IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater baut seine branchenführende Oberflächenabbau-Partnerschaft mit DRDGOLD aus

Johannesburg,10. Januar 2020: Sibanye-Stillwater - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillw ater-ltd/ freut sich bekannt zu geben, dass sie ihre Option zur Zeichnung zusätzlicher Stammaktien der DRDGOLD Limited ("DRDGOLD") ausgeübt hat, um eine 50,1%ige Beteiligung an DRDGOLD (die "Optionsaktien") zu erreichen. Die Option wurde am 8. Januar 2020 im Rahmen des DRDGOLD-Optionsvertrages zwischen Sibanye-Stillwater und DRDGOLD, der am 22. November 2017 abgeschlossen und am 28. März 2018 von den DRDGOLD-Gesellschaftern genehmigt wurde, ausgeübt.

Der Zeichnungspreis für jede Optionsaktie beträgt R6,46 pro Aktie, zahlbar in bar, was einem Abschlag von 22,69% auf den Schlusskurs von R8,35 pro DRDGOLD-Aktie und einem Abschlag von 10% auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs der DRDGOLD-Aktie an der JSE Limited ("JSE") am Tag vor dem Tag der Ausübung der Option, d.h. am 7. Januar 2020, entspricht. Durch die Ausübung der Option erhöht sich der Anteil von Sibanye-Stillwater an DRDGOLD von 38,05% (265.000.000 Aktien) auf 50,1% (433.158.944 Aktien).

Es wird erwartet, dass die Optionsaktien am 22. Januar 2020 an der JSE notiert werden. DRDGOLD wird weiterhin an der JSE (Tickercode: DRD) mit einer Zweitnotierung an der NYSE in Form von American Depository Receipts (Tickercode: DRD) gelistet sein.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte die Ausübung der Option wie folgt "Mit der Übernahme der Mehrheit an DRDGOLD, einem führenden Unternehmen im Bereich der Tagebau- und Aufbereitungstechnik, schaffen wir im Einklang mit unserer Vision weiterhin Werte für alle Stakeholder. Wir freuen uns, dass der Wert unserer ersten Beteiligung innerhalb von 17 Monaten bereits um 147% gestiegen ist. Das DRDGOLD-Team hat eine nachweisliche Erfolgsgeschichte und hat das Far West Rand Recoveries-Projekt erfolgreich umgesetzt, nachdem es seine geplante Kapazität von 500.000 Tonnen pro Monat für Phase 1 erreicht hat. Wir freuen uns auf die weitere Wertschöpfung, wenn DRDGOLD die Detailplanung und die mögliche Umsetzung der Phase 2" abgeschlossen hat.

Dies ist eine freiwillige Ankündigung von Sibanye-Stillwater, da die Ausübung der Option unter die 5%-Schwelle der Kategorisierung von Transaktionen im Sinne der JSE Listings Requirements fällt.

Ende

Kontakt:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted Leiterin Investor Relations +27 (0) 83 453 4014

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa (Proprietary) Limited

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Die Informationen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich unter anderem jener, die sich auf die Finanzlage der Sibanye Gold Limited (die als Sibanye-Stillwater firmiert) ("Sibanye-Stillwater" oder der "Konzern"), die Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil der Geschäftsleitung und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln.

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und in dieser Mitteilung enthalten sind, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig auch Wörter wie "wird", "Prognose", "Potenzial", "schätzen", "erwarten" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen und im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden sollten, einschließlich derer, die in diesem Disclaimer und im integrierten Jahresbericht und Jahresfinanzbericht der Gruppe, die am 29. März 2019 veröffentlicht wurden, sowie im Jahresbericht der Gruppe auf Formular 20-F, der von Sibanye-Stillwater am 5. April 2019 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC-Datei Nr. 001-35785), dargelegt sind. Die Leser werden gewarnt, sich nicht übermäßig auf solche Aussagen zu verlassen.

Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

