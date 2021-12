Für die Anleger der Lucid-Aktie gab es seit dem Anstieg Mitte November wenig Aufregung. Nun verkündet der Elektroautohersteller Personaländerungen.

Expansion und Exzellenz

Wie Lucid Motors am gestrigen Donnerstag in einer Pressemitteilung verkündet hat, wird das Unternehmen Führungspositionen neu vergeben. Einerseits um die Expansionsaktivitäten zu verstärken und andererseits um die “technische Exzellenz” zu verbessern. Demnach wird Ralph Jakobs zum Vice President of Program Management, Zak Edson zum Vice President of Sales and Service und Emad Dlala zum Vice President of Powertrain ernannt.

Das sind die Neuen

Während Zak Edson und Emad Dlala bereits Teil von Lucid-Motors sind und befördert werden, kommt Ralph Jakobs neu dazu. Bevor er sich zwei Jahre aus dem Automobilmarkt zurückgezogen hatte, habe er unter anderem als CTO für Volkswagen und Audi in deren größtem Joint Venture gearbeitet.

„Ralph bringt jahrzehntelange Erfahrung und Leidenschaft in der globalen Automobilindustrie mit, die dazu beitragen werden, die operativen Grundlagen weiter zu etablieren und Lucid die Skalierung der Produktlinien zu ermöglichen, die für unsere nächste Wachstumsphase entscheidend sind“, sagt Lucid CEO und CTO Peter Rawlinson in der Pressemitteilung.

Dr. Emad Dlala war bisher Senior Director of Efficiency and Energy Technology und ist bereits seit 2015 in verschiedenen technischen Schlüsselpositionen bei Lucid Motors tätig gewesen. Er habe einen Doktortitel in Elektrotechnik und ist verantwortlich für die Antriebsstrang- und Batterietechnik.

Auch Zak Edson war bereits als Senior Director of Sales and Service bei Lucid tätig. Zuvor war er unter anderem auch bei Konkurrent Tesla: Dort arbeitete er als Director of Global Product Planning und begleitete Teslas Börsengang. “Edson wird sein Team leiten, um die nächste Phase von Lucid einzuleiten und dauerhafte Beziehungen zu den Kunden aufzubauen.”, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Lucid-Aktie

Nachdem die Lucid-Aktie Mitte November auf ihr neues Allzeithoch bei 54,80 Euro anstieg, geht es seit Ende November wieder bergab. Aktuell ist der Anteilsschein rund 42 Euro wert.

Viele der Anleger im BörsenNews-Forum sehen in Lucid Motors ein Langzeitinvest, weshalb die aktuellen Kursschwankungen verkraftbar sind. Nutzer Jetztabba schreibt: “Dieses rein raus Stress Spiel wär mir viel zu doof”. Dennoch ärgert man sich über die fallenden Kurse. Nutzer Gruno schreibt: “Insgesamt ist heute wieder mal ein bescheidener Tag” und auch Nutzer TBT911 ist wenig begeistert vom heutigen Kursverlauf: “Tut schon wieder weh heute”.

/mb