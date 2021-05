IRW-PRESS: Tectonic Metals Inc.: Tectonic meldet strategische Investition durch Crescat Capital im Rahmen von nicht vermittelter Privatplatzierung in Höhe von 3,5 Mio. C$

Vancouver (British Columbia), 10. Mai 2021. Tectonic Metals Inc. (TSX-V: TECT, OTCQB: TETOF, FWB: T15B) (Tectonic oder das Unternehmen) freut sich, Crescat Capital LLC (Crescat) als neuen strategischen Investor des Unternehmens im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten im Wert von 3.500.000 C$ durch Tectonic bekannt zu geben.

Tony Reda, President und CEO von Tectonic, sagte: Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, Crescat Capital als strategischen Aktionär von Tectonic willkommen zu heißen. Unser Hauptaugenmerk ist seit jeher darauf gerichtet, qualitativ hochwertige Aktionäre zu gewinnen, und die Reputation von Crescat in puncto Investitionen und technisches Know-how ist eine überzeugende Bestätigung für Tectonic. Die Investitionen von Crescat, das vom renommierten Geologen Dr. Quinton Hennigh beraten wird, verdeutlicht das Vertrauen in die Fähigkeit unseres Teams, unsere Pläne umzusetzen - umso mehr in diesem Jahr, in dem Explorationsarbeiten von Tectonic die Bohrziele sowohl bei Tibbs als auch bei Seventymile beträchtlich weiterentwickelt haben. Unser Verständnis der Ziele war noch nie so gut, seitdem wir sie erworben haben.

Kevin C. Smith, CFA, Mitglied und Chief Investment Officer von Crescat, sagte: Wir lieben die hochgradigen Goldziele, die Tectonic in dieser Saison intensiv nachverfolgen wird. Bodenanomalien und frühere Bohrergebnisse weisen auf potenzielle mineralisierte Systeme in diesen Konzessionsgebieten hin, die ähnliche Eigenschaften wie Pogo und Ft. Knox, die beiden großen produzierenden Minen in Alaska, aufweisen. Historische Bohrungen bei Tibbs ergaben hochgradige Goldabschnitte, die nach wie vor offen sind und seit 2013 nicht mehr nachverfolgt wurden. Warum? Weil der Goldmarkt und die Explorationsbudgets damals abgestürzt waren. Basierend auf unserer Makroarbeit sind wir davon überzeugt, dass der Edelmetallmarkt nun für einen Aufwärtstrend bereit ist. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um in dieser produktiven Region auf der Arbeit von Tectonic aufzubauen.

Dr. Quinton Hennigh, Technical Advisor von Crescat, sagte: Das Goldprojekt Tibbs von Tectonic scheint ein äußerst starkes intrusionsbezogenes Erzgang-Goldsystem zu beherbergen, das einen engen zeitlichen und räumlichen Zusammenhang mit intrusiver Aktivität sowie eine günstige strukturelle Architektur mit hohen und niedrigen Winkeln aufweist. Dieselben Merkmale werden auch bei der nahe gelegenen erstklassigem Goldlagerstätte Pogo beobachtet. Angesichts der Tatsache, dass es mehrere historische Bohrlöcher bei Tibbs gibt, die Abschnitte mit über 100 Gramm-Meter ergaben, könnte es sich hier um eine beginnende Entdeckung handeln, die einfach durch die Risse gefallen ist, sich jedoch als äußerst aufregende Geschichte im aktuellen Hausse-Goldzyklus erweisen könnte. Wir freuen uns, dass Tectonic in der kommenden Saison intensive Pläne für Bohrungen bei Tibbs verfolgt.

Das Angebot

Das Unternehmen führt eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 35.000.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,10 C$ pro Einheit durch (Bruttoeinnahmen von bis zu 3.500.000 C$) (das Angebot). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Tectonic und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder ganze Warrant kann ausgeübt werden, um eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,17 C$ zu erwerben, und verfällt zwei Jahre nach dem Abschlussdatum der Privatplatzierung.

Die Warrants unterliegen einer Fälligkeitsklausel, wonach Tectonic das Recht hat, das Verfalldatum der Warrants auf 30 Tage ab dem Datum der Veröffentlichung einer Pressemitteilung durch Tectonic, in der der vorverlegte Ausübungszeitraum bekannt gegeben wird, vorzuverlegen, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien von Tectonic an der TSX Venture Exchange (die TSX-V) über einen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen (unabhängig davon, ob an allen diesen Tagen gehandelt wird oder nicht) bei 0,30 C$ oder höher liegt.

Nach dem Abschluss des Angebots wird Crescat ein Bezugsrecht gewährt, um seine anteilsmäßige Beteiligung gemäß den Bedingungen eines Investmentabkommens mit dem Unternehmen aufrechtzuerhalten, solange Crescat mehr als 5 % der Stammaktien von Tectonic besitzt (berechnet auf einer teilweise verwässerten Basis).

Die Nettoeinnahmen aus dem Angebot werden für die Weiterentwicklung der unternehmenseigenen Konzessionsgebiete Tibbs und Seventymile sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Der Abschluss unterliegt der bedingten Zustimmung der TSX-V. Sämtliche Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, werden einer Haltefrist von vier Monaten ab dem Abschlussdatum unterliegen.

Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in Staaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem jeweils geltenden Wertpapierrecht erfolgte. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Wertpapierrecht eines Bundesstaats registriert und dürfen daher in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung gemäß einem US-Bundes- oder staatlichen Wertpapierrecht oder eine Ausnahme von solchen US-Registrierungsanforderungen vorliegt.

