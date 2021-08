Vergangene Woche feierte Lucid Motors seinen finalen Börsengang und die Börsenwelt fieberte mit. Auch in der zweiten Woche gab es bislang keine unerwarteten Kurssprünge und die Community-Stimmung ist zwiegespalten. Währenddessen gehen die Bestellungen des Air weiter in die Höhe und das durch den Börsengang in die Kassen gespülte Geld will Lucid Motors gut investieren.

Vorbestellungen steigen weiter an

Immer mehr Menschen wollen in Zukunft mit dem Luxus-Elektroauto von Lucid Motors über die Straßen rollen – das zeigen die neuesten Vorbestellungszahlen. Seit der letzten Bekanntgabe von Reservierungen für den Lucid Air im Juni sind 1000 weitere hinzugekommen, berichten unter anderem Motley Fool. Damit habe man nun mehr als 11000 Reservierungen. Sollten die Bestellungen auch umgesetzt werden, würde das fast eine Milliarde Dollar Umsatz in die Kassen des amerikanischen EV-Start-ups spülen.

Fabrik Ausbau für den neuen SUV

“Vergessen Sie, was Sie von allen bisherigen SUVs kennen. […] So wie Lucid Air die Luxuslimousine neu definiert hat, wird Project Gravity den Luxus-SUV neu definieren”, heißt es auf der Webseite von Lucid Motors, wenn es um ihr neustes Projekt geht. Noch ist nicht allzu viel über den geplanten SUV der Luxusmarke bekannt, doch auch für den “vielseitigsten SUV der Welt”.kann man sich bereits auf die Warteliste schreiben lassen.

Die notwendigen Produktionskapazitäten will Lucid Motors ausbauen und nutzt dafür nicht zuletzt Geld, was durch den Börsengang vergangene Woche eingenommen wurde. Die Fabrik in Arizona soll rund 250000 Quadratmeter größer und zum Teil für den neuen SUV genutzt werden. Schon 2023 soll auch der Gravity zum Verkauf bereitstehen. Zusätzlich will Lucid Motors immer mehr in den eigenen Hallen produzieren und weniger zugeliefert bekommen, berichtet TechCrunch.

Die Lucid Motors-Aktie

Am Montag vergangene Woche war es so weit: Lucid Motors ging per Spac an die elektronische Börse Nasdaq. Rund 4,4 Milliarden USD wurde dadurch in die Kassen des E-Auto-Herstellers gespült. Nach einem Hoch am Starttag bei fast 27 USD Lucid-Aktie, ist der Kurs mittlerweile bei rund 23 USD.

Die Anleger im BörsenNews-Forum beobachten die Kursentwicklungen gespannt. Nutzer Zinedine1528 ist positiv gestimmt: “Wir erreichen eher die 100e bevor wir die 14e wiedersehn.. Wir sehn eher die 18e bevor wir die 55e wiedersehn, wäre froh wenn wir uns um die 35e plus bewegen würden. ich spekuliere auf ein MiniTesla, welches eher am Markt klar kommen wird, wie viele andere zB. aus China.. Unter 17e wird sich wieder gnadenlos eingedeckt, mindestens die nächsten 5Jahre ist das Thema EV in aller Munde und Lucid wird liefern”. AlbertZweistein hingegen ist besorgt: “Lucid macht mir bauchschmerzen […] Ich hoffe das wir bis ende des jahres die 30€ sehen”.

/mb