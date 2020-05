IRW-PRESS: True Leaf Brands Inc.: True Leaf meldet aktuellen Stand der Zwischenfinanzierung und gibt Führungswechsel bekannt

Vernon, BC, 6. Mai 2020. True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTCQX: TRLFF) (FWB: TLA) (True Leaf oder das Unternehmen) gibt heute bekannt, dass der Oberste Gerichtshof von British Columbia am 1. Mai 2020 Anordnungen stattgegeben hat, die im Rahmen des Umstrukturierungsprozesses des Unternehmens nach dem Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) (Anm.: kanadisches Insolvenzgesetz) eine Zwischenfinanzierungsfazilität zwischen Lind Asset Management XV, LLC, True Leaf Brands Inc., True Leaf Cannabis Inc., True Leaf Pet Inc. und True Leaf Investments Corp. (zusammen die Unternehmen) (die Zwischenfinanzierungsfazilität) genehmigen.

Die Zwischenfinanzierungsfazilität bietet einen maximalen Finanzierungsbetrag von 700.000 Dollar, wobei ein anfänglicher Vorschuss von 250.000 Dollar geleistet wird; anschließend können pro Woche maximal 50.000 Dollar in Anspruch genommen werden. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 15. August 2020 und ist mit 10 Prozent per annum verzinst. Gemäß der Zwischenfinanzierungsfazilität müssen die Unternehmen eine gerichtliche Genehmigung für einen Verkaufsprozess einholen, der die getrennte Vermarktung und Veräußerung des Haustiergeschäfts und der Grundstücke und Gebäude der Unternehmen in Lumby (British Columbia) (einschließlich der von Health Canada lizenzierten 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbauanlage) vorsieht (der Verkaufsprozess). Der Gerichtshof hat auch dem Antrag auf Verlängerung der Aussetzung des Gläubigerverfahrens und des Gläubigerschutzzeitraums bis zum 16. Juni 2020 stattgegeben. Die Unternehmen gehen davon aus, in der Woche vom 11. Mai 2020 die Genehmigung des Verkaufsprozesses beim Gerichtshof einzuholen.

Sonstige Unternehmensangelegenheiten

Darcy Bomford ist mit Wirkung zum 28. April 2020 von seinem Posten als Chief Executive Officer von True Leaf Brands Inc. zurückgetreten. Herr Bomford wird weiterhin im Board of Directors des Unternehmens sitzen. True Leaf möchte Herrn Bomford für seine Beiträge zum Unternehmen in seiner Funktion als Chief Executive Officer danken.

Mit Wirkung zum selben Datum ernannte True Leaf Allen Fujimoto zum Chief Restructuring Officer, um das Unternehmen durch den Umstrukturierungsprozess zu führen. Am 3. Mai 2020 wurde Herr Fujimoto zudem zum interimistischen Chief Executive Officer des Unternehmens bestellt. In seine neue Funktion bringt er mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterbranche und in der Leitung komplexer Geschäftstransformationen und Turnarounds für globale Unternehmen ein.

Über True Leaf

True Leaf Brands Inc. ist ein Wellness-Unternehmen für Menschen und ihre Haustiere.

True Leaf Cannabis Inc., eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist ein lizenzierter Produzent und der Besitzer des True Leaf Campus, einer 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis sowie die allgemeine industrielle Nutzung in Lumby (British Columbia).

True Leaf Pet Inc., ebenfalls eine Tochtergesellschaft von True Leaf Brands Inc., ist ein globales Unternehmen für Heimtierpflege, das Wellness-Produkte mit einem pflanzlichen Fokus anbietet, die auf die Verbesserung der Lebensqualität von Haustieren abzielen. Geleitet wird das Unternehmen von seiner Mission Return the Love, die von der bedingungslosen Liebe inspiriert wurde, die uns Haustiere jeden Tag schenken.

www.trueleaf.com

Ansprechpartner für Anleger :

Allen Fujimoto

Interimistischer Chief Executive Officer und Chief Restructuring Officer

allen@trueleaf.com

778-475-5323 DW: 301

Medienanfragen: media@trueleaf.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressmeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Abschluss eines erfolgreichen Umstrukturierungsverfahrens durch das Unternehmen. Die Aussagen sind von einer Reihe von Annahmen und Risikofaktoren abhängig, wozu unter anderem folgende gehören: (i) das Ergebnis der Prüfung aller strategischen Alternativen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen; (ii) die Fähigkeit des Unternehmens, einen für seine Gläubiger akzeptablen Vorschlag zu unterbreiten; (iii) die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen; (iv) die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Mittel zu beschaffen; (v) allgemeine Geschäfts- und Wirtsc

haftsunsicherheiten; (vi) Ereignisse Dritter und nachteilige Marktbedingungen; und (vii) jene Risiken, die in den auf SEDAR eingereichten öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Folglich sind alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung durch diesen vorsorglichen Hinweis und andere vorsorgliche Hinweise oder hierin enthaltene Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen realisiert werden oder - selbst wenn sie im Wesentlichen realisiert werden - sie die erwarteten Auswirkungen auf True Leaf haben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Sofern nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um anschließenden Informationen, Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange (von der CNSX Markets Inc. betrieben) hat die Vorzüge der geplanten Transaktion in keinster Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51753

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51753&tr=1

