IRW-PRESS: Sibanye Gold Limited: Sibanye-Stillwater deklariert mineralische Ressourcen und Reserven zum 31. Dezember 2019

Johannesburg, 18. Februar 2020: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SGL und NYSE: SBGL - https://www.commodity-tv.com/play/sibanye-stillwater-company-teaser-2 019/ ) freut sich, über aktualisierte Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe zum 31. Dezember 2019 zu berichten.

Wichtige Merkmale: - 90 % Anstieg der gesamten Platingruppenmetall-(PGM)-Mineralressourcen auf 389,0 Mio.Unzen und ein Anstieg der PGM-Mineralreserven der Gruppe um 20 % auf 55,1 Mio. Unzen, hauptsächlich aufgrund der Einbeziehung der im Juni 2019 erworbenen Vermögenswerte von Marikana (ehemals Lonmin). - Laufende erfolgreiche Definitionsbohrungen beim Blitz-Projekt, Stillwater Mine, in den Vereinigten Staaten (US) auf den PGM-Betrieben, ergab 2,0 Millionen zusätzliche Mineralreserven. - Die Goldmineralressourcen in den südafrikanischen (SA) Goldbetrieben stiegen um 52%, was in erster Linie auf eine Kostenreduzierung in Verbindung mit dem Integrationsprojekt Kloof zurückzuführen ist, was einen Rückgang der Cutoff-Gehalte ermöglichte. - Explorationsprojekte" wurden durch die Gründung von Schlüsselpartnerschaften vorangetrieben, darunter Aldebaran Resources Inc., Generation Mining Ltd. und Wallbridge Ltd.

Die Gruppe hält sich bei allen verwalteten Operationen und Projekten sowohl an die Richtlinien des JSE als auch an die Richtlinien der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) bezüglich der Rohstoffpreise, die bei der Schätzung der Mineralreserven verwendet werden. Bei der Schätzung wurden ein durchschnittlicher Wechselkurs von 14,50 R/US$ und die unten dargestellten Rohstoffpreise verwendet:

31-Dez-19 31-Dez-18 Edelmetalle US$/ozR/oz R/kg US$/ozR/oz R/kg Gold 1 6 1 1 ,300 18,850 10,000 ,238 6,796 540, 000

Platin 4 1 887 12,862 13,506 959 2,994 417, 781

Palladium 1 5 1 ,123 16,284 23,526 819 1,097 356, 791

Rhodium 3 1,6 1 1 ,600 52,200 78,267 ,180 5,989 514, 058

Iridium 1 5 1 ,247 18,082 81,333 814 1,030 354, 613

Ruthenium 200 2,900 93,237 102 1,382 44, 436

Basismetalle US$/lb US$/Ton R/Tonne US$/lb US$/Ton R/Tonn ne ne e

Nickel 1 1 1 6.33 13,955 83,454 4.99 1,009 49,172

Kupfer 3.14 6,923 91,133 2.68 5,913 80,12 1

31-Dez-19 31-Dez-18 US$/lb US$/TonnR/Tonne US$/oz US$/TonnR/Tonne e e

Kobalt 2 8 2 4 8.00 61,729 95,076 0.00 4,092 597, 441

Uranoxid (U3O8) 3 3 8 1 2.00 70 548 967.00 1,569 1,105,2 0 66

Chromoxid 0.07 (Cr2O3) 165 2,393 0.09 207 2 2 3 ,804

1,2 Preis für einen langfristigen Vertrag 3 42% Konzentrat

In den vergangenen sechs Monaten sind die Preise für Platinmetalle, insbesondere Palladium und Rhodium, deutlich gestiegen. Die jüngsten Kassapreise von Palladium haben 2.500 US$/oz und Rhodium 11.000 US$/oz überschritten, was zu einem Anstieg von mehr als 100% bzw. 200% gegenüber den gemeldeten Mineralreservepreisen geführt hat. Sowohl die Operationen im südlichen Afrika (Südafrika) als auch die US-PGM-Operationen sind diesen Bewegungen ausgesetzt, wobei die US-PGM-Operationen überwiegend palladiumreich sind (78% des 2E-Korbs) und Palladium und Rhodium etwa 30% und 9% des 4E-Korbs bei den SA-PGM-Operationen ausmachen. Darüber hinaus wird der Rand/US$-Wechselkurs derzeit bei etwa 14,90 R gehandelt, was die Rentabilität der SA-Operationen weiter verbessert.

- Überblick über die Gruppe

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven 31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez -18 -18

PGM-OperatioTonnenKlasse2E/4E 2E/4E TonnenKlasse2E/4E 2E/4E nen

(Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. Unzen Unzen Unzen Unzen ) ) ) ) US 152.9 16.5 81.1 79.9 48.3 17.3 26.9 25.6 SA 1,492.4.5 218.0 96.2 290.3 3.0 28.2 20.4 5

Operationen 1,645.5.7 299.1 176.0 338.6 5.1 55.1 46.1 insgesamt 4

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven 31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez -18 -18

PGM-ProjekteTonnenKlasse2E/4E 2E/4E TonnenKlasse2E/4E 2E/4E (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. Unzen Unzen Unzen Unzen ) ) ) ) Amerika 138.6 0.0 3.1 4.0 SA 626.0 4.3 86.8 24.4 Projekte 764.7 3.7 89.9 28.3 insgesamt

Gesamtes 2,410.5.0 389.0 204.4 338.6 5.1 55.1 46.1 PGM 1

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven 31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez -18 -18

