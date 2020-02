(Der Umfang der Entschädigungszahlungen in Chile wurde berichtigt: Es sind in der Summe umgerechnet nur knapp 3 Millionen Dollar. In der ursprünglichen Fassung war bei den Zahlungen an die beiden gemeinnützigen Organisationen eine Währungsangabe in US-Dollar statt - wie zutreffend - in chilenischen Pesos verwendet worden. Auch Volkswagen korrigierte eine frühere Einschätzung entsprechend.)

SANTIAGO/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Rund 4900 Dieselkunden von Volkswagen <DE0007664039> sowie der Töchter Porsche, Audi <DE0006757008> und Skoda in Chile bekommen eine Entschädigung. Ein entsprechender Vergleich für Fahrzeuge mit zu hohem Schadstoffausstoß wurde in dem südamerikanischen Land jetzt mit der Verbraucherorganisation ODECU geschlossen, wie ein VW <DE0007664039>-Konzernsprecher am Mittwoch in Wolfsburg berichtete.

Ein Teil der vereinbarten Zahlungen geht an zwei gemeinnützige Institutionen: Die von der katholischen Kirche getragene Wohlfahrtsorganisation Fundación Las Rosas und die Universität San Sebastián in der Hauptstadt Santiago de Chile erhalten jeweils umgerechnet rund 185 000 US-Dollar. Jeder Einzelkunde soll zudem etwa 500 Dollar bekommen - in Summe sind dies noch einmal knapp 2,5 Millionen Dollar für die Verbraucher. Auch der chilenische Importeur Ditec beteiligt sich.

"Mit dem Vergleich ist der Diesel-Rechtsstreit in Chile abgeschlossen", erklärte Volkswagen. Die Autos der betroffenen Kunden sollen laut ODECU kostenlos technisch überarbeitet werden und Software-Updates erhalten. Es handelt sich der Organisation zufolge um Fahrzeuge, die zwischen 2009 und 2017 gebaut wurden. VW hat in etlichen anderen Ländern ebenfalls bereits Vergleiche zum Diesel-Skandal geschlossen, in Deutschland laufen derzeit noch Verhandlungen mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv)./jap/DP/mis