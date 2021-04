Am Donnerstag dominieren zwei Nachrichten zur deutschen Fluggesellschaft. Zum einen handelt es sich um eine Ankündigung über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung, die von den Aktionären genehmigt werden soll. Zum anderen gibt´s News zum Streit mit Condor über die Zubringerflüge. Die Börse schickt die Lufthansa-Aktie daraufhin in den Sinkflug.

Lufthansa kündigt Kapitalerhöhung an

Die ehemalige staatliche Fluggesellschaft hofft, durch die Ausgabe neuer Aktien an frisches Geld zu kommen. Über die Kapitalerhöhung zur Rückzahlung der staatlichen Beihilfen wird auf der Hauptversammlung abgestimmt. Der Erlös aus der Emission wird hauptsächlich zur Rückzahlung der Hilfsgelder verwendet, die die Gruppe während der Pandemie vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhalten hat.

Aufgrund von Covid-19-bedingten Unterbrechung des Flugverkehrs muss die Lufthansa mit staatlicher Unterstützung von bis zu 9 Milliarden Euro einen Bankrott vermeiden. Davon kamen rund 6,8 ​​Milliarden Euro aus Deutschland. 2,3 Milliarden Euro davon hätte Lufthansa bereits in Anspruch genommen und im Februar wiederum eine Milliarde Euro zurückgezahlt. Möglich war dies durch eine Anleihe am Kapitalmarkt.

Der Betrag des sogenannten genehmigten Kapitals C, der technisch aus der stillschweigenden Beteiligung des WSF stammt, beträgt 5,5 Milliarden Euro. Die Lufthansa hofft, dass ihre Aktionäre einer möglichen Kapitalerhöhung in dieser Höhe im Voraus zustimmen werden. Wie die Organisation am Donnerstag bekannt gab, wird das sogenannte genehmigte Kapital auf der virtuellen Hauptversammlung am 4. Mai für einen Zeitraum von fünf Jahren geschaffen. „Dadurch soll das Unternehmen in die Lage versetzt werden, Finanzierungsgelegenheiten flexibel nutzen zu können, um Eigenkapital am Kapitalmarkt zu beschaffen.

Denn die mögliche Kapitalerhöhung wird in diesem Fall „in direktem Zusammenhang mit der Rückführung der Stabilisierungsmaßnahmen“. Die Gruppe erklärte, dass den Aktionären bei Kapitalerhöhungen ein Bezugsrecht eingeräumt werden würde.

Lufthansa & Condor über Zubringerflüge

Unter dem Druck des Bundeskartellamtes hat sich der Streit zwischen Lufthansa und der Resort-Fluggesellschaft Condor nun weiterentwickelt.

Ein Condor-Sprecher teilte am Donnerstag mit: „Wir können bestätigen, dass Lufthansa sich mit Condor in Sachen kommerzieller Vereinbarung für Zu- und Abbringerflüge in Verbindung gesetzt hat“. Lufthansa bestätigte dies. Die beiden Fluggesellschaften lehnten ebenfalls eine Stellungnahme ab. Die größte deutsche Fluggesellschaft hat ihren Vertrag mit Condor über Lufthansa-Zubringerflüge zu Langstrecken-Verbindungen des Urlaubsfliegers gekündigt.

Bonn Race Watchdog hat sich kürzlich für Condor ausgesprochen. Der Leiter des Kartellamtes, Andreas Mundt, sagte am Dienstag: „Wir sind nach vorläufiger Prüfung der Auffassung, dass die Kündigung einen Missbrauch von Marktmacht darstellt”. Das Kartellamt betont, dass nach einer vorläufigen Inspektion, die Condor-Langstrecke ohne die Zubringerflüge wirtschaftlich nicht tragbar seien. Noch kann Condor die Anschlussflüge der Lufthansa und ihre eigenen Strecken verkaufen.

Die derzeit größten Lufthansa-Aktionäre

Nach dem Tod des Milliardärs und Hauptaktionärs der Lufthansa, Heinz Hermann Thiele, ist bekannt, dass der Milliardär kürzlich seine Beteiligung an der MDAX-Gruppe leicht reduziert hat. Trotzdem ist KB Holding, das an seine Erben übergeben wurde, nach wie vor der zweitgrößte Anteilseigner der größten deutschen Fluggesellschaft.

Der größte Anteilseigner ist die Bundesregierung mit 20,05 Prozent, gefolgt von KB Holdings mit einem Anteil von Prozent. Laut Bloomberg sind diejenigen Vermögensverwalter nicht weit entfernt, die auch bei den meisten anderen DAX- und MDAX-Aktien zu finden sind: Lansdowne Partners (2,29 Prozent), Blackrock (2,25 Prozent), Credit Suisse (2,21 Prozent) und Vanguard (1,53 Prozent).

Lufthansa-Aktie lässt Federn

Die Lufthansa-Aktie reagiert derzeit in Frankfurt auf die Ankündigung mit einem Verlust von 3,92 Prozent und notiert nun bei 10,96 Euro.