Der Dax bringt sich vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank schon einmal in Stellung und nimmt das markante Widerstandscluster 16.000 Punkte / 16.030 Punkte ins Visier. Kann der Index seine imposante Aufwärtsbewegung mit einem Ausbruch und damit einhergehend mit einem frischen Kaufsignal krönen? Die nächsten Handelstage werden es zeigen müssen.

Auch der Aktie der Münchener Rück (Munich Re) dürften interessante Handelstage ins Haus stehen. Nach einer kräftigen Korrektur im September hat sich der Wert an eine eminent wichtige Kursmarke heran gekämpft. Nicht minder interessant verläuft aktuell das Handelsgeschehen bei unserem zweiten heutigen Protagonisten; der Allianz-Aktie. Bleiben wir zunächst jedoch bei der Aktie der Münchener Rück.

Münchener Rück (Munich Re) – Aus charttechnischer Sicht Spitz auf Knopf!

Für die Aktie der Münchener Rück (Munich Re) (WKN: 843002 ISIN: DE0008430026 Ticker-Symbol: MUV2) ging es zuletzt stramm gen Norden. Nach dem letzten Verlaufstief, das in der zweiten September-Hälfte im Bereich von 230 Euro markiert wurde, kreierte die Münchener Rück ein beeindruckendes Erholungsszenario.

Mittlerweile ist der Wert an den markanten Widerstandsbereich von 260 Euro herangerückt. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung für die Aktie damit klar definiert. Die Münchener Rück muss über die 260 Euro, um ein frisches Kaufsignal zu installieren und sich damit den Weg in Richtung April-Hoch (knapp 270 Euro) zu ebnen. Das, was in der aktuellen Konstellation tunlichst vermieden werden sollte, wäre ein Abprallen am Widerstand und ein anschließender Rücksetzer. In diesem Fall wäre mit Blick auf eine mögliche Doppel-Top-Formation Obacht geboten. Die Münchener Rück (Munich Re) wird am 09.11. die Finanzergebnisse für das 3. Quartal vorlegen.

Allianz – Aktie vor den Zahlen!

Die Allianz wird am 10.11. die Finanzergebnisse für das 3. Quartal den Marktakteuren präsentieren. Im Vorfeld der Veröffentlichung zeigt sich die Allianz-Aktie (WKN: 840400 ISIN: DE0008404005 Ticker-Symbol: ALV) in überaus robuster Verfassung.

Eine Woche vor der Zahlenveröffentlichung befindet sich die Aktie in einer spannenden Konstellation. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelang es der Allianz-Aktie, über den Bereich von 200 Euro zu setzen. In Kombination mit den 205 Euro bilden die 200 Euro ein Widerstandscluster, das nun „beackert“ werden muss. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 205 Euro hinweg wäre aus charttechnischer Sicht eminent wichtig, würde es der Allianz-Aktie doch weiteres Aufwärtspotential in Richtung 210 / 215 Euro eröffnen. Auf der Unterseite liegen die wichtigen Unterstützungen bei 195 Euro und 190 Euro.

