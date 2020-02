Die Aktienindizes präsentieren sich in robuster Verfassung. Unterstützung gab es vor allem von Seiten der Konjunktur. Hier standen am gestrigen Mittwoch (05.02.) einige relevante Daten auf der Agenda. Insbesondere der in den USA veröffentlichte ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe wusste zu überzeugen und sorgte für gute Stimmung. Nicht ganz so gut, aber immerhin solide, fielen seine europäischen Pendants, die Einkaufsmanagerindizes für das nicht-verarbeitende Gewerbe für die Euro-Zone und für Deutschland, aus. Die Stimmung an den Aktienmärkten hellte sich weiter auf. Das bis dato maßgeblich bestimmende Thema - der Ausbruch des Corona-Virus und seine wirtschaftlichen Folgen - traten zumindest vorrübergehend in den Hintergrund. Der Alltag hat die Aktienmärkte wieder. Diese Aussage trifft auf gewisse Weise auch auf die Tesla-Aktie zu.

Diese vollführte in den letzten Wochen einen wahren Husarenritt. Die Aktie jagte von Hoch zu Hoch und schien hierbei keine Grenzen zu kennen. Eine Aktie kann der Schwerkraft temporär entsagen, aber auf Dauer geht das eben doch nicht. Nach den Tagen und Wochen, in denen es eigentlich fast immer bergauf ging, musste die Aktie am gestrigen Mittwoch zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder ordentlich Federn lassen. Und wie immer bei Tesla ist alles irgendwie exzessiv; exzessive Kursanstiege und eben auch exzessive Gewinnmitnahmen, denn mit wenigen Prozenten war es diesbezüglich nicht getan. Es "scheppert" gewaltig. Ein Blick auf den Chart offenbart das Ausmaß. Die Aktie ging mit einem satten Minus von knapp 17 Prozent aus dem Mittwochshandel.

Noch am Dienstag (04.02.) jagte die Aktie schnellen Schrittes in Richtung 1.000 US-Dollar, markierte schließlich im Bereich von 968 US-Dollar ein Hoch. Doch bereits zum Handelsende am Dienstag setzten Gewinnmitnahmen ein, die am Mittwoch weiter an Fahrt aufnahmen. Der Bruch der 900er Marke manifestierte sich und die 800 US-Dollar konnten dem Druck auch nicht standhalten. Aktuell nimmt die Aktie Kurs auf die 700 US-Dollar-Marke. In unseren letzten Kommentierungen hatten wir immer wieder die Zone um 600 bis 550 US-Dollar als erste potentielle Haltezone ins Spiel gebracht. Diese ist noch ein Stück weit entfernt, könnte aber bald vor einem Test stehen.

Wie muss man die aktuelle Entwicklung einordnen? Die Aktie war extrem überkauft und reif für eine Korrektur, doch bis zuletzt fehlten Anzeichen einer Top-Bildung. Dieses hat sich nunmehr durch den Verlauf der beiden letzten Handelstage geändert. Der extreme Kursanstieg der letzten Wochen muss konsolidiert werden. Und diese Konsolidierung könnte sich überaus volatil gestalten. Aus unserer Sicht wäre es eminent wichtig, dass sich die Konsolidierung oberhalb von 550 US-Dollar abspielt.

