IRW-PRESS: TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.: TAAT Menthol ist als erste TAAT-Sorte ausverkauft und wird von Ohio-Tabakhändlern nachbestellt

Während der ersten Wochen, in denen TAAT Original, Smooth und Menthol für volljährige Raucher in Ohio erhältlich waren, war die Sorte TAAT Menthol die erste, die von Tabakwarenhändlern, bei denen diese Sorte ausverkauft war, nachbestellt wurde. Vor der Markteinführung von TAAT in den Vereinigten Staaten gab das Unternehmen eine Pressemitteilung heraus, in der es seine Absicht darlegte, einen strategischen Fokus auf das Segment der Menthol-Zigaretten zu legen. Der Markt für Menthol-Zigaretten wird weltweit auf ca. US$80 Mrd. geschätzt und repräsentiert. 45 % der Verkäufe von Rauchtabak in Pennsylvania, einem Nachbarstaat von Ohio.

Las Vegas und Vancouver, 12. Januar 2021 - TAAT Lifestyle & Wellness Ltd. (CSE: TAAT) (OTCQB: TOBAF) (FRANKFURT: 2TP2) (das Unternehmen oder TAAT) freut sich bekannt zu geben, dass die Menthol-Sorte von TAAT, seinem Vorzeigeprodukt, in den ersten Wochen der Verfügbarkeit von TAAT-Produkten im Einzelhandel in Ohio als erste ausverkauft war. Die Tabakwarenhändler, bei denen TAAT Menthol ausverkauft war, haben Nachbestellungen bei ihren jeweiligen Tabakwaren-Großhändlern aufgegeben, die TAAT führen. Das Unternehmen konzentriert seine Bemühungen weiterhin darauf, alle drei Sorten von TAAT in ausgewogener Weise an volljährige Raucher im Bundesstaat Ohio zu vermarkten, während es kontinuierlich die Verkaufsdaten für TAAT Original, Smooth und Menthol analysiert, um Strategien zu entwickeln, die für jede Produktsorte auf der Grundlage der tatsächlichen Marktperformance geeignet sind.

In einer Pressemitteilung vom 3. Juli 2020 erläuterte das Unternehmen seine vorläufige Strategie zur Gewinnung von Marktanteilen in der Menthol-Untergruppe der weltweiten Tabakindustrie mit einem Umsatz von US$814 Milliarden, einem Segment, das von Grand View Research1 im Jahr 2018 mit rund US$80 Milliarden bewertet wurde. Menthol-Zigaretten, die 19242 in Ohio erfunden wurden, gewannen aufgrund des einzigartigen kühlenden Gefühls durch zugesetztes Menthol (C10H20O) an Popularität. Die erste große Marke von Menthol-Zigaretten in den Vereinigten Staaten, bekannt als Kools, warb mit Rachenkomfort als bestimmendem Attribut im Vergleich zu traditionellen Tabakzigaretten. Große Tabakunternehmen begannen in den 1950er Jahren, eigenständige Marken von Menthol-Zigaretten anzubieten, darunter R.J. Reynolds (Salem), Lorillard (Newport, Spring) und Philip Morris (Alpine)3. Menthol-Zigaretten sind in den Vereinigten Staaten nach wie vor äußerst beliebt, wobei Newport-Menthol-Zigaretten einen Marktanteil von ca. 14 % halten, der zweithöchste nach Marlboro4.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55067/TAAT_DE_PRcom.001.png

Werbegrafik für TAAT Menthol, eine der drei TAAT-Sorten, die seit letztem Jahr in Ohio für den Verkauf an volljährige Raucher erhältlich sind.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Die Beliebtheit von TAAT Menthol könnte eine Schlüsselrolle bei potenziellen Expansionsinitiativen des Unternehmens im Nordosten der USA spielen, da in bestimmten Bundesstaaten ein hoher Anteil von Menthol-Rauchtabak verkauft wird. Auf der Grundlage von Daten von Nielsen aus den Jahren 2011 bis 2016 waren die drei Staaten mit dem höchsten Anteil von Menthol-Zigaretten an den Verkäufen von Rauchtabak Pennsylvania (45 %), Maryland (44 %) und Delaware (43,3 %)5. Bei den gleichen Daten lag der Anteil von Menthol-Zigaretten am Verkauf von Rauchtabak in Ohio bei nur 31,3 %. International haben Menthol-Zigaretten einen beträchtlichen Marktanteil in mehreren asiatischen Märkten, wie z. B. auf den Philippinen (von Philip Morris im Jahr 20106 auf 49,4 % geschätzt), einem der Länder, in denen TAAT kürzlich Markenanmeldungen eingereicht hat.

