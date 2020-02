IRW-PRESS: The Yield Growth Corp.: Yield Growth-Tochter Flourish Mushroom Labs erwirbt Technologierechte und meldet Patent zum Schutz einer Pilzextraktionsmethode an

20. Februar 2020, Vancouver, BC: Flourish Mushroom Labs Inc., Tochtergesellschaft von The Yield Growth Corp. (CSE:BOSS) (OTCQB:BOSQF) (FWB:YG3), gibt bekannt, dass das Unternehmen von seiner Muttergesellschaft The Yield Growth Corp. die Rechte an einer Technologie erworben und ein vorläufiges US-Patent für die Erfindung eines Herstellungsverfahrens für einen Pilzextrakt, der in einer Vielzahl therapeutischer und pharmazeutischer Formulierungen verwendet werden kann, angemeldet hat.

Die Patentanmeldung bezieht sich auf die Erfindung eines Pilzextrakts, der einzigartige medizinische Wirkungen haben könnte, und ein Verfahren zur Herstellung des Extraktes aus Pilzen, einschließlich Psilocybe Mexicana, sowie Formulierungen und Emulsionen, die diesen Pilzextrakt enthalten. Der Pilzextrakt kann in Form einer wässrigen Lösung oder als gefrier- bzw. sprühgetrocknetes Pulver vorliegen.

Unsere eigene Extraktionstechnologie wurde ursprünglich entwickelt, um die Wirkstoffverbindungen aus der Wurzel der Cannabispflanze zur Herstellung von Hanfwurzelöl zu extrahieren, das wir in einer Reihe unserer Produkte - einschließlich unserer Hautpflegelinie Urban Juve - verwenden, sagt Penny White, CEO von The Yield Growth Corp. und Flourish Mushroom Labs. Es besteht nun auch großes Interesse an der Verwendung dieser Technologie für medizinische und psychoaktive Pilze, wo diese legal sind.

Wie zuvor angekündigt, wird Kingdom Brands Management Inc. im Gegenzug für die Nutzungs- und Unterlizenzrechte an dieser Extraktionstechnologie in den Vereinigten Staaten 500.000 Dollar an Flourish zahlen.

Im Rahmen des Verfahrens können sowohl wasserlösliche als auch nicht wasserlösliche Wirkstoffverbindungen extrahiert werden, wodurch uns das gesamte Spektrum der in den Pilzen enthaltenen Wirkstoffverbindungen - einschließlich Triterpenextrakt und Beta-Glucane -zur Verfügung stehen, so Frau White weiter. Der Pilzextraktionsprozess ist in einer kommerziellen Umgebung aufgrund des Drucks, der Temperatur und der Oberfläche des Rohmaterials komplex. Wir freuen uns daher sehr über das Potenzial für die Nutzung unserer eigens entwickelten Technologie im Pilzbereich.

Die Erforschung von Psychedelika erlebte in jüngster Zeit eine Renaissance, wobei mehr als ein Dutzend Universitäten derzeit klinische Studien mit Psychedelika durchführen. Laut CTV News erweitert das Team an der John Hopkins University gerade seine Tests mit Psilocybin und anderen Psychedelika für die Behandlung von Erkrankungen wie Zwangsstörungen, posttraumatischen Belastungsstörungen, Opioidmissbrauch, Alkoholismus und Magersucht. Im Rahmen anderer Forschungsarbeiten wird der Nutzen einer Mikrodosierung untersucht. Dabei werden kleine Dosen von Psilocybin zur Behandlung von Angstzuständen und Depressionen eingesetzt. Eine Befragung von Menschen, die ihre psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen selbst durch Mikrodosierung behandeln, ergab, dass 44 Prozent der Befragten ihre psychische Gesundheit infolge der Einnahme von Mikrodosen als deutlich besser einschätzen.

Nach Angaben der Financial Post bereiten sich eine Reihe von Psychedelika-Unternehmen auf eine Notierung an kanadischen Börsen vor. Mind Medicine Inc., ein Unternehmen, das derzeit klinische Studien mit Arzneimitteln auf Psychedelika-Basis durchführt, beabsichtigt eine Notierung an der NEO Exchange in Toronto und strebt eine Bewertung von rund 50 Millionen US-Dollar an. Mind Medicine kann Bruce Linton, den ehemaligen Co-Chief Executive Officer von Canopy Growth Corp., zu seinen Board-Mitgliedern und Kevin OLeary, Star der TV-Serie Shark Tank, zu seinen Investoren zählen.

Über Flourish Mushroom Labs Inc.

