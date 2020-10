IRW-PRESS: Sienna Resources: Sienna nimmt Arbeit in seinem Platin-Palladium-Projekt Marathon North in Ontario auf

Sienna Resources Inc. (SIE-TSX.v) (A1XCQ0-FWB) (SNNAF-OTCBB) (27. Oktober 2020) (das Unternehmen) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen nun mit den Arbeiten in seinem Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North im Norden der kanadischen Provinz Ontario begonnen hat. Sienna gehört zu den größten Grundbesitzern im Coldwell Complex, dem größten Alkalikomplex Nordamerikas, der die Platin-Palladium-Lagerstätte Marathon beherbergt. Laut der Website von Generation Mining beinhaltet das Projekt Marathon eine der größten unerschlossenen Mineralressourcen mit Platinmetallen (PM) in Nordamerika und beherbergt mehrere PM-Kupfer-Lagerstätten, einschließlich der Lagerstätte Marathon mit 7,1 Millionen Unzen Palladiumäquivalent. Generation Mining veröffentlichte am 6. Januar 2020 eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA), aus der sich für die Lagerstätte Marathon ein Kapitalwert nach Steuern von 871 Millionen Dollar ergab. Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu den Konzessionen von Sienna nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53971/2020-10-27_SIE_DE_Prcpom.001.png

Jason Gigliotti meint: Wir freuen uns sehr über die Aufnahme des ersten Arbeitsprogramms in unserem Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North in Ontario. Dieses Projekt befindet sich innerhalb des Coldwell Complex, eines der bekanntesten Gebiete für Platin und Palladium. Wir sind sehr optimistisch, was die kommenden Wochen angeht. Wir planen, nicht nur in unserem Projekt Marathon North aktiv zu sein, sondern sind auch in Skandinavien in unserem Platin-Palladium-Projekt in Finnland sehr aktiv. Das finnische Projekt grenzt direkt an das Projekt von Palladium One Mining Inc. (PDM-TSXv) an, mit dem wir uns den Koillismaa Complex in dieser Region teilen. Außerdem werden auch in unserem Goldprojekt in Norwegen Arbeiten durchgeführt. Insgesamt wird Sienna für den Rest des Jahres 2020 sehr beschäftigt sein. Wir verfügen über alle erforderlichen Finanzmittel für unsere geplanten Arbeitsprogramme im Jahr 2020 und freuen uns darauf, was wir mit Arbeitern in mindestens drei Ländern fortfahren können werden. Wir sind nicht nur in diesen Projekten aktiv, sondern behalten auch unser Lithiumprojekt im Clayton Valley (Nevada, USA) genau im Auge, nachdem in diesem Gebiet jetzt eine enorme Menge neuer Aktivitäten stattfinden - und zwar insbesondere seit Elon Musk auf dem zurückliegenden Battery Day von Tesla am 22. September 2020 seinen Wunsch äußerte, Lithiumprojekte in Nevada erwerben zu wollen. Wie Sie sehen können, verfügt Sienna derzeit über mehrere anstehende Katalysatoren, die den Aktionären und dem Unternehmen sowohl kurz- und langfristige Erfolgschancen bieten.

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Greg Thomson, PGeo, einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, genehmigt.

Über Sienna Resources

Das Hauptaugenmerk von Sienna Resources Inc. ist auf die Exploration und die Erschließung hochgradiger Lagerstätten in politisch stabilen, ökologisch verantwortungsvollen und ethischen Bergbaugebieten gerichtet. Sienna ist eine Partnerschaft mit einem an der NYSE notierten Bergbauunternehmen hinsichtlich dreier separater Projekte in Skandinavien eingegangen, einschließlich der vormals produzierenden orogenen Goldprojekte Bleka und Vekselmyr im Süden von Norwegen, bei denen es sich um in Grünstein enthaltene Goldsysteme handelt, des Platingruppenelement-Projekts Kuusamo in Finnland, das direkt an das Projekt LK angrenzt und von Palladium One Mining Inc. (TSX-V: PDM) weiterentwickelt wird, sowie des Platin-Palladium-Nickel-Projekts Slättberg im Süden von Schweden. Zu den Projekten von Sienna in Nordamerika gehört das Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North, das direkt an die 7,1 Millionen Unzen Palladiumäquivalent schwere Lagerstätte Marathon von Generation Mining Ltd. (GENM: CSE) grenzt. Sienna verfügt ebenfalls über ein Lithiumprojekt im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada, Standort des einzigen in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in Nordamerika, unweit der von Albemarle Corp. (NYSE: ALB) betriebenen Lagerstätte Silver Peak und der Gigafactory von Tesla Motors Inc. (Nasdaq: TSLA). Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Keine der Wertpapiere, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, werden nach dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung registriert. Solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in Rechtsgebieten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

