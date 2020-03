IRW-PRESS: WPD Pharmaceuticals Inc.: WPD Pharmaceuticals arbeitet mit CNS Pharmaceuticals bei der Entwicklung von Arzneimitteln für das Coronavirus und andere antivirale Indikationen zusammen

Die Prüfung des Arzneimittelkandidaten WP1122 erfolgt durch eine führende, staatlich finanzierte Forschungseinrichtung, die auf Infektionskrankheiten einschließlich COVID-19 spezialisiert ist

Vancouver, British Columbia - 24. März 2020 - WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO) (FWB: 8SV1) (das Unternehmen oder WPD), ein Pharmaunternehmen mit Fokus auf die klinische Entwicklungsphase, gibt bekannt, dass das Unternehmen mit CNS Pharmaceuticals, Inc. (CNS) (NASDAQ: CNSP) eine Entwicklungsvereinbarung (die Vereinbarung) hinsichtlich der Entwicklung von mehreren Arzneimittelkandidaten in der präklinischen Phase - einschließlich WP1122 - abgeschlossen hat. Diese Arzneimittelkandidaten sollen an einer Reihe von Viren, darunter auch das Coronavirus SARS-CoV-2, geprüft werden.

WPD hat sich über seinen Lizenzpartner Moleculin Biotech, Inc. (Moleculin) (NASDAQ: MBRX), die Lizenzrechte an einem Portfolio von Arzneimittelkandidaten, darunter WP1122, gesichert. Moleculin hat vor Kurzem mit einer staatlich finanzierten Forschungseinrichtung in den Vereinigten Staaten eine Vereinbarung getroffen, um Forschungen an seinem patentierten Portfolio von molekularen Hemmstoffen, einschließlich des Arzneimittelkandidaten WP1122, hinsichtlich ihrer antiviralen Eigenschaften bei einer Reihe von Viren, darunter das Coronavirus, durchzuführen. WP1122 ist ein Arzneistoff-Vorläufer (Prodrug) von 2-DG (2-Desoxy-D-Glucose), der auf Grundlage der kürzlich erfassten präklinischen Daten im Gegensatz zu 2-DG keinen Mangel an medizinisch-chemischen Eigenschaften aufweist und in der Lage ist, die Konzentration in Gewebe oder Organen deutlich zu erhöhen.

Gemäß der Vereinbarung mit CNS erhält WPD von CNS einen Teil der Entwicklungskosten für WP1122 und andere Arzneimittelkandidaten für antivirale Indikationen und CNS erhält bestimmte wirtschaftliche Rechte. WPD hat eine Vorauszahlung in Höhe von 225.000 Dollar erhalten und CNS hat sich zu einer Meilensteinzahlung von 775.000 Dollar bei erfolgreichem Abschluss einer Phase-II-Studie verpflichtet. Im Gegenzug für die Finanzierung hat CNS Anrecht auf 50 % des Nettoumsatzes aus dem Verkauf der resultierenden kommerziellen Produkte in den 31 Lizenzgebieten von WPD; Polen wird bei Erreichen bestimmter Meilensteine möglicherweise von dieser Liste ausgenommen werden. Zu den Lizenzgebieten gehören 31 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

Mariusz Olejniczak, CEO von WPD, erklärt: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CNS bei der Entwicklung von antiviralen Arzneimittelkandidaten wie WP1122 im Rahmen dieser Vereinbarung. Wir sind dankbar, dass wir gemeinsam mit CNS den dringenden Kampf gegen tödliche Virusinfektionen wie das Coronavirus, das Covid-19 verursacht, beitragen können.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es die Firma 1157667 BC Ltd. als Unternehmensberater bestellt und ihr im Gegenzug 500.000 Optionen mit einem Ausübungspreis von jeweils 0,86 Dollar gewährt hat.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University und führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und Unterlizenzverträge mit Moleculin Biotech Inc. bzw. CNS Pharmaceuticals, Inc. abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet, auf das sich die Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech beziehen, schließt 31 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

Für das Board:

Mariusz Olejniczak

Mariusz Olejniczak

CEO, WDP Pharmaceuticals

Ansprechpartner:

Investor Relations

E-Mail: investors@wpdpharmaceuticals.com

Tel: 604-428-7050

Web: www.wpdpharmaceuticals.com

Vorsorgliche Hinweise:

Die Canadian Securities Exchange und die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die nach Erwartung des Unternehmens in Zukunft eintreten werden oder eintreten können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten: dass wir die Mittel von CNS einsetzen, um den dringenden Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen, und dass wir den Rest der zusätzlichen Mittel in Höhe von 775.000 Dollar erhalten. Die Faktoren, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisiert werden, beinhalten: dass wir die erforderlichen Meilensteine nicht erreichen und keine zusätzlichen Mittel von CNS erhalten; dass unsere Forschungen nicht zu einem Fortschritt im Kampf gegen Viruserkrankungen führen; dass Mitbewerber und andere Dritte ein erteiltes Patent erfolgreich anfechten und dass das Patent für ungültig erklärt werden könnte; dass wir nicht in der Lage sind, ausreichende Mittel für unsere Forschungsarbeit aufzubringen; dass wir nicht die Anforderungen für den Erhalt der gewährten Zuschüsse erfüllen; dass unsere Arzneimittel keine positive Behandlung bieten oder dass sie trotz positiver Therapieergebnisse schädliche Nebenwirkungen haben; dass Mitbewerber bessere oder billigere Arzneimittel entwickeln können; und dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, die behördliche Zulassung für die von uns entwickelten Arzneimittel zu erwirken. Die Leser sollten die Risikoerklärung einsehen, die regelmäßig in den auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten ist. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und man sollte sich dementsprechend nicht auf sie verlassen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