Die Vertriebspartner des Unternehmens haben es geschafft, Nachbestellungen von TAAT Menthol im Rahmen von Standard-Routing-Verfahren zu erfüllen. In dem Bestreben, einen Wettbewerbsvorteil in einem bestimmten Markt zu schaffen, baut das Unternehmen sorgfältig ein robustes Vertriebsnetz auf und pflegt es, um eine ständige Verfügbarkeit von TAAT an allen Verkaufsstellen zu gewährleisten. Darüber hinaus wird eine mehrere Paletten umfassende Lieferung von TAAT Original, Smooth und Menthol noch in diesem Quartal in Ohio eintreffen, da das Unternehmen die Präsenz von TAAT in seinem ersten Markt weiter ausbauen will.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55067/TAAT_DE_PRcom.002.png

Das Originalpatent der Vereinigten Staaten für Menthol-Zigaretten wurde 1924 von Lloyd Hughes aus Ohio2 angemeldet, wo TAAT kürzlich sein tabak- und nikotinfreies Rauchprodukt mit Menthol-Aroma eingeführt hat.

Leser, die Nachrichtenportale nutzen, können die obenstehenden Medien möglicherweise nicht abrufen. Bitte besuchen Sie SEDAR oder die Rubrik Investor Relations auf der Website des Unternehmens; dort können Sie eine Version dieser Pressemitteilung mit allen eingebundenen Medien abrufen.

Der Chief Executive Officer von TAAT, Setti Coscarella, erklärte: Im Gegensatz zu denjenigen, die traditionelle Tabakzigaretten bevorzugen, genießen die legalen Raucher von Menthol-Zigaretten eine sehr spezifische Geschmackskombination, die nur schwer zu kopieren ist, insbesondere in nicht brennbaren Formaten. Unser Ziel mit TAAT ist es, volljährigen Rauchern eine bessere Alternative zu Tabakzigaretten zu bieten, indem wir unsere tabak- und nikotinfreien Produkte auf das abstimmen, was sie bereits genießen, wozu auch das Menthol-Aroma in TAAT Menthol gehört, das die Erfahrung des Rauchens einer Menthol-Zigarette genau nachahmt. Obwohl nicht aromatisierter Tabak den Großteil des Tabakmarktes ausmacht, gibt es viele Märkte in den USA, in denen mehr als ein Drittel aller verkauften Zigaretten Menthol-Zigaretten sind. Es handelt sich also um eine Produktkategorie, die nicht zu vernachlässigen ist. Obwohl wir unsere Marketingbemühungen für volljährige Raucher nicht speziell auf die Sorte TAAT Menthol ausgerichtet haben, freuen wir uns, dass sich diese spezielle Produktgruppe in unseren ersten Wochen gut verkauft hat. Wir freuen uns darauf, weitere Verkaufsdaten sowie Produkt-Feedback von volljährigen Rauchern zu sammeln, während wir mit der Vermarktung von TAAT-Produkten in der US$814 Milliarden schweren globalen Tabakindustrie fortfahren.

Der Chief Revenue Officer von TAAT, Tim Corkum, sagte: Nach einigen Wochen, in denen TAAT im Einzelhandel in Ohio verkauft wurde, hatten wir die Möglichkeit, Daten darüber zu sammeln, wie das Produkt bei den volljährigen Rauchern, die es gekauft haben, abgeschnitten hat. Die allgemeine Resonanz war bei allen drei Sorten von TAAT hervorragend, obwohl TAAT Menthol als erstes ausverkauft war und nachbestellt wurde. Diese Erkenntnisse sind für uns besonders wertvoll, da sie nur durch Daten aus dem tatsächlichen Verkauf gewonnen werden können. Aufgrund der bisherigen Performance von TAAT Menthol in Ohio wissen wir, dass diese Erkenntnisse bei potenziellen Expansionen in neue Märkte besonders wertvoll sein können, vor allem in Staaten wie Pennsylvania, wo 45 % des Marktes für Rauchtabak aus Menthol-Zigaretten bestehen. Ich habe viele Produkte der Tabakkategorie in ganz Nordamerika auf den Markt gebracht, und diese Phase, in der sich erste aussagekräftige Erkenntnisse über den Verkauf ergeben, ist entscheidend für jede Produkteinführung und die Gestaltung des langfristigen Plans zur Vermarktung des Produkts, ob auf regionaler oder nationaler Ebene.