Gold-OperatiTonnenKlasseGold Gold TonnenKlasseGold Gold onen

(Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. Unzen Unzen Unzen Unzen ) ) ) ) SA 591.9 2.7 51.5 33.9 268.9 1.3 10.9 12.1 Operationen 591.9 2.7 51.5 33.9 268.9 1.3 10.9 12.1 insgesamt

Gold-ProjektTonnenKlasseGold Gold TonnenKlasseGold Gold e

(Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. Unzen Unzen Unzen Unzen ) ) ) ) SA 467.1 3.1 46.5 63.7 32.2 4.3 4.5 4.5 US 2,636.0.1 6.6 6.6 2

Projekte 3,103.0.5 53.1 70.3 32.2 4.3 4.5 4.5 insgesamt 3

Gold 3,695.0.9 104.6 104.2 301.1 1.6 15.4 16.6 insgesamt 2

Uran im TonnenKlasseU3O8 U3O8 TonnenKlasseU3O8 U308 Goldbetrieb

(Mt) (kg/t)(Mio. (Mio. (Mt) (kg/t)(Mio. (Mio. Pfund Pfund Pfund Pfund ) ) ) ) SA 11.4 1.1 27.0 27.0 Operationen 11.4 1.1 27.0 27.0 insgesamt

Uran-ProjektTonnenKlasseU3O8 U3O8 TonnenKlasseU3O8 U308 e

(Mt) (kg/t)(Mio. (Mio. (Mt) (kg/t)(Mio. (Mio. Pfund Pfund Pfund Pfund ) ) ) ) SA 262.3 0.1 51.7 51.7 Projekte 262.3 0.1 51.7 51.7 insgesamt

Gesamt Uran 273.7 8.9 78.7 78.7 Mineralische Ressourcen Mineralienreserven 31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez -18 -18

Kupfer-ProjeTonnenKlasseKupferKupferTonnenKlasseKupferKupfer kte

(Mt) (%) (Mio. (Mio. (Mt) (%) (Mio. (Mio. Pfund Pfund Pfund Pfund ) ) ) ) US 2,774.0.3 18,71118,795 5 .5 .8

Projekte 2,774.0.3 18,71118,795 insgesamt 5 .5 .8

Gesamt 2,774.0.3 18,71118,795 Kupfer 5 .5 .8

1 Für die US-PGM-Operationen wird die 2E durch Pt und Pd vertreten. 2 Für die SA-PGM-Betriebe ist die 4E in Pt, Pd, Rh und Au vertreten. 3 Zahlen können aufgrund von Rundungen nicht additiv erscheinen

Die beträchtliche Zunahme der PGM-Mineralressourcen und Mineralreserven, die hauptsächlich auf die laufenden Bohrungen beim Blitz-Projekt in der Stillwater-Mine in den USA und die Übernahme von Lonmin Plc zurückzuführen ist, verbessert die Minen-zu-Markt-Strategie und positioniert die PGM-Betriebe so, dass sie weiterhin nachhaltig Wert liefern. Die Aufnahme von Lonmins Projekten in das Portfolio hat sowohl die Projektpipeline für Neu- als auch für Altlastenprojekte erheblich verbessert und dem Unternehmen unter angemessenen wirtschaftlichen Bedingungen erhebliche Entwicklungs- und Wachstumsoptionen eröffnet.

Nach der umfangreichen, aber notwendigen Umstrukturierung, die 2018 und 2019 stattfand, ist die Mineralreservebasis unserer Goldbetriebe in Südafrika im Laufe des Jahres 2019 relativ stabil geblieben. Das signifikante Wachstum der Mineralressourcen, das weitgehend durch eine prognostizierte Kostensenkung im Zusammenhang mit dem Integrationsprojekt Kloof angetrieben wurde, ist erfreulich und bietet in einem verbesserten Metallpreisumfeld Optionen.

Gruppe Mineralressourcen und Mineralreserven pro Segment

- US-PGM-Betriebe

Insgesamt 2E PGM-Mineralressourcen von 81,1 Mio. Unzen, ein Anstieg von 2%. Gesamte 2E PGM-Mineralreserven von 26,9 Mio. Unzen, ein Anstieg um 5%.

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven 31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez -18 -18

PGM-OperatioTonnenKlasse2E 2E TonnenKlasse2E 2E nen

(Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. Unzen Unzen Unzen Unzen ) ) ) ) Stillwater (85.0 17.6 48.2 45.8 26.8 19.4 16.7 14.8 2E)

East Block 67.9 15.1 32.9 34.0 21.5 14.7 10.2 10.9 (2E)

Gesamte 152.9 16.5 81.1 79.9 48.3 17.3 26.9 25.6 US-PGM-Oper ationen

Anmerkung: 2E PGM = Pt (78%) + Pd (22%) Die Mineralressourcen bleiben weitgehend unverändert, wobei die Erschöpfung des Bergbaus durch den Ressourcenzuwachs (+2,5 Mio. Unzen) im Abschnitt Blitz der Stillwater-Mine ausgeglichen wird. Das Wachstum der Mineralreserven wurde durch weitere positive Bohrergebnisse im Abschnitt Blitz der Stillwater-Mine vorangetrieben. Laufende externe Prüfungen durch unabhängige Parteien haben festgestellt, dass die Tonnagen der Mineralreserven möglicherweise geringfügig unter- und die Gehalte geringfügig überbewertet sind, da während des Stoppens eine ungeplante mineralisierte Verdünnung hinzugefügt wurde. Es wird nicht davon ausgegangen, dass dies einen wesentlichen Einfluss auf die geschätzten Mineralreserven-Unzen hat, und die weitere Definition der ungeplanten Verdünnung wird derzeit im Hinblick auf die Aufnahme in zukünftige Mineralreserven-Schätzungen untersucht, einschließlich der Implementierung von Scan-Technologie bei den Stoppvorgängen.

