MINSK (dpa-AFX) - Der neue Koordinierungsrat für den Ausweg aus der Krise in Belarus hofft auf eine baldige Rückkehr der Präsidentenkandidatin Swetlana Tichanowskaja in ihre Heimat. "Ihr droht hier nichts mehr", sagte Olga Kowalkowa vom Oppositionsstab bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Minsk. Die 37-Jährige war aus Angst um ihre Kinder und um ihre eigene Sicherheit ins EU-Land Litauen geflüchtet. Viele Menschen in Belarus sehen sie als die eigentliche Siegerin der umstrittenen Präsidentenwahl vor mehr als einer Woche an.

Am Dienstag wurde der Koordinierungsrat vorgestellt. Es gehe dabei nicht um eine gewaltsame Machtübernahme, sondern um einen friedlichen Machttransfer und darum, in der Gesellschaft Einigkeit zu erzielen, sagte Kowalkowa. "Der Koordinierungsrat ist im Einklang mit der Verfassung." Das aus sieben Personen bestehende Präsidium müsse noch gewählt werden. Die erste Sitzung soll an diesem Mittwoch sein.

Lukaschenko hatte zuvor den Initiatoren mit "Maßnahmen" gedroht und behauptet, es handele sich bei dem Gremium um einen Versuch, die Macht an sich zu reißen. Gegen ihn gibt es täglich Proteste.

Tichanowskaja sei der Garant dieses Machttransfers, sagte Kowalkowa. Sie wiederholte die Forderung nach einer Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen in dem zwischen Russland und EU-Mitglied Polen gelegenen Land. Eine Neuauszählung der Stimmen ist nach Angaben der Oppositionellen Maria Kolesnikowa nicht mehr möglich, weil viele Stimmzettel bereits zerstört seien.

Der Oppositionspolitiker Pawel Latuschko sagte: "Es reicht, nach den Regeln des Geheimdienstes zu leben." Der frühere Kultusminister gehört dem neuen Koordinierungsrat an. Er kritisierte, dass die EU zu spät auf die Massenproteste reagiert habe. An diesem Mittwoch wollen die Staats- und Regierungschefs zur Lage in Belarus beraten.

Latuschko nannte die Beziehungen zu Russland bestens. "Wir wollen eine feste Brücke sein zwischen Russland und EU." Auch Kolesnikowa betonte, dass sich die Opposition nicht von Moskau abwenden wolle. Olga Kowalkowa kritisierte zugleich die Staatspropaganda, wonach sich Belarus unter der Opposition angeblich von dem Nachbarn abwenden wolle. Russland ist der wichtigste Verbündete von Belarus und auch vom Nachbarland wirtschaftlich abhängig./cht/DP/nas