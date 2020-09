IRW-PRESS: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan kündigt Einleitung des Bohrgenehmigungsverfahrens und Einleitung einer CSAMT-Messung im Gold-Silber-Projekt Pilar in Sonora, Mexiko an

Calgary, Alberta - 15. September 2020. Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC) (Tocvan oder das Unternehmen) freut sich, die Einleitung des Bohrgenehmigungsverfahrens sowie die Einleitung einer CSAMT-Messung (Controlled Source Audio-Magnetotellurics) bekannt zu geben.

Die epithermalen Goldlagerstätten sind in ihrer Form sehr variabel und reichen von dünnen Quarzgängen über große Strukturen oder konzentrierte Ansammlungen von Erzgängen bis hin zu sogenannten Feeder-Strukturen und anderen Strukturen, und präsentieren damit ein breites Spektrum von geophysikalischen Signaturen.

Die jüngste IP- und Magnetfeldmessung hat bedeutende Strukturen freigelegt, die in Tiefen von bis zu 350 m reichen (siehe Pressemeldung vom 25. August 2020). Die strukturellen und geophysikalischen Analysen müssen erst von den zuständigen Experten ausgewertet werden. Diese ersten Erkenntnisse haben uns jedoch so begeistert und ermutigt, dass wir uns zu einer CSAMT-Messung entschlossen haben. Diese Messung ist derzeit im Gange und wird voraussichtlich noch vor dem 21. September abgeschlossen.

Die CSAMT-Messung (Controlled Source Audio-Magnetotellurics) ist eine der besten Methoden, um anhand der Kartierung von Widerstandsstrukturen und Leitschichten von der Oberfläche ausgehend bis in eine Tiefe von mehr als 700 m die Lotung und die Feeder-Strukturen zu epithermalen Erzgangsystemen zu finden. Die Bildgebung von Widerständen stellt häufig eine Verbindung zwischen goldführenden Verkieselungen und Erzgangsystemen her; diese Widerstandsstrukturen sind die wichtigsten strukturellen Standorte für die Entwicklung von epithermalen Erzgängen und für gewöhnlich anhand von magnetotellurischen Methoden erfassbar.

Es werden Bohrziele für ein erstes Programm mit schätzungsweise 3.000 Bohrmetern definiert und verfeinert. Der Fokus liegt hier auf der Erweiterung und Bestätigung der bekannten Mineralisierungsbereiche in der Main Zone und der North Hill Zone. Das Bohrgenehmigungsverfahren und auch die Suche nach Partnern für die Auftragsbohrungen für das Projekt Pilar wurden bereits eingeleitet. Trotz der Auswirkungen der aktuellen globalen Gesundheitskrise und der daraus folgenden Anordnung der mexikanischen Regierung, die Arbeiten im vergangenen April und bis in den Mai stillzulegen, werden die Bohrungen voraussichtlich Anfang des 1. Quartals 2021 wie geplant abgeschlossen.

CEO Derek Wood meint dazu: Ich bin von den Fortschritten, die Tocvan Ventures in den knapp mehr als 18 Monaten seit seinem Börsengang (IPO) erzielt hat, wirklich begeistert. Tocvan hat vor knapp einem Jahr eine Vereinbarung mit der Firma Colibri Resources Corp CBI-V unterzeichnet. Seither ist es dem Unternehmen gelungen, das Risikoprofil des Projekts soweit zu optimieren, dass Bohrungen stattfinden können, und es wurden auch neue Ziele an der Oberfläche und unterhalb der bekannten Mineralisierungsbereiche entdeckt. Vor kurzem wurden mehr als 90 % der im Rahmen der IPO ausgegebenen Tocvan-Warrants ausgeübt; damit stehen dem Unternehmen ausreichende Mittel zur Verfügung, um so bald wie möglich mit den Bohrungen zu beginnen und gleichzeitig eine attraktive Kapitalstruktur mit rund 23 Millionen in Umlauf befindlichen Aktien aufrechtzuerhalten.

Besonderer Hinweis:

Die aktuelle Gesundheitssituation auf globaler Ebene erfordert eine Anpassung der Arbeitsprogramme; Gesundheit und Sicherheit stehen an erster Stelle.

Die aktuelle Gesundheitsempfehlung für Familien und Gruppen besteht darin, sich selbst zu isolieren und Vorsicht walten zu lassen, wenn die Empfehlungen von Gesundheitsverantwortlichen zu einer Herausforderung für die soziale Distanzierung werden. In vielen Ländern wird bereits damit begonnen, Unternehmen zu erlauben, Ihre Tätigkeit wiederaufzunehmen. Die Isolation ist ein integraler Bestandteil von Mineralerschließungsprogrammen.

