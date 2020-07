IRW-PRESS: TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.: Auf die Plätze, fertig, rauchen! Taat Herb Co. veröffentlicht Filmmaterial vom Produktionslauf von Beyond Tobacco

Über seinen Produktionspartner Hempacco hat Taat einen Testproduktionslauf der Beyond Tobacco-Zigaretten durchgeführt, der die Eignung der Zigaretten für eine Vollproduktion bestätigt hat und den anfänglichen Kapazitätsschätzungen von einer Million Zigaretten pro Tag entsprach. Taat hat Filmmaterial von diesem Testproduktionslauf auf seiner Website und seinen Social Media-Kanälen veröffentlicht. Die Erzeugnisse dieses Produktionslaufs werden im Rahmen einer Reihe von intensiven Fokusgruppen verwendet, bei denen aktuelle Tabakraucher Feedback über die Ähnlichkeiten von Beyond Tobacco zu herkömmlichen Tabakprodukten geben sollen. Darüber hinaus wird das Unternehmen potenziellen Vertriebspartnern Muster der Beyond Tobacco-Zigaretten bereitstellen, was diese dazu anregen könnte, Beyond Tobacco in ihrem Sortiment zu führen und das Produkt in ihren jeweiligen Vertriebsnetzen zu bewerben.

LAS VEGAS und VANCOUVER, 20. Juli 2020. TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD. (CSE: TAAT) (FRANKFURT: 2TP2) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen vor kurzem mit seinem Produktionspartner Hempacco, Co. Inc. (Hempacco) einen erfolgreichen vollen Testproduktionslauf der Beyond Tobacco-Zigaretten durchgeführt hat. Mit diesem Testlauf konnten die Schätzungen der anfänglichen Produktionskapazität von einer Million Beyond Tobacco-Zigaretten pro Tag bestätigt werden, womit eine zuverlässige Liefermenge nach der geplanten Einführung von Beyond Tobacco im vierten Quartal 2020 gesichert wird. Mit dieser Produktionsleistung kann Taat eine jährliche Liefermenge von Beyond Tobacco-Zigaretten herstellen, die 0,168 % der Gesamtmenge an individuellen Zigaretten entspricht, die nach Angaben der Federal Trade Commission (die FTC) 2018 im Inland verkauft wurden1. Überdies war das Management von Hempacco von der Qualität der eigens von Taat entwickelten Hanfmischung und -formulierung begeistert und hat nahegelegt, dass sie jedem Hanfmaterial, das Hempacco jemals bei der Herstellung von Hanfzigaretten verwendet hat, überlegen sei. Das fertige Produkt aus dem Testlauf wird im Rahmen von Fokusgruppen für Beyond Tobacco verwendet, die in diesem Sommer in Nevada stattfinden sollen, wie dies in der Pressemeldung des Unternehmens vom 13. Juli 2020 angekündigt wurde.

Hempacco ist ein vertikal integrierter Hersteller von Hanfprodukten mit Sitz in San Diego (Kalifornien, USA), der ein Full-Service-Lieferkettenangebot leistet, einschließlich Lagerhaltung, Logistikkoordination und Co-Packing. In seiner 53.000 Quadratfuß großen Hauptanlage bietet Hempacco sowohl die Kühl- als auch die Gefrierlagerung von Hanf, um eine optimale Qualität aller verarbeiteten Produkte zu gewährleisten. Hempacco ist auch im Begriff, ein Konzept für Hanfverkaufsautomaten umzusetzen. Zu diesem Zwecke hat Hempacco zu Beginn des Jahres 600 Automaten erworben. Das Unternehmen hat mit Hempacco die Herstellung (Drehung) der Beyond Tobacco-Zigaretten und die Verpackung im Packungs- und Kartonformat - der Standard in der Tabakindustrie - koordiniert. Mit einer zusätzlichen Produktionsstätte im Westen des Bundesstaates New York ist Hempacco in der Lage, wettbewerbsfähige Vorlaufzeiten anzubieten, um die Nachfrage der Märkte sowohl an der West- als auch an der Ostküste der Vereinigten Staaten zu decken.

Nähere Informationen über Hempacco erhalten Sie auf der Website der Firma unter http://hempaccopackaging.com.

