtige Entwicklungen beim Unternehmen

Die neuesten strategischen Meilensteine beinhalten eine Unternehmenspräsentation, eine Versandlösung mit NRI Distribution, die auf mehreren Lagern basiert, und die Wiedereinführung einer Großhandelsabteilung für Nordamerika.

Vancouver (BC), 24. November 2020 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU, OTCQB: RYPPF) (RYU oder das Unternehmen), der Entwickler preisgekrönter urbaner Sportbekleidung, freut sich, einen zweiten Brief von CEO Cesare Fazari bereitzustellen, in dem er über aktuelle Entwicklungen rund um das Unternehmen berichtet.

Sehr geehrte Aktionäre,

In meinem ersten Brief als CEO habe ich mich verpflichtet, dass wir unsere Investoren konsequent über unsere betrieblichen Fortschritte auf dem Laufenden halten würden. In meinem letzten CEO-Update habe ich die Einzelheiten unserer Phase-I-Unternehmensinitiativen umrissen. Wir machen nach wie vor schnelle Fortschritte und es ist mir erneut eine Freude, über drei wichtige Entwicklungen im Rahmen der zweiten Phase unserer Unternehmensstrategie zu informieren.

1. RYU hat eine neue Versandlösung eingeführt, die mehrere Lager umfasst und damit erreicht, dass das kanadische Inventar auch für Kunden in den Vereinigten Staaten zugänglich ist. Die Lösung von RYU, die auf Versandzonen verzichtet, konsolidiert Lieferungen, verkürzt die Lieferzeiten und senkt die Kosten, während zugleich die Wahrscheinlichkeit von Verzögerungen bei Einzellieferungen minimiert wird. Darüber hinaus sollte die Integration von RYUs ShopifyPlus direkt in das Lager noch vor Ende des vierten Quartals 2020 abgeschlossen sein. Diese Aktivierungen fördern das Engagement des Unternehmens für eine Digital First-E-Commerce-Infrastruktur und verstärken unsere globale Partnerschaft mit Afterpay (ASX: APT), dem führenden Anbieter von Buy Now, Pay Later-Zahlungen (in etwa.: Kaufen Sie jetzt, bezahlen Sie später), sowie die Umstellung unseres Onlineshops auf die Shopify-Plattform (TSE: SHOP).

2. Ich freue mich unglaublich, Grant Matzen im Rahmen unserer Omni-Channel-Strategie in der RYU-Familie begrüßen zu können. Herr Matzen wird für die Wiedereinführung und den Ausbau der Großhandelsabteilung von RYU für Nordamerika zuständig sein. Herr Matzen ist ein erfahrener Vertriebs- und Marketingexperte mit mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Tätigkeit mit Kultmarken in der Sport- und Lifestyle-Modebranche wie Under Armour (NYSE: UAA), Vans, Quiksilver und Roxy. Zuletzt war Herr Matzen bei Stormtech Performance Apparel als Sales Manager, Retail and International (in etwa: Verkaufsmanager, Einzelhandel und international) tätig. In dieser Funktion richtete er eine vollständige Großhandelsabteilung ein, baute das Vertriebsteam aus und entwickelte eine Strategie für die Einführung der Marke auf dem Einzelhandelsmarkt. Herr Matzen meinte: Ich freue mich ungemein, dem Team von RYU beizutreten, da dies eine Marke ist, die ich schon seit Jahren bewundere. Teil der hochwertigen Produkte, der Botschaft des Respekts und des bestehenden Teams von RYU zu sein - das ist wirklich inspirierend. Ich sehe erstaunlichen Entwicklungen für RYU entgegen.

3. Zuletzt halte ich alle Interessenten - egal ob Sie neu bei uns oder mit unserer Story vertraut sind - an, unsere neueste Unternehmenspräsentation anzusehen. Ich halte mich, was meinen Glauben an die Kraft der RYU-Marke und die Qualität unserer Produkte angeht, nicht zurück und ich bin zuversichtlich, dass diese Präsentation verdeutlichen kann, wer wir sind, warum wir das tun, was wir tun, und wie unsere Erfolgsvision aussieht.

Zusammenfassend möchte ich anmerken, dass unsere bedeutenden Fortschritte das Ergebnis einer klaren Strategie sowie einer sorgsamen Umsetzung und der Arbeitsmoral unseres Teams sind. Diese Bemühungen und Ihre anhaltende Unterstützung tragen weiterhin dazu bei, RYU zu einem dominierenden Akteur in der Branche zu machen.

Wie immer möchte ich den Aktionären von RYU für ihre Unterstützung während dieses Prozesses und ihren Glauben an unsere Vision danken

Hochachtungsvoll

Cesare Fazari

CEO

RYU

Über RYU Apparel

RYU Apparel (TSXV: RYU, PINK: RYPPF, FWB: RYAA), oder Respect Your Universe, ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidungs- und Accessoires-Marke, die für die Fitness, die Leistung und den Lebensstil sportlicher Männer und Frauen entwickelt wurde. Ohne Kompromisse in Bezug auf Passform, Komfort und Haltbarkeit entwickelt - RYU ermöglicht die optimale Leistungsfähigkeit des Menschen. Weitere Informationen erhalten Sie auf der RYU-Website unter: http://ryu.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Die TSX Venture Exchange Inc. und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange Inc. als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die im Hinblick auf zukünftige Ereignisse mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung auch Aussagen auf Basis der aktuellen Erwartungen beinhalten und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten in sich bergen. Sie sind daher keine Garantie für die zukünftigen Leistungen von RYU. Dazu zählen unter anderem Aussagen über die Erneuerung der RYU-Marke; die Umsetzung strategischer Ziele und die Rückkehr in die Gewinnzone im Jahr 2021; Prognosen, wonach die Umsätze im dritten und vierten Quartal doppelt so hoch wie im Jahr 2019 sein werden; den Ausbau der Präsenz von RYU in Kanada und den USA und dass RYU eine dominante Größe in der Branche werden wird; den Abschluss einer Beraterbeziehung mit Joel Primus, Gründungsmitglied von Naked Brands Inc.; Einsparungen und andere Nutzen, die sich aus betrieblichen Änderungen ergeben; die geplante Wiedereröffnung des Flagshipstores, in dem das RYU Studio-Konzept erprobt werden soll. Es gibt eine Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele von RYU wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht werden, wie zum Beispiel: (i) ungünstige Marktbedingungen, einschließlich Bedingungen, die sich aus der COVID-19-Pandemie und anderen Gründen ergeben; (ii) die Unfähigkeit, die RYU-Marke zu erneuern, strategische Ziele umzusetzen und in die Gewinnzone zurückzukehren; (iii) die Unfähigkeit, die angezielten Umsatzprognosen wie erwartet zu erreichen; (iv) die Unfähigkeit, das erwartete Beraterabkommen abzuschließen; und (v) die Unfähigkeit, die geplante Wiedereröffnung des Flagshipstores oder die Erprobung des RYU Studio-Konzepts durchzuführen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Informationen erwartet werden. Diese und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Meldung beschränkt. RYU hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

RYU APPAREL INC.

Cesare Fazari

Chairman & Chief Executive Officer

+1 (604) 235-2880

Corporate Communications

Anna Brazier

+1 (844) 535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54382

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54382&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA74979J4072

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.