Über das Konzessionsgebiet Pilar

Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar wurde als ein strukturell begrenztes epithermales Projekt mit geringer Sulfidation identifiziert, das in Andesit- und Rhyolithgestein enthalten ist Hydrothermale Flüssigkeiten, in denen Gold, Silber und andere Minerale gelöst sind, werden durch die vorbestehenden Strukturen hindurchtransportiert, lagern sich außerhalb der Flüssigkeiten ab und dringen in die Strukturen und in das umgebende Wirtsgestein ein. Im nordwestlichen Teil des Konzessionsgebiets wurden anhand von historischen Arbeiten über Tag sowie Bohrungen drei Mineralisierungszonen ermittelt. Sie werden als Main Zone, North Hill und 4 Trench bezeichnet. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Bis dato wurden mehr als 17.700 Bohrmeter absolviert. Nennenswerte Ergebnisse von früheren Betreibern sind nachstehend angeführt:

- Kern- und RC-Bohrungen über 17.700 m Hier die wichtigsten Ergebnisse (alle Längen entsprechen der Mächtigkeit, die bei der Bohrung ermittelt wurde):

o 0,73 g/t Au auf 40 m

o 0,75 g/t Au auf 61 m

o 17,3 g/t Au auf 1,5 m

o 5,27 g/t Au auf 3 m

o 53,47 g/t Au & 53,4 g/t Ag auf 16 m

o 9,64 g/t Au auf 13 m

o 10,6 g/t Au & 37,8 g/t Ag auf 9 m

- Entnahme von Schlitzprobe an der Oberfläche und aus Gräben auf 2.650 m Hier die wichtigsten Eckdaten:

o 55 g/t Au auf 3 m

o 28,6 g/t Au auf 6 m

o 3,39 g/t Au auf 50 m

- Die Analyseergebnisse von Bodenproben aus noch nicht bebohrten Bereichen deuten darauf hin, dass sich die Mineralisierung von der Main Zone, North Hill Zone und 4-Trench Zone aus in Richtung Südosten ausbreitet

Anhand der Analyseergebnisse von Schürfproben aus oberflächlichem Gestein wurden zusätzliche Mineralisierungsbereiche identifiziert. Damit werden die bekannten Mineralisierungstrends erweitert und es präsentiert sich ein zweiter in Nordwest-Südost-Richtung driftender Mineralisierungstrend im Osten, parallel zur oben beschriebenen Trendzone; die Gold-Silber-Mineralisierung ist von Norden nach Süden über das Konzessionsgebiet verteilt (siehe Pressemeldung vom 7. Januar 2020). Die wichtigsten Ergebnisse aus dieser speziellen Messung sind nachstehend angeführt:

Probe Nr.Au Ag Cu (Pb %

(g/t g/t%)

PILAR-MTS0,9 14,30,260,00

-02 1 3

PILAR-MTS1,3 5,4 0,330,00

-03 8 2

PILAR-MTS0,8 12,70,120,00

-05 9 2

PILAR-MTS3,2 8,3 0,350,00

-06 0 1

PILAR-MTS0,2 2,2 1,250,00

-09 5 5

PILAR-MTS0,9 17,20,730,01

-10 4 0

PILAR-MTS3,8 57,40,840,00

-11 6 5

PILAR-MTS0,0 5,6 1,910,00

-12 0 1

PILAR-MTS0,0 12,90,940,00

-13 6 1

PILAR-MTS0,1 3,3 1,400,00

-14 0 1

PILAR-MTS0,8 1,7 0,010,00

-19 3 8

PILAR-MTS5,6 84,20,081,71

-20 8 0

PILAR-MTS0,7 20,30,020,18

-21 7 5

PILAR-MTS9,3 76,40,122,15

-22 0 0

PILAR-MTS0,5 323,0,010,24

-25 0 6 2

PILAR-MTS1,4 2,4 0,000,01

-26 2 3

PILAR-MTS2,2 14,70,010,25

-27 2 9

PILAR-MTS4,3 172,0,081,12

-29 0 6 5

PILAR-MTS23,7 116,0,080,04

-30 0 9 0

PILAR-MTS4,4 44,50,100,03

-33 9 6

PILAR-MTS7,5 41,90,040,02

-34 4 2

PILAR-MTS2,2 3,5 0,170,00

-35 9 8

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung, die sich auf geologische Daten und deren Interpretation beziehen, wurden von Mark T. Smethurst, P.Geo., COO und ein Director des Unternehmens, in seiner Funktion als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Bergbauunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo die Firmenführung Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat aktuell rund 23 Millionen Aktien in Umlauf und ist derzeit dabei, sich in zwei faszinierende Projekte einzukaufen. Die Firmenführung hält das Goldprojekt Pilar im mexikanischen Bundesstaat Sonora und das Projekt Rogers Creek im Süden der kanadischen Provinz British Columbia für zwei äußerst potenzialreiche Projekte.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Forward-looking information in this news release includes statements regarding the use of proceeds from the Offering. Nicht immer aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.

Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Such factors include, among others, risks related to the speculative nature of the Companys business, the Companys formative stage of development and the Companys financial position.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

TOCVAN VENTURES CORP.

Derek A. Wood, President & CEO

Suite 1150 Iveagh House,

707 - 7th Avenue SW

Calgary, Alberta T2P 3H6-

Tel: (403) 200-3569-

E-Mail: dwood@tocvan.ca

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) noch unter einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53402

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53402&tr=1

