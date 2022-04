Während die JinkoSolar-Aktie im März eine wahre Berg- und Talfahrt erlebte, hält sich der Kurs im April bisher solide. Die Anleger im Forum wundern sich bereits über so viel Ruhe und heute hat JinkoSolar Neuigkeiten verkündet.

Großprojekt in Europa

Wie der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar am heutigen Donnerstag in einer Pressemitteilung verkündet hat, freut sich das Unternehmen über einen der Auftrag aus Europa. Mehr als 500.000 Ultra-Effizienz-Module habe JinkoSolar für eines der größten bifazialen Projekte in Europa, an juwi Hellas Renewable Energy Sources S.A., geliefert. Die Module gingen an ein 204-MW-Solarkraftwerk in Kozani in Griechenland.

Das “Kozani-Projekt”

Das sogenannte “Kozani-Projekt” bestehe aus 18 Projektstandorten mit einer Gesamtkapazität von 204 MW. Erst gestern, am 06. April 2022, wurde das Projekt eingeweiht und soll bei voller Auslastung mehr als 75.000 Haushalte mit Strom versorgen, heißt es in der Mitteilung. Das Kozani-Projekt sei außerdem eines der größten bifazialen Projekte, die jemals in Europa gebaut wurden.

Meilenstein der Branche

Frank Niendorf, General Manager von JinkoSolar Europe, sagt dazu in der Pressemeldung: „[…] Das Kozani-Projekt ist zum europäischen Maßstab für erneuerbare Energien geworden. Es ist auch eines der größten bifacialen Projekte, die jemals in Europa gebaut wurden, und JinkoSolar ist sehr stolz darauf, Teil eines solch wichtigen Meilensteins für unsere Branche zu sein.Wir freuen uns auf eine langfristige strategische Partnerschaft mit dem juwi-Team.“

Die JinkoSolar-Aktie

Nachdem die JinkoSolar-Aktie Anfang März auf rund 51,50 Euro anstieg, ging es danach prompt wieder nach unten und Mitte des vergangenen Monats war der Anteilsschein nur noch ca. 35 Euro wert. Ende März ging es dann wieder hoch auf zwischenzeitlich 48 Euro. Seitdem pendelt der Kurs ruhig vor sich hin und die JinkoSolar-Aktie ist aktuell rund 45 Euro wert. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 58,95 Euro aus dem November letzten Jahres.

Die Anleger im BörsenNews-Forum sind die Berg- und Talfahrten der JinkoSolar-Aktie gewohnt und wundern sich über den aktuellen ruhigen Kursverlauf. Nutzer Nickelbocker schreibt: “Ja stimmt, war schon lange nicht mehr so ruhig bei kurz vor 50! Ich denke zu 53% gehts diese Woche Richtung 60. Oder zu 47% runter Richtung 30, was meint ihr??” und auch Nutzer Fil900 ist verwundert: “war schon lange nicht mehr so ruhig .. bin gespannt ob wir dieses Mal den Angriff auf die 60 nehmen”. Die gesamte Unterhaltung finden Sie hier.

