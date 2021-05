IRW-PRESS: Sassy Resources Corporation: Sassy erwirbt großflächige Landpakete im Goldgürtel in Zentral-Neufundland

Der geplante Spin-Out von Gander Gold kontrolliert jetzt 1.381 Quadratkilometer.

VANCOUVER, British Columbia, 4. Mai 2021 - Sassy Resources Corporation (Sassy oder das Unternehmen) (CSE: SASY) (OTCQB: SSYRF) (FSE: 4E7) freut sich bekanntzugeben, dass es durch sein Tochterunternehmen Gander Gold Corp. seine Liegenschaften in Neufundland von 156 Quadratkilometern auf 1.381 Quadratkilometer deutlich erweitert hat. Mit mehreren neuen Konzessionen, zu denen Optionsvereinbarungen mit dem Schürfunternehmen Shawn Ryan and Wildwood Exploration Inc. bestehen, haben sich Sassy und Gander Gold als eine bedeutende Kraft im Goldrausch in Neufundland, der durch New Found Golds Entdeckung der hochgradigen Zone Keats ausgelöst wurde, etabliert. Gander Gold arrangierte darüber hinaus eine nicht-vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 1.5 Millionen CAD (siehe Bedingungen unten) zur Finanzierung einer ersten Phase von Explorations- und Bohrarbeiten vor der geplanten Notierung an der kanadischen Börse.

Mr. Mark Scott, Präsident und CEO von Sassy, kommentierte: Wir bauen auf unseren ersten strategischen Akquisitionen im Goldgürtel von Zentral-Neufundland auf, wo wir bereits unsere erste Bohrgenehmigung gesichert haben. Sassy und sein Tochterunternehmen Gander Gold nutzen Shawn Ryans Vorteil als Vorreiter in Neufundland durch eine Optionsvereinbarung mit einem der berühmtesten Schürfunternehmen in Kanada zu mehreren großflächigen Landpaketen, die 1.225 Quadratkilometer umfassen. Diese sehr großen, wenig erforschten Konzessionen, die jetzt aufgrund jüngster Entwicklungen als noch erfolgsversprechender angesehen werden, wurden alle von Shawn aufgrund ausgiebiger Forschungsarbeiten und Entdeckungsmodelle, die zu seinem großen Erfolg im Yukon führten, abgesteckt. Wir sind hocherfreut, mit unserem neuesten Firmenmitglied Terry Coughlan (Mitbegründer von GoGold Resources) jetzt Shawn auch als technische Berater an Bord zu haben. Wir freuen uns auf das GroundTruth-Explorationsteam, das sofort in allen Liegenschaften von Sassy in Neufundland voll durchstarten kann. GroundTruth hat bereits die Mobilisierung auf die Insel durchgeführt und wird sein innovativen Explorationstechniken Drones to Drills® einsetzen.

Vor allem ist Sassy jetzt das einzige Unternehmen, das eine wichtige Präsenz in beiden der derzeit spannendsten hochgradigen Goldcamps in Kanada - Eskay und Zentral-Neufundland - hat und Shareholdern attraktive Aussichten auf potenzielle Neuentdeckungen bietet, fügte Mark Scott hinzu. Dies verleiht uns auch einzigartige Wertstellung mit Explorationsmöglichkeiten in bergbaufreundlichen Bezirken das ganze Jahr über. Wir haben Sassy auf Erfolg in Neufundland positioniert in einer relativ gering verwässerten Weise für Sassys Shareholder, die die Finanzkasse des Unternehmens schützt und unserem Team erlaubt, unser Flaggschiff-Projekt Foremore im Eskay Camp auszuführen.