Das Unternehmen kündigte die geplante Einführung der Beyond Tobacco-Zigaretten in seiner Pressemeldung vom 22. Juni 2020 mit dem Wertversprechen an, eine gesündere Alternative zu herkömmlichen Zigaretten anzubieten, die das Raucherlebnis eines herkömmlichen Tabakprodukts nachahmt, jedoch kein Nikotin oder Tabak enthält. Das Beyond Tobacco-Produkt sollte Tabakrauchern mit seinem Stängel-Format und der Zigarettenverpackung vertraut sein und zeichnet sich durch eine eigens entwickelte Mischung aus Tabakaromen sowie eine erhöhte Menge an ausgeatmeten Rauch aus. Jede Beyond Tobacco-Zigarette enthält mindesten 50 mg Cannabidiol (CBD, ein nicht psychoaktives Hanfderivat), das sich bei der Milderung der Tabakentwöhnung und der Verringerung der Tabakabhängigkeit als wirksam erwiesen hat. Beyond Tobacco wird in den Geschmacksrichtungen Original (Tabak) und Menthol angeboten werden.

Im Juli 2020 sicherte sich Taat eine Vertriebsvereinbarung mit einem in Texas (USA) ansässigen Großhändler für Vaping-Produkte, der die Beyond Tobacco-Zigaretten in bis zu 10.000 Einzelhandelsgeschäften in 38 US-Bundesstaaten platzieren kann. In seiner Pressemeldung vom 29. Juni 2020 meldete das Unternehmen, dass die ersten Tests der Beyond Tobacco-Zigaretten im Einzelhandel ein hervorragendes Feedback der Konsumenten erzielten sowie zu Nachbestellungen von mehr als 75 % der Einzelhändler in Nevada und Kalifornien, die an den Tests teilnahmen, führten. Die anschließende Marktforschungsphase für Beyond Tobacco wird eine Reihe von intensiven Fokusgruppen umfassen, die in diesem Sommer vom größten Unternehmen für Konsumgüterforschung in Nevada durchgeführt werden. Die Beyond Tobacco-Zigaretten, die im Rahmen des jüngsten Testproduktionslaufs hergestellt wurden (siehe unten), werden in diesen Fokusgruppen verwendet werden, um Feedback für mögliche Überarbeitungen der Beyond Tobacco-Zigaretten zu erhalten. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Abschluss dieser Fokusgruppen und der Abschluss eventueller Produktüberarbeitungen die einzigen verbleibenden Meilensteine vor der offiziellen, für das vierte Quartal 2020 geplanten Markteinführung der Beyond Tobacco-Zigaretten sind.

Die Beyond Tobacco-Testzigaretten, die in den ersten Einzelhandelstests des Unternehmens im Frühling 2020 verwendet wurden, wurden in kleinem Umfang intern hergestellt. Der Testproduktionslauf der Beyond Tobacco-Zigaretten in der Anlage von Hempacco unterschied sich von der internen Produktion und erfolgte mit denselben industriellen Maschinen, mit denen die Beyond Tobacco-Zigaretten nach ihrer geplanten Einführung letztlich produziert werden. Damit wurde die Eignung des Produkts für eine Großproduktion bestätigt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52695/Taat Production Release July 20 2020 (1)_DE_PRcom.001.png

Letzte Produktionsstufe einer Zehnerpackung der Beyond Tobacco-Zigaretten in der Geschmacksrichtung Original

Das Unternehmen hat Filmmaterial des jüngsten Testproduktionslaufs von Beyond Tobacco in Form von Standbildern und Videos auf seiner Website und seinen Social-Media-Kanälen veröffentlicht. Die Fotogalerie des Testproduktionslaufs können Sie unter folgendem Link abrufen: https://taatusa.com/july-2020-production/. Zusätzliche Inhalte finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens:

Facebook: http://facebook.com/taatglobal

Instagram: http://instagram.com/taatglobal (@taatglobal)

Twitter: http://twitter.com/taatglobal (@taatglobal)

Sandro Piancone, Chief Executive Officer von Hempacco, sagt dazu: Ich muss sagen, dass ich von der eigens entwickelten Hanfmischung von Beyond Tobacco wirklich beeindruckt bin. Ihr Produktionslauf mit unseren kommerziellen Drehmaschinen für Zigaretten war sehr gut. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass der Produktionslauf absolut einwandfrei verlief und die Mischung besser war als jedes Hanfmaterial, mit dem wir jemals während unserer gesamten Geschäftstätigkeit gearbeitet haben. Unsere Schätzungen der Produktionskapazität von rund einer Million Zigaretten pro Tag entsprachen der Produktionsleistung während dieses Durchlaufs, was die maximale Kapazität unsere Maschinen darstellt. Ich bin mit Hanfzigaretten sehr gut vertraut und glaube, dass Beyond Tobacco bei seiner geplanten Einführung im vierten Quartal 2020 sehr gut aufgenommen werden wird. Wir fühlen uns geehrt, mit Taat in dieser spannenden Zeit zusammenzuarbeiten.

