(Korrigiert wurde die Überschrift und der erste Satz. Die US-Anleihen sind mit Kursverlusten gestartet.)

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, nachdem die Sorgen vor konjunkturellen Folgen der Coronavirus-Krise etwas in den Hintergrund getreten seien. Festverzinsliche Papiere sind etwas weniger gefragt, während an der New Yorker Aktienbörse ein freundlicher Handelsauftakt erwartet wird.

Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell konnten den Kursen am amerikanischen Rentenmarkt keine neuen Impulse geben. Dieser hatte die Geldpolitik in den USA als nach wie vor angemessen bezeichnet und deutlich gemacht, dass die Fed die weitere Entwicklung des von China ausgehenden Coronavirus im Blick hat. Im weiteren Handelsverlauf wird nicht mit größeren Kursausschlägen am US-Anleihemarkt gerechnet. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,41 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,40 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere verloren 3/32 Punkte auf 101 16/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,58 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 3/32 Punkte auf 107 10/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,04 Prozent./jkr/bgf/he