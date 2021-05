IRW-PRESS: Versus Systems Inc. : Versus Systems stellt Second-Screen-Engagement für den Titelkampf von Canelo Alvarez am 8. Mai bereit

Betatest der Live-Engagement-Plattform von Versus beim Canelo-Saunders-Mittelgewichtstitelkampf durch Keurig Dr. Pepper Marke Crush in Kooperation mit Frias Agency

LOS ANGELES, CA - 4. Mai 2021 - Versus Systems Inc. (Versus oder das Unternehmen) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) gab heute bekannt, dass das Unternehmen zusammen mit Frias Agency seine Second-Screen Spiele- und Rewardsplattform XEO im Rahmen des Mittelgewichtstitelkampfs zwischen Canelo Alvarez und Billy Joe Saunders beta-testen wird. Der Kampf soll am 8. Mai 2021 im AT&T Stadium in Dallas im US-Bundesstaat Texas stattfinden. Mit der Technologie von Versus will Crush Boxsportfans auf einzigartige Weise ansprechen - egal ob diese dem Event live im Stadium oder über DAZN Pay-per-View zusehen. Über 60.000 Fans werden zur Veranstaltung erwartet, das ist das größte Sportpublikum in den USA seit Beginn der COVID-bedingten Shutdowns im März 2020.

An den Tagen vor dem Kampf wie auch während des Kampfs können Fans auf ihren Smartphones und sonstigen Mobilgeräten die Seite www.Crush-Canelo.com aufrufen und durch die Beantwortung von Fragen Vorhersagen zum Wiegen und zum Kampf selbst treffen. Auch haben sie die Möglichkeit, an Spielen teilzunehmen und täglich Preise zu gewinnen, unter anderem signierte Boxhandschuhe, DAZN-Codes und Limonade von Crush.

Eine begrenzte Zahl an Zuschauern wird außerdem eingeladen, auf die geschützte mobile Engagement-Plattform über eine Live-URL und einen QR-Code zuzugreifen, welche im Laufe dieser Woche von Canelo Alvarez und Crush in den sozialen Medien bekanntgegeben werden. Die zum Beta-Test eingeladenen Fans haben dann die Möglichkeit, an von Crush gesponserten Inhalten, Preisen, veranstaltungsbezogenen Quiz und Umfragen während des Kampfs sowohl online als auch auf ihren Android- und iOS-Mobilgeräten teilzunehmen.

Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Crush und Canelo an diesem Projekt, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Dieser Betatest ist eine Gelegenheit, innovative Marken, wie Crush eine ist, umfassend zu präsentieren und Millionen Fans von Canelo und Boxsportfans generell - ob vor Ort oder zu Hause - ansprechende Inhalte zu bieten.

Der Kampf zwischen Canelo und Saunders wird im AT&T Stadium in Arlington im US-Bundesstaat Texas stattfinden. Er wird über DAZN in über 200 Länder und Gebiete auf der ganzen Welt übertragen werden, wobei die Second-Screen-Teilnahme über die Versus-Plattform einem begrenzten TV- und Live-Publikum zur Verfügung gestellt wird. Frühere Kämpfe von Canelo haben über 800.000 Pay-per-View-Zugriffe generiert; bei seinem letzten im Fernsehen übertragenen Kampf im Februar 2021 waren über 8 Millionen TV-Zuschauer dabei.

Mit der XEO-Plattform von Versus können Marken wie Crush den Fans von Canelo eine einzigartige Erfahrung bieten, und sie gibt den Marken Zugang in Echtzeit zu einem gebundenen Publikum, während sich ihre Zuschauerschaft vergrößert und Sportfans einprägsame Erfahrungen mit der Marke machen, sagte Andre Martelly, CEO von Frias Agency, der Erlebnismarketing-Agentur für Marken- und Franchise-Unternehmen, darunter Crush, Modelo und Constellation Brands.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com oder über den offiziellenYouTube-Kanal von Versus Systems.

Über Frias Agency

Frias Agency ist eine Full-Service-Agentur für Erlebnismarketing und Event Management und Spezialist für erfahrbare Marketingaktivitäten, digitale Werbung, Markenstrategie und kreative Dienstleistungen.

In den USA unterhält Frias strategisch platzierte Büros und Lagerstandorte in Kalifornien, Texas und Florida, von denen aus einige der größten Musiktourneen, Sportveranstaltungen und Festivals im Land mit vertikaler Integration bis zu den Maßnahmen bedient werden. Im Rahmen von über 1200 Liveveranstaltungen hat Frias schon Millionen Menschen mit unvergesslichen Marketingerlebnissen erreicht. Die Agentur hilft ihre Kunden zusammen mit Superathleten wie Canelo Alvarez Kampagnen zu erstellen, die zum Beispiel Marken wie Crush zu prozentualen Verkaufsanstiegen in zweistelliger Höhe verholfen haben. Frias Zusammenarbeit mit Corona Light und Kenny Chesney erreichte über eine Million Verbraucher mit mehr als 50.000 Gewinnspielteilnahmen und Tausenden von Seitenaufrufen. Weitere Informationen finden Sie auf www.friasagency.com.