Eine detaillierte Abstimmung der Mineralreserven der US-PGM-Betriebe von 2018 bis 2019 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

US-PGM-Betriebe - Abgleich der Mineralreserven

Faktoren 2E PGM (Mio. Unzen)

31-Dez-18 25.6 Erschöpfung -0.7 Bereich 1.7 Einschlüsse/Ausschlüs se1

Geologische 0.3 Interpretation

31-Dez-19 26.9 1 Erweiterung im Blitz-Projektgebiet

- Andere Projekte auf dem amerikanischen Kontinent

Insgesamt 2E PGM-Mineralressourcen von 3,1 Mio. Unzen , ein Rückgang von 22%. Gesamte Goldmineralressourcen von 6,6 Mio. Mio. Unzen, unverändert Gesamte Kupfermineralressourcen von 18.711,5 Mio. Pfund, ein Rückgang von <1%.

2E5 PGM-MineralresAu Mineralische Cu-Mineralressourcen sourcen Ressourcen

31-Dez-19 31-D31-Dez-19 31-D31-Dez-19 31-Dez ez-1 ez-1 -18 8 8

ProjektTonneKlas2E 2E TonneKlassGoldGoldTonneKlassKupfeKupfer e n se PGM PGMn e n e r

(Mt) (g/t(Mio(Mio(Mt) (g/t)(Mio(Mio(Mt) (%) (Mio.(Mio. ) . . . . Pfund Unz Unz Unz Unz Pfund) en en en en ) ) ) ) ) Altar1 2,6130.1 6.3 6.3 2,6130.3 17,9317,931 .9 .9 1.0 .0

Maratho138.30.7 3.1 4.0 138.30.2 645.8730.1 n2

Rio 22.3 0.3 0.2 0.2 22.3 0.3 134.7134.7 Grande 3

Denison0.3 5.9 0.1 4

Gesamt-138.60.0 3.1 4.0 2,6360.1 6.6 6.6 2,7740.3 18,7118,795 amerika .2 .5 1.5 .8 -Projek te 1 100% Zurechenbar, nicht verwaltet 2 55,58% Zurechenbar, nicht verwaltet, basierend auf einer direkten Beteiligung von 49% und einer indirekten Beteiligung von 6,58%. 3 19,9% Zurechenbar, nicht verwaltet 4 80% zurechenbar, nicht verwaltet 5 2E PGM vertreten durch Pt und Pd (Prill split Marathon: Pd (76%) Pt (24%), Denison: Pd (55%), Pt (45%))

Die Mineralressourcen Altar und Rio Grande blieben unverändert, ohne dass unser JV-Partner, Aldebaran Resources Inc. im earn-in Abkommen sich änderte. Im Jahr 2019 bohrte Aldebaran Resources Inc. vier Löcher bei Altar auf insgesamt 5.416 m und entdeckte dabei einen neuen Cu-Au-Mo-Porphyr direkt unter der QDM-Goldressource.

Im Laufe des Jahres 2019 schloss Sibanye-Stillwater eine Vereinbarung mit Generation Mining Limited (Gen Mining), durch die Gen Mining eine 51%ige Beteiligung am Marathon-Projekt erwarb und ein nicht eingetragenes Joint Venture mit Stillwater Canada Inc. gegen eine Barzahlung von 3,0 Millionen kanadischen Dollar (CAD) und eine 12,9%ige Beteiligung an Gen Mining gründete. Gen Mining hat die Option, durch Ausgaben in Höhe von 10 Millionen Dollar und die Erstellung einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung innerhalb von vier Jahren nach dem als 11. Juli 2019 gekennzeichneten Datum des Grundstückserwerbs eine Beteiligung von bis zu 80% zu erwerben.

Gen Mining veröffentlichte eine überarbeitete Mineralressourcenschätzung für die Marathon-Lagerstätte vom 9. September 2019 und hat auch zusätzliche Mineralressourcen bei den Lagerstätten Geordie und Sally, die Teil der größeren Marathon-Liegenschaft sind, einbezogen. Die gesamte PGM-Mineralressource des Marathon-Projekts ist von 4 auf 5,5 Mio. Moos gestiegen. Aufgrund der Transaktion mit Gen Mining gingen die zurechenbaren berichteten Marathon-PGM- und Cu-Mineralressourcen für Sibanye-Stillwater um 23% bzw. 12% zurück.

Die Mineralressourcen für das PGM-Explorationsprojekt von Denison sind zum ersten Mal enthalten. Das Denison-Projekt ist ein PGM-Explorationsprojekt auf dem Sudbury Igneous Complex (SIC), etwa 30 km westsüdwestlich der Stadt Sudbury. Im Laufe des Jahres 2019 erwarb Sibanye-Stillwater den gesamten Anteil an Lonmin PLC, einschließlich des Denison-Projekts, das zu 100% von Loncan, einer Tochtergesellschaft von Lonmin, gehalten wurde. Im Laufe des Jahres 2019 schloss Loncan eine verbindliche Vereinbarung mit Wallbridge Mining ab, in der Loncan Wallbridge als Betreiber des revidierten Denison-Grundstücks bestimmt hat, um die erforderlichen Mittel aufzubringen, den Geschäftsplan umzusetzen und den täglichen Betrieb von Loncan zu verwalten. Loncan hat Ende Oktober 2019 Wallbridge mit 20% der Loncan-Aktien ausgegeben (der aktuelle Loncan-Anteil beträgt derzeit 80% Lonmin und 20% Wallbridge).