Flourish Mushroom Labs hat sich die legale und sichere Kommerzialisierung von psilocybinhaltigen (psychoaktiven) Pilzen zum Ziel gesetzt. Flourish Mushroom Labs plant die Einrichtung eines Labors für die Erforschung von psilocybinhaltigen Pilzen in St. Vincent und den Grenadinen und erforscht derzeit den möglichen therapeutischen Nutzen der Wirkstoffkomplexe, die in psychoaktiven Pilzen enthalten sind. Es hat ein US-Patent für die Verwendung von Psilocybin angemeldet, um eine Gewichtsabnahme zu fördern, Übergewicht und Diabetes zu behandeln und Herzerkrankungen vorzubeugen. Flourish plant, sich als führender Anbieter im wachstumsstarken Markt für medizinische Pilze zu positionieren - und die Lebensqualität der Menschen mit hochwertigen Aufgussprodukten aus Pilzen zu steigern. Flourish Mushroom Labs ist eine mehrheitlich im Besitz von The Yield Growth Corp. befindliche Tochtergesellschaft.

Über The Yield Growth Corp.

The Yield Growth Corp. ist auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten aus Cannabis und Speisepilzen sowie auf die Erforschung von pflanzlichen Therapeutika in einem Weltmarkt für Wellnessprodukte spezialisiert, der laut dem Global Wellness Institute ein Umsatzvolumen von 4,2 Billionen Dollar erzielt. Dem Unternehmen gehören die Cannabis-Wellnessmarken Urban Juve, Wright & Well und Jack n Jane. Das Führungsteam von The Yield Growth ist mit internationalen Marken wie Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Skechers und Aritzia bestens vertraut. Urban Juve, die hanfhaltige Hautpflegemarke des Unternehmens auf rein natürlicher Basis, hat Vertriebsvereinbarungen in den Ländern Kanada, Kolumbien, Brasilien, Costa Rica, Panama, Argentinien, El Salvador, Ecuador, Peru, Griechenland, Zypern, Bulgarien, Rumänien und Serbien unterzeichnet. Die Yield Growth-Marke Wright & Well stellt in Oregon eine THC/CBD-Produktlinie für die topische Anwendung sowie Esswaren her. Im Jahr 2020 plant das Unternehmen, eine Produktlinie aus CBD-Hanf für die topische Anwendung in Kalifornien in den Verkauf zu bringen. Über seine Tochtergesellschaften hat Yield Growth mehr als 200 geschützte Rezepturen für die Schönheits- und Wellnessbranche, für die Lebensmittelbranche und für den Getränkesektor entwickelt. Zum Schutz seiner Extraktionsmethoden und Rezepturen hat das Unternehmen 12 Patentanmeldungen eingereicht. Yield Growth erzielt seine Umsätze über zahlreiche Einnahmequellen wie Lizenzierungen, Dienstleistungen und Produktverkäufe.

Nähere Informationen erhalten Sie auf www.yieldgrowth.com bzw. auf Instagram unter @yieldgrowth. Besuchen Sie www.urbanjuve.com und #findyourjuve auf den sozialen Plattformen, um sich zu informieren, mit uns in Kontakt zu treten und bei uns einzukaufen.

Ansprechpartner für Anleger:

Penny White, President & CEO Kristina Pillon, Investor Relations invest@yieldgrowth.com 1-833-514-BOSS 1-833-514-2677 1-833-515-BOSS 1-833-515-2677

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu solchen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem folgende Aspekte: Risiken in Zusammenhang mit der Entwicklung, der Prüfung, der Lizenzierung, dem Schutz von geistigem Eigentum; die Möglichkeit, dass keine Rechte erworben werden können, weil die Patentanmeldung und allfällige Produkte, für die das geistige Eigentum genutzt wird, sich als ineffizient erweisen könnten oder das Unternehmen mit deren Vermarktung keinen Erfolg hat bzw. andere Genehmigungen erforderlich sein könnten, bevor das geistige Eigentum kommerziell genutzt werden kann; die Gesetze im Hinblick auf die Züchtung, den Verkauf und die Verwendung von psychoaktiven Pilzen müssten sich in den meisten Rechtssystemen ändern, damit die Verwendung von psychoaktiven Substanzen bzw. Produkten rechtskonform wird; der Verkauf und die Nachfrage nach Produkten von Urban Juve, Wright & Well, Flourish Mushroom Labs, Jack n Jane und UJ Beverages; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten, Verzögerungen oder Nichterteilung von Genehmigungen durch den Vorstand oder die Behörden, sofern anwendbar, sowie die Situation an den Kapitalmärkten. Yield Growth weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die von Yield Growth bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden können. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