Der Nachweis, dass sich Beyond Tobacco von einem Prototyp in der Frühphase zu einem nahezu fertigen Produkt, das sich für eine kommerzielle Produktion eignet, entwickelt hat, ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben, meint Joe Deighan, Gründer von Taat. Dieser groß angelegte Produktionslauf hat gezeigt, dass Beyond Tobacco Tests bestanden hat, die für viele neue Produkte eine Herausforderung darstellen, und uns gleichzeitig viele Dinge ermöglicht. Wir können diese Beyond Tobacco-Zigaretten jetzt nicht nur im Rahmen der für diesen Sommer geplanten Fokusgruppen verwenden, sondern verfügen auch über einen ausreichenden Vorrat an Beyond Tobacco-Zigaretten, die wir an potenzielle Vertriebspartner weitergeben können, um ihr Vertrauen in das Produkt zu stärken. Damit können sie das Produkt dann enthusiastischer bei ihren Einzelhändlern bewerben. Die etwaigen letzten Überarbeitungen des Produkts auf Grundlage des Feedbacks von den Fokusgruppen sind unserer Ansicht nach die letzte Hürde, bevor Beyond Tobacco auf den Markt gebracht wird.

Referenzen

1 - Aus Tabelle 1B (Seite 13) des FTC-Berichts mit dem Titel Cigarette Report for 2018 geht hervor, dass 2018 im Inland 216,9 Milliarden Zigaretteneinheiten verkauft wurden. Auf Grundlage der prognostizierten Produktionskapazität von einer Million Beyond Tobacco-Zigaretten pro Tag (365 Millionen Zigaretten pro Jahr) wird geschlussfolgert, dass diese aufs Jahr berechnete Kapazität 0,168 % der im Jahr 2018 inländisch verkauften Zigaretteneinheiten entspricht. https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/federal-trade-commission-cigarette-report-2018-smokeless-tobacco-report-2018/p114508cigarettereport2018.pdf

Im Namen des Board of Directors,

TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD.

Joel Dumaresq

Joel Dumaresq, CEO and Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jamie Frawley

investor@taatusa.com

Über Taat Lifestyle & Wellness Ltd.

Taat Herb Co., die Vorzeigemarke von Taat Lifestyle & Wellness, ist ein Biowissenschaftsunternehmen mit Sitz in Las Vegas (Nevada), das innovative nikotin- und tabakfreie Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten entwickelt. Angesichts einer einzigartigen eigenen Mischung aus naturreinen Inhaltsstoffen und einer sorgfältigen Gestaltung des Benutzererlebnisses wurden Taat Beyond Tobacco-Zigaretten so konzipiert, dass sie jeden Aspekt traditioneller Tabakprodukte ohne signifikante Unterschiede für den Benutzer imitieren. Taat Beyond Tobacco-Zigaretten bieten zahlreiche Vorteile, einschließlich der Milderung der Tabakentwöhnung und der Verringerung der Tabakabhängigkeit. Angesichts einer von Experten geleiteten Markteinführungsstrategie verfolgt das Unternehmen das Ziel, sich in der globalen Tabakindustrie mit einem Umsatz von 814 Milliarden US-Dollar (2018) zu positionieren, um von der wachsenden weltweiten Nachfrage nach besseren Alternativen zu herkömmlichen Zigaretten zu profitieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Erklärung hinsichtlich der Auswirkungen von CBD auf die Raucherentwöhnung

Das Beckley/Exeter-Forschungsprogramm (University of Exeter) führte eine Pilotstudie durch, die nach mehreren Wochen nach der Behandlung mit Cannabidiol (CBD) ergab, dass CBD den Tabakrauchern dabei half, die Anzahl der gerauchten Zigaretten um bis zu 40 Prozent zu reduzieren. Es ist eine Folgestudie geplant, die eine Hirnbildgebungskomponente umfasst, um jene Hirnaktivitätsmuster zu untersuchen, die den wahrscheinlichen therapeutischen Wirkungen von CBD zugrunde liegen.

Quelle: https://beckleyfoundation.org/cbd-for-smoking-cessation/

Link zur Studie: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030646031300083X

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die mögliche Einführung von Taat-Hanfzigaretten und können darüber hinaus auch Aussagen über folgendes enthalten: die weitere Verfügbarkeit der Produktionsanlagen von Hempacco für das Unternehmen und die Eignung dieser Produktionsanlagen für die Herstellung der Beyond TobaccoTM-Zigaretten. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