Highlights:

- Zu fünf großen Konzessionen wurden Optionsvereinbarungen mit Shawn Ryan and Wildwood Exploration abgeschlossen, einschließlich einer Konzession, die Sassys Projekt Gander North fast 25fach auf 480 Quadratkilometer erweitert. Gander North beginnt 15 km nordöstlich von New Found Golds Zone Keats (siehe Sassys Pressemeldung vom 12. Februar 2021 zur Vulcan-Optionsvereinbarung zu Einzelheiten zur ersten Gander North-Akquisition);

- Die großen, Gander North im Osten, Norden und Süden hinzugefügten, Konzessionen umfassen interpretierte Ophiolithzüge in einem potenziellen neuen Goldstruktur-Trend parallel zu der GRUB-Linie, die durch den westlichen Rand von Gander North verläuft;

- Andere von Shawn Ryan and Wildwood Exploration akquirierte Konzessionen, nach Größe geordnet, Cape Ray II (320 qkm), BLT (288 qkm), Carmanville (84 qkm) und Mt. Peyton South (72 qkm) geben Sassy als Teil der BLT Konzessionen (Botwood-Laurenceton-Thwart Island) breiten direkten Zugang zu einem großen unerforschten Bereich der Verwerfung Northern Arm (das gleiche Verwerfungssystem, das Marathon Golds Projekt Valentine Lake überspannt).

- Eine Überprüfung historischer Daten durch Shawn Ryan ergab neues hochgradiges Gold-Potenzial westlich der Verwerfung Cape Ray im südwestlichen Neufundland, wo Sassys Landpaket Cape Ray II an die in Australien notierten Vorkommen von Matador Mining angrenzt;

- Durch die Optionsvereinbarung mit Vulcan Minerals beinhaltet Sassys 1.381 Quadratkilometer großes Landpaket Gander South die New Found Golds Entdeckung Queensway South Eastern Pond (45 km südlich der Zone Keats) nächst gelegenen Konzessionen mit Ausnahme der von New Found Gold gehaltenen Konzessionen, in einem Korridor, der bald besondere Aufmerksamkeit erregen soll (Sieh Pressemeldung NFG vom 27. August 2020, die diese neue fruchtbare Goldregion beschreibt);

- Sassy erhielt Bohrgenehmigungen von den Regierungen von Neufundland und Labrador für das geplante Programm entlang der GRUB-Linie in Gander North (westlicher Rand, Vulcan-Option), wo sich hochgradige Gold-in-Till-Anomalien aus Jonathans Pond erstrecken, die mit magnetischen Strukturzügen zusammenfallen;

- Ein Plan zu Sassys 1.381 qkm großer Landfläche in Neufundland ist dieser Pressemeldung beigefügt.

Plan des Goldgürtels in Zentral-Neufundland mit Sassys Konzessionen (1.381 qkm)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58192/SASYMay4NRFINAL_DE_PRcom.001.png

Shawn Ryan, Gewinner des 2011 PDAC Prospector-of-the-Year Award, kommentierte: Als ich meine Forschung zu Neufundland vor sechs Jahren begann, war ich schnell von dem unglaublichen Gold-Potenzial auf der Insel überzeugt, da so viel ertragreicher Boden aufgrund der Bodenbedeckung übersehen worden war. Was wir jetzt in Bezug auf dieses aufregende Goldspiel sehen, ist meiner Meinung nach erst der Anfang. Unser Verständnis dieser Goldsysteme ist stark gewachsen, zum Teil dank der beispielhaften Arbeit von Newfoundland Geological Survey, die moderne aktualisierte geologische Kartierung, neue Bodenuntersuchungen, neue luftgestützte Untersuchungen und neue regionale Strukturinterpretationen lieferte.

Basierend auf der Zusammenfassung und Interpretation neuer Daten, bietet jede Konzession, zu der ich eine Optionsvereinbarung mit Sassy abgeschlossen habe, großflächiges Entdeckungspotenzial, und Sassy wird das erste Unternehmen sein, das diese wichtigen Strukturen bearbeitet. In seinem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen hat Sassy seine Fähigkeit, an mehreren Fronten tätig zu sein, unter Beweis gestellt. Diese Vereinbarung ist auch ein Zeichen meines großen Vertrauens in CEO Mark Scott, dessen Erfahrung in der Leitung von Vale Canadas Geschäftsbereich Manitoba ihn sehr gut auf diesen mutigen Schritt nach Neufundland durch das Tochterunternehmen Gander Gold vorbereitet hat.