Quellen

1 - https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/menthol-cigarette-market

2 - https://patents.google.com/patent/US1555580A/en?inventor=Lloyd+F+Hughes

3 - https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=pzkj0136

4 - https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/tobacco_industry/brand_preference/index.htm

5 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5711620/

Für das Board of Directors des Unternehmens:

TAAT LIFESTYLE & WELLNESS LTD.

Setti Coscarella

Setti Coscarella, CEO & Director

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TAAT Investor Relations

1-833-TAAT-USA (1-833-822-8872)

investor@taatusa.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE (CSE) UND DEREN REGULIERUNGSORGANE ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE GENAUIGKEIT UND ANGEMESSENHEIT DIESER MELDUNG.

Über TAAT Lifestyle & Wellness Ltd.

Das Unternehmen hat TAAT, eine tabak- und nikotinfreie Alternative zu herkömmlichen Zigaretten, entwickelt. TAAT wird in den Sorten Original, Smooth und Menthol angeboten. Das Basismaterial von TAAT ist Beyond Tobacco, eine eigens entwickelte Mischung, die einer zum Patent angemeldeten Veredelungstechnik unterzogen wird, mit der ein tabakähnliches Aroma und ein tabakähnlicher Geruch erzeugt wird. Unter der Leitung von Führungskräften, die bei Big Tobacco-Firmen tätig waren, wird TAAT im vierten Quartal 2020 in den Vereinigten Staaten eingeführt. Damit verfolgt das Unternehmen seine Positionierung auf dem 814 Milliarden US-Dollar1 schweren weltweiten Tabakmarkt.

Nähere Informationen erhalten Sie unter http://taatusa.com.

Quellennachweis

1 British American Tobacco - The Global Market

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke identifiziert werden, oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten neben den folgenden Aussagen auch Aussagen zur möglichen Einführung von Beyond Tobacco: die mögliche zukünftige Performance von TAAT Menthol in Ohio oder anderen Märkten, in denen das Produkt volljährigen Rauchern zum Kauf angeboten werden könnte. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden. Es kann nicht versichert werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören (i) ungünstige Marktbedingungen; (ii) Veränderungen des Wachstums und der Größe der Tabak- und CBD-Märkte; und (iii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen ist in einem sich rasch entwickelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf: weder ist es der Unternehmensleitung möglich alle Risikofaktoren vorherzusagen, noch kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, einschätzen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden weder von Health Canada noch von der U.S. Food and Drug Administration überprüft. Da jeder Mensch anders ist, werden die positiven Auswirkungen, die sich aus der Einnahme der Produkte des Unternehmens ergeben, wenn überhaupt, von Person zu Person unterschiedlich sein. Bezüglich der Auswirkungen der Produkte des Unternehmens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Person können keine Ansprüche oder Garantien geltend gemacht werden. Die Produkte des Unternehmens sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern.

Diese Pressemitteilung kann markenrechtlich geschützte Namen von Drittunternehmen (oder ihre jeweiligen Angebote mit markenrechtlich geschützten Namen) enthalten, die sich typischerweise auf (i) Beziehungen des Unternehmens mit solchen Drittunternehmen beziehen, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, und/oder (ii) Kunden-/Lieferanten-/Service-Provider-Parteien, deren Beziehung zum Unternehmen in dieser Pressemitteilung erwähnt wird/werden. Alle Rechte an solchen Marken sind den jeweiligen Eigentümern oder Lizenznehmern vorbehalten.

Erklärung in Bezug auf unabhängige Investor-Relations-Firmen

Bekanntmachungen in Bezug auf die von Taat Lifestyle & Wellness Ltd. beauftragten Investor-Relations-Firmen erhalten Sie unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (http://sedar.com).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55067

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55067&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87320L1031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.