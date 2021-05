NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Flaggen auf halbmast und blau-weiß-rot angestrahlten berühmten Bauwerken soll im US-Bundesstaat New York am kommenden Montag den Menschen gedacht werden, die an vorderster Front gegen die Corona-Pandemie gekämpft und dabei nach einer Infektion mit dem Virus gestorben sind. "Wir schulden diesen mutigen Menschen einen großen Dank und denken an sie und ihre Familien", sagte Gouverneur Andrew Cuomo am Montag. Am kommenden Montag (31. Mai) wird in den USA der Memorial Day gefeiert, bei dem traditionell in Kriegen gefallenen Menschen gedacht wird.

Zugleich soll über das Feiertagswochenende die Impfkampagne weiter vorangetrieben werden. In 15 Naturparks in dem Bundesstaat würden kurzfristig vorübergehend Impfzentren geöffnet, teilte Cuomo mit. Wer sich dort impfen lasse, bekomme zwei Tage lang kostenlosen Eintritt in einen Naturpark seiner Wahl. Der Bundesstaat New York und die darin liegende gleichnamige Millionenmetropole wurden im vergangenen Frühjahr heftig von der Corona-Pandemie getroffen. Zuletzt hatte das Infektionsgeschehen aber stark nachgelassen, die Impfkampagne kommt rasch voran./cah/DP/zb