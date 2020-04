BRAUNSCHWEIG/OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die Menschen in Niedersachsen haben sich bislang an die dort an manchen Orten seit Samstag geltende Maskenpflicht gehalten. "Es haben schon am Wochenende sehr viele Personen Masken getragen, und nur wenige haben es nicht getan", sagte am Montag Mareike Edeler von der Polizei in Osnabrück.

An vielen anderen Orten des öffentlichen Lebens wird das Maskentragen ab dieser Woche in ganz Deutschland zur Pflicht. Vereinzelt trat sie aber schon vorher in Kraft - in Braunschweig und Osnabrück bereits am Samstag. Die meisten Bundesländer ziehen am Montag nach, als letztes Land folgt am Mittwoch Schleswig-Holstein./bld/DP/jha