- SA PGM-Operationen

Gesamte 4E PGM-Mineralressourcen von 218,0 Mio. Mo, ein Anstieg von 127%, einschließlich 124,3 Mio. Mo, die dem Marikana-Betrieb zuzuschreiben sind. Gesamte 4E PGM-Mineralreserven von 28,2 Mio., ein Anstieg von 38%, einschließlich 9,2 Mio., die dem Marikana-Betrieb zuzuschreiben sind.

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven 31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez -18 -18

PGM-Operationen TonnenKlasse4E 4E TonnenKlasse4E 4E (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. Unzen Unzen Unzen Unzen ) ) ) ) Rustenburger 499.8 5.0 80.6 82.2 111.9 3.8 13.7 14.5 Untergrund

Kroondal 41.7 3.2 4.3 4.7 14.6 2.6 1.2 1.5 unterirdisch1

Mimose unter der 55.3 3.6 6.4 6.7 15.2 3.5 1.7 1.8 Erde2

Total Untergrund 596.8 4.8 91.3 93.6 141.7 3.7 16.6 17.8 (ohne Marikana)

Marikana unter 811.3 4.7 123.8 64.2 4.2 8.6 der Erde3

Total Untergrund 1408.14.8 215.1 93.6 205.8 3.8 25.2 17.8 (inkl. Marikana)

Rustenburger 69.4 1.1 2.4 2.6 69.4 1.1 2.4 2.6 Oberfläche

Gesamtfläche 69.4 1.1 2.4 2.6 69.4 1.1 2.4 2.6 (ohne Marikana)

Marikana-Oberfläch15.0 1.2 0.6 15.0 1.2 0.6 e3

Gesamtfläche 84.4 1.1 2.9 2.6 84.4 1.1 2.9 2.6 (inkl. Marikana)

Total SA 666.2 4.4 93.7 96.2 211.1 2.8 19.0 20.4 PGM-Operationen (ohne Marikana)

Total SA 1492.54.5 218.0 96.2 290.3 3.0 28.2 20.4 PGM-Operationen (einschl.

Marikana) 1, 50% zurechenbar, verwaltet 2 50% zurechenbar, nicht verwaltet 3 95,25% Zurechenbar, verwaltet

Der starke Anstieg der Mineralressourcen von 4E PGM war in erster Linie auf die Einbeziehung der Marikana-Aktiva (124,3 Mio. Unzen) zurückzuführen, die durch die Lonmin-Übernahme erworben wurden. Die 4E-PGM-Mineralreserven in den Betrieben Rustenburg, Kroondal und Mimosa gingen um 1,4 Mio. Moos zurück, was in erster Linie auf die Erschöpfung von 1,6 Mio. Moos aus den Bergbauaktivitäten im Jahr 2019 zurückzuführen ist, die teilweise durch einen Anstieg um 0,2 Mio. Moos aufgrund der letzten Laufzeit der Minenplanung ausgeglichen wurde.

Eine gründliche Überprüfung der historischen (September 2018) 4E PGM-Mineralreserven bei den Marikana-Betrieben nach der Übernahme dieser Vermögenswerte durch Sibanye-Stillwater im Juni 2019 führte zu einem Rückgang von 22,1 Mio. Mio. Unzen, der in erster Linie auf diese Tatsache zurückzuführen ist: - Abbau von 1,2 Mio. Mio. Unzen aus dem Bergbau im Jahr 2019 (15 Monate von Oktober 2018 bis Dezember 2019) - Reduzierung um 1,1Mio. Unzen aufgrund einer aktualisierten geologischen Interpretation, die den Entwurf und die Planung beeinflusst. - Reduzierung um 1,5Mio. Unzen aufgrund der Anwendung des wirtschaftlichen Bewertungsverfahrens. - Entfernung der Mineralreserven von 11,7 Mio. Mio. Unzen aus dem Betrieb für Pflege und Wartung ohne die erforderlichen Machbarkeitsstudien in Übereinstimmung mit der Politik von Sibanye-Stillwater. - Entfernung von Mineralreserven von 11,8 Mio. Mio. Unzen aus Projekten unterhalb der Infrastruktur, die nicht in die Lebensdauer des Bergwerks einbezogen sind. - Derzeit werden Machbarkeitsstudien zu ausgewählten Projekten durchgeführt, um die wirtschaftliche Machbarkeit bei den aktuellen wirtschaftlichen Parametern zu bestätigen, was sich positiv auf die zukünftigen Schätzungen der Mineralreserven auswirken könnte.

§ Der Rückgang wurde teilweise durch:

- Ein Zusatz von 0,3 Mio. Mio. Unzen, der unter den Marikana-Mineralienreserven enthalten ist, wurde als synergistischer Nutzen identifiziert. - Sibanye-Stillwater hat Reserven auf einer zurechenbaren Basis von 95,25% gemeldet, wodurch sich die gemeldeten zurechenbaren Mineralreserven insgesamt um 4,9 Mio. Mio. Unzen in Übereinstimmung mit der Politik der Gruppe erhöhen.

