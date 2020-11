IRW-PRESS: TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.: Sneak Peek: Taat platziert erste Werbung bei ausgewählten Tabakhändlern in Ohio

Das Unternehmen bemüht sich um die Vorbereitung seiner Ladenpräsenz in ausgewählten Tabakverkaufsstellen, die Taat nach der Einführung in diesem Quartal in ihrem Angebot führen werden. Zusätzlich zur Ermittlung der Platzierung in der Auslage im Vergleich zu konkurrierenden Produkten der Tabakkategorie bringt das Unternehmen auch Werbegrafiken wie Poster gut sichtbar in Läden an, um die Aufmerksamkeit von aktuellen volljährigen Tabakrauchern in den Verkaufsstellen zu wecken. Die Großkundenbetreuerin (Key Accounts Manager) des Unternehmens in Ohio, die mehr als ein Jahrzehnt im Vertrieb bei einem Big Tobacco-Konzern verbrachte, hat auch eine Videobotschaft herausgegeben, in der sie über ihre Beobachtungen hinsichtlich der Verkaufsaktivitäten vor der Markteinführung von Taat spricht.

Las Vegas (Nevada, USA) und Vancouver (BC, Kanada), 20. November 2020. Taat Lifestyle & Wellness LTD. (CSE: TAAT, OTCQB: TOBAF, Frankfurt: 2TP2) (Taat oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen damit begonnen hat, in Vorbereitung auf die offizielle Einführung von Taat, die noch in diesem Quartal stattfinden soll, in ausgewählten Verkaufsstellen in Ohio Werbegrafiken auszuhängen. In einer Pressemeldung vom 6. Oktober 2020 teilte das Unternehmen mit, dass es sein Vorzeigeprodukt Taat im US-Bundesstaat Ohio auf den Markt bringen wird, wo es sich mit ADCO Distributors, Inc. (ADCO) einen Vertriebspartner sichern konnte. ADCO ist ein Tabakgroßhändler mit Sitz in Ohio, der über direkte und indirekte Beziehungen Zugang zu über 5.000 Tabakverkaufsstellen hat und Tabakprodukte für einige der weltweit größten Tabakunternehmen vertreibt. Dazu zählen:

- Altria Group, Inc. (Muttergesellschaft von mehreren führenden Unternehmen auf dem Tabakmarkt in den USA, einschließlich Philip Morris USA1, dessen Marken wie Marlboro 2019 einen Anteil von 49,7 % am Zigarettenmarkt in den USA hatten2);

- ITG Brands, LLC (drittgrößter Tabakkonzern in den Vereinigten Staaten, Teil von Imperial Brands PLC, dessen Markenportfolio Winston, Kool, Salem und Maverick beinhaltet3);

- RJ Reynolds Tobacco Company (Tochtergesellschaft von British American Tobacco, dem zweitgrößten Tabakkonzern in den Vereinigten Staaten, der über drei der fünf führenden Zigarettenmarken in den USA verfügt, darunter Newport, Camel und Pall Mall, die 2017 einen gemeinsamen Anteil von 30 % am US-Markt hatten4).

In der Pressemeldung des Unternehmens vom 30. Oktober 2020 wurden die Beweggründe für die Entscheidung des Unternehmens, Taat in Ohio einzuführen, auf Grundlage der einzigartigen Vorzüge von Ohio im Vergleich zu anderen Märkten in den Vereinigten Staaten erläutert. In einer Videoerklärung mit dem Titel Four Reasons for Ohio (in etwa: Vier Gründe für Ohio) stellte der Chief Executive Officer des Unternehmens, Setti Coscarella, weitere Einzelheiten bereit. Das Unternehmen hat von ADCO, seinem ersten Vertriebshändler in Ohio, bereits Erstbestellungen für jede der Taat-Sorten Original, Smooth und Menthol erhalten. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Schnitt mehr als 100 Anforderungen von Taat-Mustern pro Tag über seine TryTaat-Landingpage (http://trytaat.com) erhalten. Nachdem das Interesse an Taat vor der Markteinführung weiter zunimmt, hat das Unternehmen Initiativen in den Ladengeschäften in die Wege geleitet, die auch die gut sichtbare Platzierung von Werbematerialien in bestimmten Verkaufsstellen beinhalten, um das Interesse von aktuellen volljährigen Tabakrauchern am Ausprobieren des Produkts zu wecken.

Das Unternehmen hat Beyond Tobacco, das nikotin- und tabakfreie Basismaterial seines Vorzeigeprodukts Taat, entwickelt. Taat soll das Erlebnis des Rauchens einer Tabakzigarette genau nachahmen und aktuellen volljährigen Tabakrauchern die Möglichkeit geben, nach wie vor das Raucherlebnis zu genießen, ohne Nikotin zu konsumieren. Die Kommerzialisierung von Taat erfolgt unter der Leitung eines Führungsteam mit beträchtlicher Erfahrung in der Tabakbranche in ganz Nordamerika. Zum Zeitpunkt dieser Mitteilung produziert das Unternehmen in seiner Verarbeitungsanlage in Las Vegas (Nevada) täglich etwa 600 Pfund (272 Kilogramm) Beyond Tobacco, was ausreicht, um eine vollständige Palette von 1.440 Zehnerpack-Kartons von Taat herzustellen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54330/FINAL IIROC Approved Friday 20 In-Store Release HL Clean_DEPRcom.001.png

Werbeposter werden im Schaufenster einer der Verkaufsstellen von Taat in Ohio angebracht.