Über Crescat

Crescat ist ein globales Makro-Asset-Management-Unternehmen mit Hauptsitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado, das taktische Investmentthemen auf Basis eigener wertorientierter Aktien- und Makromodelle einsetzt. Die Investmentziele von Crescat sind branchenführende absolute und risikoadjustierte Renditen über vollständige Konjunkturzyklen mit geringer Korrelation zu gängigen Richtwerten und wenden ihren Investmentprozess über eine Mischung von Anlageklassen und Strategien an. Crescat beteiligt sich heute aktiv an der Edelmetall-Explorationsbranche als eines seiner wichtigsten Makrothemen.

Über Tectonic

Tectonic Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, deren Gründer und Betreiber ein erfahrenes und angesehenes Technik- und Finanzteam ist, das auf eine erfolgreiche Vermögensbildung für seine Aktionäre zurückblicken kann. Wichtige Mitglieder des Tectonic-Teams waren für Kaminak Gold Corporation tätig, das 165 Mio. CAD aufgebracht hat, um Erwerb, Entdeckung und Voranbringung des Goldprojekts Coffee im Yukon Territory bis hin zum Abschluss einer bankfähigen Machbarkeitsstudie zu finanzieren, ehe das mehrere Millionen Unzen schwere Goldprojekt 2016 für 520 Mio. CAD an Goldcorp Inc. (jetzt Newmont Goldcorp) veräußert wurde.

Das Hauptaugenmerk von Tectonic liegt auf Erwerb, Exploration, Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen aus großflächigen Projekten in politisch stabilen Gerichtsbarkeiten, die das Potenzial haben, erstklassige Erzkörper zu beherbergen. Tectonic ist davon überzeugt, dass verantwortungsbewusste Mineralexploration und -erschließung positive Auswirkungen auf die Gemeinden haben können, in denen das Unternehmen lebt und arbeitet. Darum hat es sich dem frühzeitigen und fortwährenden Engagement in der Gemeinde, Best-Practice-Verfahren in Umweltaspekten sowie der Entwicklung einer starken Sicherheitskultur verschrieben. Sowohl zuhause als auch bei der Arbeit stützt sich das Team von Tectonic auf die folgenden Kernwerte: Leidenschaft, Integrität, Geduld, Fokus, Durchhaltevermögen, Ehrlichkeit, Fairness, Verantwortung, Respekt und die Einstellung Play Big. Das Unternehmen arbeitet für seine Aktionäre und hat es sich auf die Fahne geschrieben, die Werte für seine Aktionäre zu steigern.

Für Tectonic Metals Inc.:

Tony Reda

President und Chief Executive Officer

Für weitere Informationen über Tectonic Metals Inc. oder diese Pressemitteilung besuchen Sie bitte unsere Website unter www.tectonicmetals.com oder kontaktieren Sie Bill Stormont, Investor Relations, unter +1.888.685.8558 oder E-Mail unter info@tectonicmetals.com.

Facebook: https://www.facebook.com/TectonicMetals/

Twitter: https://twitter.com/TectonicMetals

Instagram: https://www.instagram.com/tectonicmetals/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tectonic-metals

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen und historische Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden oft durch Begriffe wie "können", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen" sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des Mineralisierungspotenzials in den Projekten von Tectonic, zukünftiger Explorationsaktivitäten und des Umfangs und Zeitpunkts des Abschlusses der Privatplatzierung. Das Unternehmen gibt keine Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit von historischen Daten aus früheren Explorationen, die von anderen als dem Unternehmen durchgeführt wurden, und hat keine Schritte unternommen, um die Angemessenheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der hier bereitgestellten Informationen zu überprüfen, und haftet daher unter keinen Umständen für Ungenauigkeiten oder Mängel in diesen Informationen oder Daten, für Verzögerungen oder Fehler bei der Übermittlung dieser Informationen oder für Verluste oder direkte, indirekte, zufällige, besondere oder Folgeschäden, die durch das Vertrauen auf diese Informationen oder die Risiken des Aktienmarktes verursacht wurden.

Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Annahmen über zukünftige Gold- und andere Metallpreise, Wechselkurse und Zinssätze, günstige Produktionsbedingungen, politische Stabilität, den rechtzeitigen Erhalt von staatlichen und anderen Genehmigungen und Finanzierungen, den Erhalt von erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen, die Stabilität der Arbeitskräfte, die Stabilität der Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Genauigkeit von Mineralressourcen, die erfolgreiche Beilegung von Streitigkeiten und die erwarteten Kosten und Aufwendungen. Viele Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die nicht im Einflussbereich von Tectonic liegen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Obwohl Tectonic diese Einschätzungen und Annahmen auf Basis der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen, und die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt: die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen; Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexploration und -produktion; Risiken in Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; ungünstige Branchenereignisse; Marketing- und Transportkosten; Marktverluste; die Volatilität der Rohstoffpreise; die Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, und/oder die Unfähigkeit, sich ausreichendes Kapital zu günstigen Bedingungen zu beschaffen; Branchen- und Regierungsregulierung; Änderungen in der Gesetzgebung, Einkommenssteuer- und Regulierungsangelegenheiten; Wettbewerb; Währungs- und Zinsschwankungen; und andere Risiken.

Die Leser werden weiterhin davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Gewähr dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Obwohl Tectonic versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, angenommen oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Tectonic verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