Eine detaillierte Abstimmung der Mineralreserven der SA PGM-Betriebe von 2018 bis 2019 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

SA PGM Operations - Abstimmung der Mineralreserven

Faktoren 4E PGM (Mio. Unzen ) 31-Dez-18 (ohne 20.4 Marikana)

Erschöpfung -1.6 Geologische 0.01 Interpretation1

Wirtschaftliche 0.02 Parameter

Modifizierende 0.1 Faktoren1

31-Dez-18 (ohne 19.0 Marikana)

Marikana (30.-18. 31.2 September ) Zurechenbare 4.9 Anpassung auf

95,25%6 Erschöpfung -1.2 Bereich -23.2 Einschlüsse/Ausschlüs se2 ,3 Geologische -1.1 Interpretation4

Wirtschaftliche -1.5 Parameter5

Modifizierende 0.0 Faktoren

Marikana (31.-18. 9.2 Dezember ) Insgesamt (31.-18. 28.2 Dezember) 1 Aktualisierungen der geologischen Interpretationen und modifizierenden Faktoren 2 Entfernung von Mineralreserven aus Projekten und Operationen, die auf Pflege und Wartung und unterhalb der Infrastruktur platziert sind 3 Nutzen in Verbindung mit Synergien zwischen den Schachtbegrenzungen 4 Zunahme der geologischen Verluste mit der neuesten Interpretation 5 Entfernung von subökonomischen Mineralreserven am Ende des LoM aufgrund von Tail Cutting 6 Rücklagen, die gemäß der Methodik der Gruppe zu 95,25% zurechenbar sind

- SA PGM-Projekte

- Insgesamt 4E PGM-Mineralressourcen von 86,8 Mio. EUR, ein Anstieg von 256 %, einschließlich Akanani und Limpopo (als Teil der Lonmin-Aktiva erworben)

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven 31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez -18 -18

PGM-Projekte TonnenKlasse4E 4E TonnenKlasse4E 4E (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. Unzen Unzen Unzen Unzen ) ) ) ) Blauer Grat1 23.1 3.3 2.4 2.4 Vygenhoek2 0.0 0.0 0.0 0.2 Zondernaam3 77.4 6.4 15.9 15.9 Hoedspruit 32.6 5.5 5.8 5.8 Insgesamt (ohne 133.1 5.6 24.1 24.4 Lonmin-Projekte)

Akanani4 293.4 3.9 36.8 Limpopo5 199.6 4.0 25.9 Total SA 626.0 4.3 86.8 24.4 PGM-Projekte 1 50% Zurechenbar, verwaltet 2 Prospektrecht erloschen 3 74% Zurechenbar, verwaltet 4 74% Zurechenbar, verwaltet 5 Zuschreibbare Anteile von Baobab (95,25%), Doornvlei (95,25%) und dem Dwaalkop JV (45,3%), verwaltet

Die Einbeziehung von Akanani und das größere Limpopo-Projekt haben die Projektpipeline der Gruppe dramatisch erweitert. Diese Projekte bieten dem Unternehmen bedeutende kurz- und langfristige Wachstumsoptionen, wobei Akanani eine hochwertige Ressource am Plat-Riff ist, die für Massenabbaumethoden geeignet ist, und Limpopo ein gut gewarteter Betrieb mit Pflege und Wartung ist.

- SA-Goldoperationen

- Mineralressourcen von 51,5 Mio. Mio. Unzen, ein Anstieg von 52%. - Mineralreserven von 10,9 Mio. Mio. Unzen, ein Rückgang von 10%.

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven 31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez -18 -18

Gold-Operationen TonnenKlasseGold Gold TonnenKlasseGold Gold (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. Unzen Unzen Unzen Unzen ) ) ) ) Beatrix im 50.3 6.4 10.3 7.4 11.3 4.1 1.5 1.2 Untergrund

Cooke - 4.0 unterirdisch1

Driefontein - 42.6 10.0 13.8 10.1 11.6 7.1 2.6 3.3 unterirdisch

Kloof - 67.5 10.8 23.5 8.2 19.0 7.3 4.4 5.0 unterirdisch

Insgesamt 160.4 9.2 47.6 29.8 41.9 6.4 8.5 9.5 unterirdisch

Beatrix - 0.0 0.0 Oberfläche

Cooke - Oberfläche11.0 0.3 0.1 0.2 11.0 0.3 0.1 0.2 Driefontein - 0.0 0.0 Oberfläche

Kloof - Oberfläche8.3 0.3 0.1 0.1 8.3 0.3 0.1 0.1 DRDGOLD - 412.2 0.3 3.8 3.8 207.7 0.3 2.2 2.2 Oberfläche2

Gesamtfläche 431.5 0.3 3.9 4.1 227.1 0.3 2.3 2.6 Total 591.9 2.7 51.5 33.9 268.9 1.3 10.9 12.1 SA-Goldoperatione n 1 Schließung eingeleitet 2 38% Zurechenbar, nicht-verwaltet

Der Anstieg der Goldmineralressourcen der SA ist in erster Linie auf die Verwendung von niedrigeren Cutoff-Gehalten im Betrieb Kloof zurückzuführen. Die geplanten Gehaltsgrenzen bei dieser Operation wurden aufgrund der Kosteneinsparungen, die durch das Kloof-Integrationsprojekt erzielt wurden, reduziert. Mit diesem Projekt sollen die unrentablen Schächte Kloof 3 und Kloof 7 geschlossen und die Produktion in den Hauptschächten Kloof 8 und Kloof Main erhöht werden, was zu einem größeren Volumen und niedrigeren Fixkosten führen wird.

