Vancouver, B.C. - 26. Februar 2021 - West Mining Corp. (West oder das Unternehmen) (CSE: WEST, OTC: WESMF, FWB: 1HL) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Privatplatzierung (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 9. Februar 2021) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Platzierung hat West einen Bruttoerlös von 6.674.252 Dollar aus der Ausgabe von 11.248.500 Einheiten (jeweils eine Einheit) zum Preis von 0,40 Dollar pro Einheit und von 4.182.415 Flow-through-Einheiten (jeweils eine FT-Einheit) zum Preis von 0,52 Dollar pro FT-Einheit erzielt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant, wobei jeder Warrant innerhalb von zwei Jahren (vorbehaltlich einer möglichen Beschleunigung des Verfalls unter bestimmten Umständen) ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,60 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden kann. Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-through-Stammaktie und einem Stammaktienkaufwarrant, wobei jeder Warrant innerhalb von einem Jahr (vorbehaltlich einer möglichen Beschleunigung des Verfalls unter bestimmten Umständen) ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,78 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden kann.

Das Unternehmen ist sehr zufrieden mit dem Interesse an der Finanzierung und möchte sich bei allen Teilnehmern bedanken, erklärt Nicholas Houghton, President und CEO von West.

In Verbindung mit der Platzierung zahlte das Unternehmen eine Corporate-Finance-Gebühr in Höhe von 10.000 Dollar sowie Vermittlungsprovisionen (Finders Fees) in Gesamthöhe von 446.139 Dollar und begab insgesamt 1.029.655 Vermittler-Warrants. Von den Vermittler-Warrants können 563.080 innerhalb von zwei Jahren zum Ausübungspreis von 0,40 Dollar gegen eine Einheit eingelöst werden; 177.600 der Vermittler-Warrants sind zwei Jahre lang für eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,40$ ausübbar, 137.028 der Vermittler-Warrants können zwei Jahre lang zum Ausübungspreis von 0,52 Dollar gegen eine Einheit (bestehend aus einer Stammaktie und einem Warrant, der innerhalb eines Jahres zum Ausübungspreis von 0,78 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden kann) eingelöst; und 151.947 der Vermittler-Warrants können innerhalb von zwei Jahren zum Ausübungspreis von 0,52 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden, die am 27. Juni 2021 abläuft. Der Erlös aus der Finanzierung wird in das allgemeine Working Capital und in die Exploration des unternehmenseigenen Projekts Kena in British Columbia fließen.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Bürger (laut Definition der Vorschrift S im Gesetz von 1933) - bzw. auf deren Rechnung - nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder keine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht besteht. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Rechtsstaaten dar, in denen ein solches Angebot bzw. Vermittlungsangebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Das Unternehmen hat außerdem insgesamt 1.500.000 Aktienoptionen an bestimmte Board-Mitglieder und Berater des Unternehmens begeben. Jede Option kann innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren zum Ausübungspreis von 1,10 Dollar pro Aktie gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Über West Mining Corp.

West Mining Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb und der Erschließung von höffigen Explorationsprojekten in einem fortgeschrittenen bzw. einem frühen Stadium beschäftigt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf sein Projekt Kena im Bergbaugebiet Nelson im Südosten von British Columbia gerichtet. Außerdem verfügt das Unternehmen über zwei weitere Konzessionsgebiete, eines in British Columbia und ein zweites unweit von Bathhurst in New Brunswick.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com).

West Mining Corp.

Nicholas Houghton

President & CEO nick@westminingcorp.com

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemeldung.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Die Wörter können, würden, könnten, sollten, potenziell, werden, anstreben, beabsichtigen, planen, annehmen, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen beziehen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie die aktuell verfügbaren Informationen wider und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Potenzials der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens, die Schätzung des Kapitalbedarfs, die Schätzung der Betriebskosten, den Zeitplan und die Höhe zukünftiger Geschäftsausgaben sowie die Verfügbarkeit der erforderlichen Finanzierung. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, von jenen abweichen, die hier beschrieben werden, sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; Kostensteigerungen; Rechtsstreitigkeiten; gesetzgeberische, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; sowie Explorations- oder Betriebsschwierigkeiten. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die zukunftsgerichtete Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich bedenkenlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Sollte ein Faktor das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den vorhergesagten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Alle derartigen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit solcher zukunftsgerichteter Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