Die Vereinbarung - Hauptbedingungen

Sassy hat drei separate Optionsvereinbarungen mit Shawn Ryan und Wildwood Exploration Inc. (der Optionsgeber) zur Akquisition einer hundertprozentigen Beteiligung an insgesamt 4.905 Konzessionen über 1.225 qkm abgeschlossen.

Die Verpflichtungen im Jahr 2021 zu allen drei Vereinbarungen belaufen sich auf insgesamt 345.355 CAD in bar (zahlbar von Gander Gold bei Genehmigung der Vereinbarung durch die Börse), 2.250.000 Sassy-Aktien (bei Genehmigung der Vereinbarung durch die Börse) und eine Mindestarbeitsverpflichtung von 515.000 CAD (Gander Gold).

Zusätzliche 1.315.000 CAD an Barzahlungen (von Gander Gold) sind zahlbar über einen Zeitraum von fünf Jahren zwischen 2022 und 2026 und 10.250.00 Aktien (Gander Gold oder Sassy) sind im gleichen Zeitraum auszugeben. Sollte Gander Gold Corporation börsennotiert werden, sind Zahlungen in Form von Aktien ab diesem Datum in Gander Gold Corporation-Aktien fällig.

Weitere Mindestexplorationsverpflichtungen nach 2021 (Gander Gold) sind wie folgt: 615.000 CAD (2022); 750.000 CAD (2023); 1.680.000 CAD (2024); und 3.000.000 CAD (2025).

Nach Ausübung jeder Option gemäß der gültigen Optionsvereinbarung, wird der Optionsgeber eine 2,5 % Net Smelter Return Royalty einbehalten, vorausgesetzt, dass Sassy (Gander Gold) berechtigt ist, 1 % dieser NSR-Royalty jederzeit durch Zahlung von 2,5 Millionen CAD an den Optionsgeber zu erwerben. Jede dieser drei Optionsvereinbarungen beinhaltet eine Royalty-Vorauszahlung von 25.000 CAD pro Jahr, beginnend ab dem 6. Jahrestag (2027). Darüber hinaus enthält jeder der Optionsvereinbarungen 500.000 Bonus-Aktien von Sassy für den Optionsgeber, sollte Sassy einen Spin-Out von Gander Gold als separates börsennotiertes Unternehmen durchführen.

Eine Vermittlungsprovision von 300.000 Sassy-Aktien zu einem vereinbarten Wert von 150.000 CAD (0.50 CAD pro Aktie) ist zahlbar in Bezug auf die oben beschriebene Transaktion.

Individuelle Vereinbarungen

Gander North-Carmanville

Zur Ausübung dieser Option (Gander East-Vereinbarung), muss Sassy (Gander Gold) Barzahlungen in Höhe von 600.000 CAD an den Optionsgeber leisten und 3,5 Millionen Stammaktien von Sassy (oder Gander Gold) über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeben. Erste Zahlungen bei Genehmigung der Vereinbarung durch die Börse betragen 100.000 CAD und 750.000 Sassy-Aktien. Sassy (Gander Gold) muss außerdem Ausgaben von mindestens 2.760.000 CAD bis November 2025 leisten.

BLT & Mt. Peyton South

Zur Ausübung dieser Option (Thwart Island-Vereinbarung) muss Sassy (Gander Gold) Barzahlungen in Höhe von 553.625 CAD an den Optionsgeber leisten und 4,5 Millionen Stammaktien von Sassy (oder Gander Gold) über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeben. Erste Zahlungen bei Genehmigung der Vereinbarung durch die Börse betragen 103.625 CAD und 750.000 Sassy-Aktien. Sassy (Gander Gold) muss außerdem Ausgaben von mindestens 2.000.000 CAD bis November 2025 leisten.

