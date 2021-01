IRW-PRESS: TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.: 10.442 Bildschirme: TAAT startet bundesstaatsweite Videowerbekampagne auf Zapfsäulendisplays bei 1.087 Tankstellen in Ohio

Las Vegas und Vancouver, 28. Januar 2021 - TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (Frankfurt: 2TP2) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Rahmen seiner fortlaufenden Initiativen für die Markteinführung von TAAT einen Videowerbespot mit 60 Tagen Laufzeit in einem Netzwerk von Zapfsäulendisplays gekauft hat. Dieses Netzwerk umfasst 10.442 Bildschirme an 1.087 Ketten zugehörigen und unabhängigen Tankstellen in Ohio. Der 15-sekündige Werbespot, der sich an volljährige Raucher richtet und unten bzw. unter https://youtu.be/o2pjhCG_R8s abgerufen werden kann, läuft seit Montag, den 25. Januar 2021, etwa alle vier Minuten auf allen Bildschirmen des Netzwerks und soll während der Laufzeit der Kampagne insgesamt etwa 18,8 Millionen Werbe-Impressionen/Views erreichen.

Nachdem TAAT Original, Smooth und Menthol nun in Tabakwarenläden im gesamten Bundesstaat Ohio erhältlich sind, besteht das Ziel des Unternehmens darin, TAAT noch aggressiver zu bewerben und die Bekanntheit der Marke und des Produkts auf Makroebene bei volljährigen Rauchern durch aufmerksamkeitsstarke Kampagnen über Out-of-Home-Medienkanäle zu steigern. Die aktuelle Videowerbekampagne verweist die Zuschauer auf die TryTAAT-Landingpage (http://trytaat.com), auf der volljährige Raucher eine Probepackung der TAAT-Sorte ihrer Wahl anfordern können. Nach Erwartung des Unternehmens wird die Weiterleitung auf die TryTAAT-Landingpage zu neuen Anforderungen von Probepackungen durch volljährige Raucher führen, die dann benachrichtigt werden, wenn der Onlineshop des Unternehmens später in diesem Quartal lanciert wird. Das Unternehmen ist überdies der Ansicht, dass durch die Bewerbung von TAAT in einer Umgebung, in dem üblicherweise Tabakprodukte verkauft werden, volljährige Raucher TAAT bei Verkaufsstellen, die das Produkt derzeit nicht führen, anfragen könnte. Dies könnte wiederum bei Entscheidungsträgern der Tabakwarenhändler ein Bewusstsein für TAAT schaffen und eine bestehende Nachfrage signalisieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55368/TAAT_280121_DEPRcom.001.png

Am Montag, den 25. Januar 2021 startete das Unternehmen eine Werbekampagne für TAAT auf Zapfsäulendisplays an 1.087 Tankstellen in ganz Ohio, die volljährige Raucher auf die TryTAAT-Landingpage verweist, auf der sie eine kostenlose TAAT-Probepackung anfordern können.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

In den Vereinigten Staaten werden Produkte in der Tabakkategorie am häufigsten an Verkaufsstellen in Minimärkten und Tankstellen verkauft und beworben. Eine 2017 in der Fachzeitschrift Preventive Medicine veröffentlichten Studie ergab, dass nahezu 6 von 10 Rauchern Zigaretten zuletzt in Minimärkten oder Tankstellen gekauft hatten, wobei diese Einzelhandelskategorien mehr als zwei Drittel (69,1 %) der häufigsten Einkaufsstandorte ausmachten, gefolgt von Tabak-Discountläden (9,9 %), Drogerien (5,0 %), Supermärkten (4,9 %) und Spirituosengeschäften (3,6 %)1. Mit Stand 2020 lebten rund 93 % der Amerikaner in einem Umkreis von nur wenigen Minuten eines Minimarktes, wobei rund 80 % aller Minimärkte in den USA auch Tankstellen sind2. Angesichts der bedeutenden Rolle von Tankstellen im Tabakeinzelhandel in den Vereinigten Staaten legt das Unternehmen bei seinen Bemühungen zur Vermarktung von TAAT als Alternative zu etablierten Produkten in der Tabakbranche einen strategischen Schwerpunkt auf diesen Kanal.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55368/TAAT_280121_DEPRcom.002.jpeg

Der obige 15-sekündige Videowerbespot des Unternehmens für TAAT wird auf mehr als 10.000 Zapfsäulendisplays gezeigt. Der Spot kann auch unter https://youtu.be/o2pjhCG_R8s abgerufen werden.

Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT, äußert sich dazu folgendermaßen: Zieht man in Betracht, dass mehr als zwei Drittel der Zigarettenkäufe in den Vereinigten Staaten in Minimärkten oder Tankstellen erfolgen und dass etwa vier von fünf Minimärkten auch Tankstellen sind, ist der Aufbau eines Bewusstseins für die Marke TAAT bei volljährigen Rauchern, die Stammkunden bei Tankstellen sind, ein wichtiger Bestandteil unseres anfänglichen Marketings. Nachdem TAAT bereits in unserem ersten Markt, Ohio, zum Verkauf angeboten wird, können wir mit einer solchen Videowerbekampagne auf den ersten Erfolgen, die wir bisher in der Tabakkategorie erzielt haben, aufbauen. Wir haben die Kampagne aus zeitlichen Gründen diese Woche gestartet, da TAAT nun seit etwa einem Monat im Einzelhandel in Ohio erhältlich ist und wir in Kürze unseren Onlineshop an den Start bringen werden, über den volljährige Raucher in Dutzenden von US-Bundesstaaten, einschließlich Ohio, TAAT im Internet kaufen werden können. Durch die Weiterleitung von volljährigen Rauchern, die unseren Werbespot gesehen haben, auf die TryTAAT-Landingpage sollten wir eine noch größere Datenbank von volljährigen Rauchern aufbauen können, die eine TAAT-Probepackung angefordert haben. Bei diesen Rauchern können wir unseren Onlineshop dann in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie nach dessen Start bewerben. Wir freuen uns sehr über die Bewerbung von TAAT über gängige Out-of-Home-Kanäle wie Zapfsäulendisplays und sind gespannt auf die Auswirkungen, die diese Werbung auf unsere laufende Markteinführung im Bundesstaat Ohio haben könnte.

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD.

Setti Coscarella

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatusa.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE (CSE) UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur möglichen Einführung von Beyond Tobacco: mögliche Auswirkungen der TAAT-Werbung an Zapfsäulen in Ohio, Start des TAAT-Onlineshops. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von Taat Lifestyle & Wellness Ltd. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