Der Rückgang der Goldmineralienreserven ist weitgehend auf die Abnahme der Goldmineralienreserven zurückzuführen: - Erschöpfung von 0,8Mio. Unzen aus Bergbauaktivitäten im Jahr 2019 - Änderungen im Mineralressourcenmodell für das Ventersdorp Contact Reef (VCR) am Schacht Kloof 4, die zu einer Gesamtverringerung des Kloofs um 0,3 Mio. - Strukturelle geologische Anpassungen am Carbon Leader Reef (CLR) am Schacht Driefontein 5, die zu geotechnischen Pfeileranpassungen führten und zu einem Gesamtrückgang bei Driefontein von 0,5 Mio. - Diese Rückgänge wurden durch eine Verlängerung der Lebensdauer des Bergwerks Beatrix 4 Shaft of Mine (0,5 Mio. Unzen) ausgeglichen, wo der Betrieb nach der Rationalisierung im Jahr 2018 weiterhin rentabel ist.

Eine detaillierte Abstimmung der Goldbetriebs-Mineralreserven der SA von 2018 bis 2019 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

SA-Goldoperationen - Rekonzilierung M ineralreserven

Faktoren Au (Mio. Unzen) 31-Dez-18 12.1 Erschöpfung -0.8 Bereich 0.3 Einschlüsse/Ausschlüs se1

Geologische -0.2 Interpretation2

Schätzmethodik3 -0.3 Wirtschaftliche -0.2 Parameter4

Modifizierende 0.1 Faktoren5

31-Dez-19 10.9 1Beatrix 4 Schacht LoM erweitert, Driefontein 1 Schacht Einschlüsse, Kloof 4 Schacht Ausschlüsse, DRDGOLD Änderungen 2Kloof 8 Schacht-Subförderung geändert, Driefontein 5 Schachtstrukturkomplexitäten im Überbankbereich 3Driefontein CLR Änderungen im Überbankbereich, Kloof VCR Änderungen in Schacht 4 4Ausschlüsse von Oberflächen, Driefontein 5Ausschlüsse von Schächten, die nicht bezahlt werden 5Verbesserung im MCF in Driefontein und Kloof

- SA-Gold-Projekte

- Gesamte Goldmineralressourcen von 46,5 Mio. Mio. Unzen, ein Rückgang von 27%. - Gesamte Goldmineralreserve von 4,5 Mio. Mio. Unzen, unverändert.

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven 31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez -18 -18

Gold-Projekte TonnenKlasseGold Gold TonnenKlasseGold Gold (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. (Mt) (g/t) (Mio. (Mio. Unzen Unzen Unzen Unzen ) ) ) ) Beatrix - BI1 7.9 5.6 1.4 1.7 Driefontein - BI 38.3 8.9 11.0 9.1 Kloof - BI 32.8 11.9 12.6 16.5 2.7 5.1 0.4 0.4 Burnstone 69.3 4.9 11.0 11.0 14.2 4.3 1.9 1.9 Bloemhoek 28.3 4.7 4.3 4.3 De 28.3 4.4 4.0 4.0 15.3 4.3 2.1 2.1 Bron-Merriesfruch t

DRDGOLD2 - 14.8 Unterirdisch

Total Untergrund 204.8 6.7 44.3 61.5 32.2 4.3 4.5 4.5 Koks-Oberflächenab262.3 0.3 2.2 2.2 fälle3

Gesamtfläche 262.3 0.3 2.2 63.7 Total SA Gold 467.1 3.1 46.5 63.7 32.2 4.3 4.5 4.5 Projekte 1BI = Unterhalb der Infrastruktur 238% Zurechenbar, nicht-verwaltet 3Tailings-Dämme bleiben nach dem Verkauf an DRDGOLD erhalten

Die größte Auswirkung auf die Mineralressourcen der Goldprojekte war der Ausschluss des zurechenbaren Anteils der DRDGOLD-Untergrundressource bei ERPM nach der Flutung der Untertageanlagen, was zu einem Rückgang von 14,8 Mio. Unzen führte. Im Januar 2020 übte Sibanye-Stillwater ihre Option aus, ihre Beteiligung an DRDGold auf 50,1% zu erhöhen. Diese Erhöhung des Aktienbesitzes wird sich in zukünftigen Berichtszeiträumen positiv auf die zurechenbaren Goldmineralressourcen und Mineralreserven des Unternehmens auswirken. Die anderen materiellen Auswirkungen betrafen die Mineralressourcen Kloof Below Infrastructure (BI), die aufgrund einer Aktualisierung des Schätzmodells um 4 Mio. Euro abnahmen. Die Schätzungsbereiche wurden entsprechend den Veränderungen in der Fazies für das EBA-Gebiet angepasst und die Schätzung in den Gebieten mit fehlenden Bohrlochinformationen durch die Verwendung des globalen Mittelwerts für einfaches Kriging eingeschränkt.

Die Mineralreserven blieben unverändert.

Eine detaillierte Abstimmung der Mineralreserven des Goldprojekts SA von 2018 bis 2019 ist in der folgenden Tabelle dargestellt.

SA-Goldprojekte - Rekonzilierung der Mineralreserven

Faktoren Au (Mio. Unzen) 31-Dez-18 4.5 31-Dez-19 4.5

- SA Uran-Betriebe und -Projekte

- Die gesamte Mineralressource U3O8 blieb unverändert bei 78,7 Mio. Pfund.

