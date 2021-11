Zu Beginn des neuen Monats verkündet JinkoSolar eine neue Investition, um sich Hunderte von Tonnen hochreines Polysilizium zu sichern. Auch die Tiger Neo-Module gehen in die neue Generation und die Anleger sind gespannt, wie es weitergeht.

Millioneninvestition

Am heutigen Mittwoch verkündet der chinesischer Solarmodulhersteller, dass die Tochtergesellschaft Jinko Solar Co. Ltd. plant, 450 Millionen RMB (umgerechnet rund 60,5 Millionen Euro) in Sichuan Yongxiang Energy Technologie Co., Ltd. zu investieren. Grund der Investition in den Polysilizium-Hersteller ist der Bau einer Produktionslinie für hochreines Polysilizium mit einer Jahreskapazität von 100.000 Tonnen, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach Abschluss der Kapitalerhöhung werde Jinko Solar Co., Ltd. einen Anteil von 15 % an Sichuan Yongxiang Energy Technologie Co., Ltd. halten. Die beiden Unternehmen haben eine strategische Partnerschaft.

Herr Kangping Chen, CEO von Jinko Solar Co., Ltd., sagt dazu in der Pressemitteilung: „Die strategische Investition in diese neue Produktionslinie für hochreines Polysilizium in Leshan, Provinz Sichuan, ist vorteilhaft, da sie sich in geografischer Nähe zu den wichtigsten Monowafer-Produktionsanlagen von JinkoSolar befindet. Durch die Sicherung dieser neuen Linie mit sauberem, hochwertigem und äußerst zuverlässigem Rohmaterial können wir die langfristige Zuverlässigkeit unserer Wafer- und Modulproduktion für die nächsten Jahre garantieren.”

Tiger Neo-Modul geht in die nächste Runde

Bereits am Dienstag verkündete JinkoSolar in einer Pressemitteilung, dass es eine neue Serie der Tiger Neo-Module geben wird. Das neue Tiger Neo-Modul nutzt die N-Typ TOPCon Technologie und hat sich in Leistung sowie Zuverlässigkeit noch mal gesteigert. Das neue Modul liefere eine maximale Ausgangsleistung von bis zu 620 W und einen ultrahohen Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 22,30 %.

Die JinkoSolar-Aktie

Nachdem der Oktober ganz im Sinne der JinkoSolar-Anleger verlief und der Kurs auf mehr als 50 Euro anstieg, startete der November mit einer kleinen Ernüchterung. Anfang dieses Monats landete der Aktienkurs zwischenzeitlich bei rund 45 Euro. Aktuell ist der Anteilsschein an der Frankfurter Börse rund 48 Euro wert.

Die Anleger im BörsenNews-Forum sind wie gewohnt vorsichtig und an die Kursschwankungen der JinkoSolar-Aktie gewohnt. Nutzer Alex0682 schreibt: “Der heutige Tag zeigt einmal mehr wie zwecklos es ist dauern auf den Kurs zu schauen.. Liegen lassen und IPO abwarten”. Auch Nutzer bonner1928 bekommt für seine Nachricht Daumen nach oben aus der Community:

“Ich kann nur die Haltung der alteingesessenen Experten hier bestätigen: kaufen und halten, wenn man überzeugt ist – sonst Finger weg! Und stop-loss geht gar nicht, habe ich jetzt selbst erlebt. Direkt vor dem Klettern auf 53 Euro ging’s ja kurz auf 45,70 runter – das war mein stop-loss, der wurde schön eingesammelt und dann auf nach Norden. Hat keinen Spaß gemacht, dem Anstieg danach zuzusehen. Jetzt bin ich froh, zum Ausgangspreis wieder einsteigen zu können. Und dieses Jahr gebe ich keine Aktie mehr her, das habe ich mir geschworen. Die Aussichten sind so gut wie nie, Solarenergie ist m.E. die beste Antwort auf den (steigenden) Energiehunger der Welt und Jinko spielt da in der ersten Liga.”

/mb