Cape Ray II

Zur Ausübung dieser Option (Cape Ray-Vereinbarung) muss Sassy (Gander Gold) Barzahlungen in Höhe von 452.455 CAD an den Optionsgeber leisten und 3,5 Millionen Stammaktien von Sassy (oder Gander Gold) über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgeben. Erste Zahlungen bei Genehmigung der Vereinbarung durch die Börse betragen 87.455 CAD und 500.000 Sassy-Aktien. Sassy (Gander Gold) muss außerdem Ausgaben von mindestens 2.760.000 CAD bis November 2025 leisten.

Gander Gold-Privatplatzierung

Gander Gold arrangierte eine nicht-vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 1.5 Millionen CAD zur Finanzierung der Barzahlungen und Mindestanforderungen für Explorationsarbeiten im Jahr 2021 in Verbindung mit allen Optionsvereinbarungen in Neufundland. Gander Gold Corporation wird Special Warrants zu einem Preis von 0.05 CAD pro Warrant ausgeben. Jeder Warrant kann in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden nach den Bedingungen der Zeichnungsvereinbarung. Die Umwandlung soll nicht mehr als zwei Wochen nach dem Zeitpunkt, zu dem das Unternehmen zum berichtenden Emitter wird, erfolgen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Ian Fraser, P.Geo., seines Zeichens Vice President of Exploration von Sassy Resources, geprüft und genehmigt. Herr Fraser ist der qualifizierte Sachverständige, der gemäß den Standards der Vorschrift National Instrument 43-101 für die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen verantwortlich zeichnet.

Über Sassy Resources Corporation

Sassy Resources ist ein Ressourcenunternehmen im Explorationsstadium, das sich zurzeit mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Exploration von hochgradigen Edelmetall- und Basismetallprojekten in Nordamerika beschäftigt. Sein Hauptaugenmerk ist auf das Gold-Silber-Projekt Foremore gerichtet, das sich im Bergbaugebiet Eskay (Liard Mining Division) im Herzen der ertragreichen Region Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia und den Goldgürtel im Zentrum von Neufundland befindet.

Kontaktdaten:

Mark Scott

Chief Executive Officer & Director

info@sassyresources.ca

Terry Bramhall

Sassy Resources Corporate Communications/IR

1.604.833.6999 (mobil)

1.604.675.9985 (Büro)

terry.bramhall@sassyresources.ca

In Europa:

Michael Adams

Geschäftsführer - Star Finance GmbH

info@star-finance.eu

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen, abgesehen von Aussagen über historische Fakten, zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die erwartete Leistung von Sassy Resources Corporation darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen, die unter Verwendung von Annahmen formuliert wurden, die als vernünftig erachtet werden und eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Schwankungen auf den Devisenmärkten, der Preis von Rohstoffen sowohl auf dem Kassamarkt als auch auf dem Terminmarkt, Änderungen in der Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrolle und Regulierung durch nationale und lokale Regierungen sowie politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und anderen Ländern, in denen Sassy tätig ist oder in Zukunft tätig sein könnte, die Verfügbarkeit zukünftiger Geschäftsmöglichkeiten und die Fähigkeit, Akquisitionen erfolgreich zu integrieren, oder betriebliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den technischen Aktivitäten des Abbaus und der Rekultivierung, die spekulative Natur der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen, einschließlich der Risiken, die notwendigen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten, die Verringerung der Menge oder des Gehalts der Reserven, nachteilige Veränderungen der Kreditwürdigkeit und die Anfechtung von Eigentumsrechten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Einige der berichteten Ergebnisse sind historisch und wurden vom Unternehmen möglicherweise nicht verifiziert.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt. Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird. ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt. die Richtigkeit. die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com. www.sec.gov. www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58192

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58192&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA8038701048

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.