Mineralische Ressourcen Mineralienreserven 31-Dez-19 31-Dez31-Dez-19 31-Dez -18 -18

Uran im TonnenKlasseU3O8 U3O8 TonnenKlasseU3O8 U308 Goldbetrieb

(Mt) (kg/t)(Mio. (Mio. (Mt) (kg/t)(Mio. (Mio. Pfund Pfund Pfund Pfund ) ) ) ) Beatrix (Beisa) 11.4 1.1 27.0 27.0 Uran-Operationen 11.4 1.1 27.0 27.0 insgesamt

Uran-Projekte TonnenKlasseU3O8 U3O8 TonnenKlasseU3O8 U308 (Mt) (kg/t)(Mio. (Mio. (Mt) (kg/t)(Mio. (Mio. Pfund Pfund Pfund Pfund ) ) ) ) Koks-Oberflächenab262.3 0.1 51.7 51.7 gänge1

Uran-Projekte 262.3 0.1 51.7 51.7 insgesamt

Gesamte 273.7 0.1 78.7 78.7 Uran-Operationen und -Projekte 1 Beinhaltet den Cooke-Anteil des WRTRP-Vermögens, der 2018 nicht in der Vereinbarung mit DRDGOLD enthalten ist.

- Unternehmensführung

Sibanye-Stillwater berichtet über seine Mineralressourcen und Mineralreserven gemäß dem SAMREC-Code, dem aktualisierten Abschnitt 12 der JSE Listings Requirements; und unter Berücksichtigung des SEC Industry Guide 7, der sich an den Leitprinzipien des SOX orientiert. Die kürzlich von der SEC verabschiedeten Änderungen zur Modernisierung der Offenlegungsanforderungen für Bergbauregistrierungen, die noch nicht vollständig in Kraft getreten sind, entsprechen weitgehend den Anforderungen des JSE und SAMREC, und jede Nichteinhaltung des SEC Industry Guide 7 wird daher als unwesentlich angesehen. Die Mineralressourcen Altar, Marathon und Rio Grande wurden ursprünglich nach den Richtlinien von NI 43-101 zusammengestellt, gelten jedoch als SAMREC-konform.

Diese Erklärung über die Mineralreserven und Mineralressourcen stellt eine komprimierte und konsolidierte Zusammenfassung der vollständigen Erklärung über die Mineralressourcen und Mineralreserven von Sibanye-Stillwater dar, die im Bericht über die Mineralressourcen und Mineralreserven der Gruppe, der am 22. April 2020 veröffentlicht wird, verfügbar ist und unter www.sibanyestillwater.com abrufbar sein wird.

Geleitet von der Verpflichtung zu Best-Practice-Unternehmensführung wurde die Erklärung von den technischen Diensten der einzelnen Segmente überprüft und bestätigt.

Die Mineralressourcen und Mineralreserven sind Schätzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt und werden von Schwankungen der Mineralpreise, dem ZAR/US$-Wechselkurs, den Betriebskosten, den Abbaugenehmigungen, Änderungen der Gesetzgebung und den Betriebsfaktoren beeinflusst. Auch wenn zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht alle Genehmigungen abgeschlossen und in Kraft sind, gibt es keinen Grund zu erwarten, dass diese nicht erteilt werden.

Alle Zahlen der Abrechnung werden von Sibanye-Stillwater verwaltet, mit Ausnahme der Zahlen für Mimosa, des zurechenbaren Anteils für DRDGOLD und der US-Projekte. Die Mineralressourcen werden einschließlich der Mineralreserven angegeben, und die Produktionsmengen werden in metrischen Tonnen (t) angegeben.

Gold- und Uranschätzungen werden getrennt voneinander berichtet; daher werden keine Goldäquivalente angegeben, um potenzielle Anomalien aufgrund von jährlichen Metallpreisunterschieden zu vermeiden.

Die Erklärung zu den PGM-Operationen im südlichen Afrika wird mit 3E PGM + Au angegeben, die aus Platin, Palladium, Rhodium und Gold bestehen. Die US-Betriebe werden als 2E PGM gemeldet, die aus Platin und Palladium bestehen.

Die einzelnen Anteile der gemeldeten PGM's sind in den folgenden Tabellen aufgeführt.

4E Prill-Split (SA-PGM-Operationen)

EinheitRustenburg KroondMarikana Mimosa al

MER UG2 UG2 MER UG2 MSZ Platin % 63.80 54.53 54.94 61.88 59.53 49.35 Palladium % 27.30 34.31 33.95 27.79 28.70 38.47 Rhodium % 3.99 10.43 10.38 3.30 11.21 4.20 Gold % 4.92 0.72 0.72 7.02 0.56 7.97 MER - Merenski-Riff UG2 - Chromit der oberen Gruppe 2

MSZ - Haupt-Sulfid-Zon e

6E Prill-Split (Region SA) Edelmetall-Prill-SEinheit Rustenburg KroondMarikana Mimosa plit al

MER UG2 UG2 MER UG2 MSZ Platin % 59.76 46.00 47.20 57.25 48.00 45.80 Palladium % 25.57 29.04 25.71 25.71 23.14 35.70 Rhodium % 3.73 8.55 8.45 3.06 9.04 3.90 Gold % 4.61 0.68 0.59 6.50 0.45 7.40 Ruthenium % 3.23 12.65 14.42 6.39 15.58 3.20 Iridium % 3.11 3.09 3.64 1.10 3.79 4.00 MER - Merenski-Riff UG2 - Chromit der oberen Gruppe 2 MSZ - Haupt-Sulfid-Zone

2E Prill-Split (US -PGM-Operationen ) EinheitStillwater-MiOstblockmine Durchschnittl ne ich

Platin % 22.17 21.73 22.01 Palladium % 77.83 78.27 77.99

Alle Finanzmodelle, die zur Bestimmung der Mineralreserven verwendet werden, basieren auf den aktuellen Steuervorschriften zum 31. Dezember 2019. Durch die Rundung von Zahlen kann es zu geringfügigen Abweichungen in der Berechnung kommen. Wo dies geschieht, wird es nicht als signifikant angesehen.

