VANCOUVER, British Columbia, 18. November 2020 - Sassy Resources Corporation (Sassy oder das Unternehmen) (CSE: SASY) (FWB/SWB: 4E7) freut sich bekannt zu geben, dass eine Optionsausübungsvereinbarung unterzeichnet wurde, um den Abschluss der Option zum Erwerb sämtlicher Rechte am Gold-Silber-Projekt Foremore im ertragreichen Bergbaurevier Eskay im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia zu beschleunigen.

Mark Scott, President und CEO von Sassy, erklärt: Wir freuen uns, dass wir unsere Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte am Gold-Silber-Projekt Foremore um dreieinhalb Jahre früher als geplant abschließen können. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserem ersten Explorationsprogramm 2020 im Projekt Foremore erst an der Oberfläche des hier vorhandenen Potenzials gekratzt haben; der vorgezogene Abschluss dieser Optionsvereinbarung untermauert unsere Überzeugung.

Wir rechnen damit, in der zweiten Novemberhälfte mit zahlreichen Neuigkeiten aus unseren Programmen, die wir in den Sommermonaten und im Frühherbst absolviert haben, aufwarten zu können, fügt Herr Scott hinzu.

Gemäß der zwischen den Vertragsparteien ursprünglich 2019 unterzeichneten verbindlichen Absichtserklärung (Optionsvereinbarung) war Sassy berechtigt, sämtliche Rechte am Gold-Silber-Projekt Foremore über einen Zeitraum von fünf Jahren zu erwerben, und zwar durch Bewertungsaufwendungen in Höhe von insgesamt mindestens 1,2 Millionen Dollar, Barzahlungen an die Claim-Eigentümer in Höhe von insgesamt 310.000 Dollar sowie die Emission von 1.250.000 Aktien des Unternehmens. Im Rahmen dieser ursprünglichen Optionsvereinbarung haben die Claim-Eigentümer in den Jahren 2019 und 2020 bereits eine Summe von 110.000 Dollar in bar sowie insgesamt 500.000 Aktien erhalten. Mit dem ersten Explorationsprogramm im Gold-Silber-Projekt Foremore im Jahr 2020 konnte das Unternehmen die in der ursprünglichen Optionsvereinbarung festgelegten Bewertungsaufwendungen (1,2 Millionen Dollar) erfüllen.

Gemäß den Bestimmungen der aktuellen Optionsausübungsvereinbarung wird Sassy den Claim-Eigentümern sofort 175.000 Dollar in bar bezahlen und gleichzeitig die verbleibenden 750.000 Aktienanteile am Unternehmen übergeben. Das Unternehmen wird als Gegenleistung für die vorzeitige Bezahlung von einem Abschlag in Höhe von 25.000 Dollar von der Gesamtsumme in bar profitieren. Die eine Hälfte (375.000 Stück) der den Claim-Eigentümern übergebenen Sassy-Aktien ist an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden; auf die andere Hälfte (375.000 Stück) der den Claim-Eigentümern übergebenen Sassy-Aktien entfällt eine Haltedauer von acht Monaten. Wie in der ursprünglichen Optionsvereinbarung festgelegt, erhalten die Claim-Eigentümer eine Gewinnbeteiligung (NSR) von 3,0 % an den Claims des Konzessionsgebiets Foremore, vorbehaltlich der in der Vereinbarung definierten Rückkaufbestimmungen, nach denen Sassy jederzeit 2,5 % dieser Gewinnbeteiligung gemäß der verbindlichen Absichtserklärung zurückkaufen kann.

Alle Dollar-Angaben in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar ausgedrückt.

Über Sassy Resources Corporation

Sassy Resources ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk ist zurzeit auf das Gold-Silber-Projekt Foremore gerichtet, das sich im Eskay Camp, Liard Mining Division, im Herzen des produktiven Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia befindet.

