BONN (dpa-AFX) - Der in die Kritik geratene Journalist Roland Tichy gibt den Vorsitz der Ludwig-Erhard-Stiftung ab. Er werde bei der Mitgliederversammlung am 30. Oktober - dem Ende seiner turnusgemäßen Amtszeit - nicht zur Wiederwahl stellen, teilte der Vorstand der Stiftung am Donnerstag in einem Schreiben an die Mitglieder mit. Gründe wurden in dem Rundschrieb nicht genannt.

Zuvor hatte die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Bär (CSU), ihre Mitgliedschaft in der Stiftung aus Protest gegen Tichy gekündigt. "Grund für diese Entscheidung ist eine Publikation in dem Magazin "Tichys Einblick", die frauenverachtende und in höchstem Ausmaß sexistische Äußerungen gegenüber meiner Kollegin Sawsan Chebli enthält", sagte Bär dem "Handelsblatt". Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Vorsitzende der Mittelstandsunion, Carsten Linnemann, kündigten an, ihre Mitgliedschaft in der Ludwig-Erhard-Stiftung mit sofortiger Wirkung ruhen zu lassen.

Nach Angaben des Stiftungsvorstands wollen sich außer Tichy auch der stellvertretende Vorsitzende Oswald Metzger sowie der Schatzmeister Alexander Tesche nicht zur Wiederwahl stellen./pa/DP/nas