Für den Betrieb in der Region der Vereinigten Staaten ist die im Sinne des SAMREC-Codes benannte federführende kompetente Person, die die Verantwortung für die Konsolidierung und Berichterstattung der Mineralressourcen und Mineralreserven von Stillwater und East Boulder sowie für die allgemeine Einhaltung der Vorschriften für diese Zahlen übernimmt, Brent LaMoure, der seine Zustimmung zur Offenlegung der Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven für 2019 gegeben hat. Brent [B.Sc Mining Eng] ist bei der Mining and Metallurgical Society of America (01363QP) registriert und verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Bezug auf die Art und den Stil der betrachteten Minerallagerstätte. Für die US-Projekte Resource Estimation sind die zuständigen Personen Stanford Foy (Altar und Rio Grande) und Rodney N Thomas (Marathon). Stan ist bei der Gesellschaft für Bergbau, Metallurgie und Exploration Inc. registriert. (4140727RM) und verfügt über 28 Jahre Erfahrung in Bezug auf die Art und den Stil der betrachteten Minerallagerstätte. Rodney ist bei der Society for Professional Geoscientists (Ontario) registriert und verfügt über 40 Jahre Erfahrung in der Mineralienindustrie, einschließlich mehrerer Jahre in Bezug auf die Art und den Stil der betrachteten Minerallagerstätte, und ist die designierte Qualified Person for Generation Mining Limited.

Für die südafrikanischen Platinbetriebe ist die im Sinne des SAMREC-Codes benannte federführende kompetente Person, die die Verantwortung für die Konsolidierung und die Berichterstattung über die Mineralressourcen und Mineralreserven der SA Platinbetriebe sowie für die allgemeine Einhaltung der Vorschriften für diese Zahlen übernimmt, Andrew Brown, der seine Zustimmung zur Offenlegung der Erklärung über die Mineralressourcen und Mineralreserven für 2019 gegeben hat. Andrew [M.Sc Mining Eng] ist bei SAIMM (705060) registriert und verfügt über 36 Jahre Erfahrung in Bezug auf die Art und den Stil der in Betracht gezogenen Minerallagerstätte.

Für den Goldbetrieb im südlichen Afrika ist die im Sinne des SAMREC-Codes benannte federführende kompetente Person, die für die Konsolidierung und Berichterstattung der Mineralressourcen und Mineralreserven des Goldbetriebs in Südafrika sowie für die allgemeine Einhaltung der Vorschriften für diese Zahlen verantwortlich ist, Gerhard Janse van Vuuren, der seine Zustimmung zur Offenlegung der Erklärung zu den Mineralressourcen und Mineralreserven für 2019 gegeben hat. Gerhard [GDE (Bergbauingenieur), MBA, MSCC und B. Tech (MRM)] ist bei SAIMM (706705) registriert und verfügt über 32 Jahre Erfahrung in Bezug auf die Art und den Stil der betrachteten Minerallagerstätte.

Der 38,05%ige zurechenbare Anteil (zum 31. Dezember 2019) der aktuellen DRDGOLD-Oberflächen-Tailing-Operationen einschließlich der ERGO- und FWGR-Operationen. Für diesen zurechenbaren Teil der Ressourcen und Reserven der DRD war das Unternehmen wie folgt auf externe kompetente Personen angewiesen: Die Mineralressourcen für die ERGO-Oberflächenoperationen basieren auf der Erschöpfung (bis Dezember 2019), und die im Hinblick auf SAMREC benannte kompetente Person ist Herr M Mudau, MSc Eng, Pr. Sci. Nat., der Manager für Ressourcengeologie bei der RVN-Gruppe. Die gemäß SAMREC benannte kompetente Person, die die Verantwortung für die Berichterstattung über die Mineralreserven an der Oberfläche, die ebenfalls auf der Erschöpfung bis Dezember 2019 basiert, übernimmt, ist Professor S. Rupprecht, leitender Bergbauingenieur der RVN-Gruppe. Die von SAMREC benannte zuständige Person, die die Verantwortung für die Berichterstattung über die Mineralreserven für den Far West Gold Recoveries Betrieb, der ebenfalls auf der Erschöpfung bis Dezember 2019 basiert, übernimmt, ist Herr Vaughn Duke of Sound Mining Proprietary Limited.

Ansprechpartner für Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com James Wellsted Leiter Abteilung Investor Relations Tel: +27 (0) 83 453 4014 Sponsorr: J.P. Morgan Equities Südafrika Proprietary Limited

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "Ziel", "wird", "Prognose", "erwarten", "potentiell", "beabsichtigen", "schätzen", "vorhersehen", "können" und andere ähnliche Ausdrücke identifiziert werden, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder die keine Aussagen über historische Angelegenheiten sind. Die in dieser Mitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele schwer vorherzusagen sind und die sich im Allgemeinen der Kontrolle von Sibanye-Stillwater entziehen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ergebnisse von Sibanye-Stillwater wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Ankündigung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