Leser, die Nachrichten-Aggregationsdienste nutzen, können die oben genannten Medien möglicherweise nicht sehen. Eine Version dieser Pressemitteilung, die alle veröffentlichten Medien enthält, finden Sie im Abschnitt Investor Relations auf der Website des Unternehmens.

Die Vertriebsbemühungen von Taat in Ohio werden von einer Großkundenbetreuerin mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Vertrieb eines Big Tobacco-Konzerns im Nordosten der Vereinigten Staaten geleitet. Darüber hinaus war sie im Vertrieb eines bekannten Herstellers von Vaping-Produkten tätig. Um einen Einblick in die Verkaufsaktivitäten des Unternehmens im Bundesstaat Ohio zu geben, hat die Großkundenbetreuerin eine Videoerklärung abgegeben, in der sie alle bisherigen vertriebsbezogenen Fortschritte im Vorfeld der Einführung von Taat zusammenfasst. In diesem Video sind auch Aufnahmen von Geschäften zu sehen, um ein Beispiel der Einzelhandelsumgebungen zu geben, in denen Taat zunächst verkauft werden soll.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54330/FINAL IIROC Approved Friday 20 In-Store Release HL Clean_DEPRcom.002.png

Die Großkundenbetreuerin von Taat für die Verkaufsregion Ohio äußert sich zu den Bemühungen, die zu Zusagen von Einzelhändlern geführt haben, das Taat-Produkt bei Markteinführung in diesem Quartal in ihrem Sortiment zu führen. Diesen Videoclip können Sie durch Anklicken der Miniaturansicht oben oder unter folgendem Link aufrufen:

https://youtu.be/KVbrm1jBCfk

Leser, die Nachrichten-Aggregationsdienste nutzen, können die oben genannten Medien möglicherweise nicht sehen. Eine Version dieser Pressemitteilung, die alle veröffentlichten Medien enthält, finden Sie im Abschnitt Investor Relations auf der Website des Unternehmens.

Der Chief Executive Officer von Taat, Setti Coscarella, erklärt dazu: Vor weniger als zwei Monaten wurden die vorläufigen neuen Verpackungsdesigns für Taat vorgestellt, womit wir dem Verkauf von Taat im Einzelhandel einen Schritt nähergekommen sind. In den sieben Wochen seit diesem Meilenstein konnten wir uns den Vertrieb durch eine Tabakgroßhändler in Ohio sichern, der bereits erste Bestellungen aufgegeben hat. Außerdem haben wir die Marken in nunmehr insgesamt 15 Rechtsgebieten angemeldet, mehrere Tonnen Biomasse entgegengenommen und für die Herstellung von Beyond Tobacco verarbeitet sowie unsere TryTaat-Landingpage an den Start gebracht, die bislang sehr erfolgreich ist. Wir sind nun an dem Punkt angelangt, an dem wir im Rahmen unserer Kampagne zur Förderung der Markenbekanntheit, die wir Ende Oktober 2020 mit unserer digitalen Marketingbemühungen eingeleitet haben, in den Geschäften Werbematerialien anbringen. Damit wollen wir die Aufmerksamkeit von aktuellen volljährigen Tabakrauchern in Ohio in einer Umgebung auf die Marke Taat lenken, in der sie das Produkt direkt kaufen und ausprobieren können. Ich bin sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den unsere fachkundige Vertriebsleitung in der Tabakkategorie vor Ort in Ohio bei der Schaffung der Grundlagen für den Aufbau einer Verkaufspipeline in unserem ersten Markt gemacht hat. Ich freue mich darauf, in Ohio in Gang zu kommen, während wir auf die erfolgreiche Markteinführung hinarbeiten, von der ich mir erhoffe, dass wir sie in neuen Märkten in den Vereinigten Staaten sowie weltweit wiederholen können.

Pat Bell, Chief Operating Officer von ADCO, meint: Wir sind seit 1960 im Tabakgroßhandel in Ohio tätig und während meiner Tätigkeit hier haben ich viele Trends bezüglich dessen beobachten können, was sich in diesem Markt in der Tabakkategorie verkauft. Alternativen zum Tabakrauchen wie Vaping scheinen zwar beliebt zu sein, die Absatzmengen für Zigaretten sind jedoch nicht drastisch zurückgegangen, was nahelegt, dass aktuelle volljährige Raucher auf lange Sicht weiterhin brennbare Produkte rauchen. Taat verfolgt einen innovativen Ansatz, um das Erlebnis des Rauchens einer Tabakzigarette so genau wie möglich nachzuahmen - bis hin zu den Produkt- und Verpackungsformaten, die bestehenden Tabakzigarettenmarken sehr ähnlich sind. Unser Vertriebsteam bemüht sich aktiv um Vorbestellungen für das Taat-Produkt. Und, wie ich erwartet hatte, ist die Resonanz der Einzelhändler auf dieses neue Produkt überwiegend positiv. Neben dem Vertrieb von Taat an Tabakeinzelhändler in Ohio haben wir auch bereits Vereinbarungen über die Weiterverteilung mit mehreren anderen Großhändlern abgeschlossen, die ebenfalls erwarten, dass sich Taat erfolgreich auf diesem Markt verkaufen wird. Wir haben hinter den Kulissen hart gearbeitet, um die Markteinführung von Taat hier in Ohio vorzubereiten, und ich freue mich auf den Eingang der ersten Taat-Charge in unserem Lager, sodass wir uns an die Bearbeitung und die Auslieferung der Bestellungen machen können.

Über Taat Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat Taat, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. Taat wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von Taat ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird Taat im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

