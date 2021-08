Seit Wochen sind die Aktien der mRNA-Impfstoffhersteller die Favoriten der Anleger. Ein Bericht in der New York Times verschaffte den Papieren von BioNTech, Pfizer und Moderna am Mittwoch jedoch nochmal kräftige Kurssprünge. Der Kurs der BioNTech-Aktie durchbrach sogar erstmals die 300-Euro-Marke und erreichte damit ein neues Rekordhoch. Und das nur wenige Tage bevor die neuesten Quartalszahlen veröffentlicht werden sollen.

BioNTech: Die Konkurrenz sieht nur die Rücklichter!

Wie die New York Times am Mittwochabend berichtete, hofft die US-Gesundheitsbehörde FDA, den Coronavirus-Impfstoff von BioNTech & Pfizer endlich ab September zulassen zu können. Bisher gibt es in den Vereinigten Staaten nur eine eine Notfallzulassung für das Vakzin. Dabei begannen die beiden Unternehmen bereits im Mai damit den Behörden Dokumente zur vollständigen Genehmigung vorzulegen. Nun sei die Zulassung eine der obersten Prioritäten der FDA.

Die vollständige Zulassung des Coronavirus-Impfstoffs soll auch Impfskeptiker davon überzeugen, die kürzlich ins Stocken geratene Impfkampagne in den USA voranzutreiben. Bisher haben etwa 192 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten, was 58 % der Gesamtbevölkerung ausmacht.

Während die Impfbereitschaft nachgelassen hat, ist auch die Zahl der Coronavirus-Infektionen in den USA zuletzt wegen der besonders ansteckenden Delta-Variante des Virus wieder gestiegen. Nach Angaben einer Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums, der CDC, infizierten sich in der Woche vor dem 2. August täglich durchschnittlich 84.300 Menschen mit dem Coronavirus – so viele wie im vergangenen Winter.

Ob die finale Zulassung, die Impfbereitschaft in den USA wirklich wieder erhöht ist unklar. Mehr als eindeutig ist jedoch, wie diese Nachricht an der Börse ankommt. Die Aktie von BioNTech boomt!

BioNTech-News beflügeln auch die Moderna-Aktie

Zu Börsenschluss in Frankfurt notiert die BioNTech-Aktie am Mittwoch mit einem Plus von satten 10,36% bei 326,00 Euro. An der Nasdaq notierte sie am Abend noch mit einem Plus von 7,93 % bei 379,72 US-Dollar. Zeitweise war der Titel dort allerdings 380,43 US-Dollar Wert und erreichte damit ein neues Rekordhoch.

Mehr als begeistert von der Performance ist auch die Börsennews-Community. So schreibt die Nutzerin Honeyfee beispielsweise:

„seit Monaten bin ich treuer täglicher Leser dieser Community und habe mich immer sehr bestätigt gefühlt mit meiner Einschätzung dass diese Firma sich prächtig entwickeln wird und als Börsenneuling habe ich mir auch am Anfang eine blutige Nase geholt mit Stopploss aber der heutige Tag toppt alle auf und abs der letzten Monate.. ich aktualisiere immer wieder die Seite weil ich es nicht FASSEN KANN.. über 20% zum Vortag … ich muss mich zurück halten damit ich nicht los schreie… uaaaaaaaaaahhhh“

Doch sogar die Konkurrenz konnte von den News profitieren. So notierten auch die Papiere von Moderna am Mittwochabend im Handel der Nasdaq mit einem Plus von 6,97% bei 413,47 US-Dollar. In diesem Jahr ist der Aktienkurs von Moderna bisher insgesamt um 270 % gestiegen, während sich der Aktienkurs von BioNTech (in US-Dollar) in diesem Zeitraum mehr als vervierfacht hat.

mRNA-Impfstoffen wird immer höheres Potential zugeschrieben

In Deutschland konzentriert sich die Impfkampagne aktuell verstärkt auf ein Impfangebot für Kinder ab 12 Jahren. Parallel dazu werden jedoch bereits Auffrischungsimpfungen geplant, besonders um die gefährlichen Mutationen in Schach zu halten. Im Fokus stehen dabei Booster-Impfungen für Risikogruppen. Dieser Plan wird von der Deutschen Stiftung Patientenschutz begrüßt: „Insbesondere bei den 900.000 Pflegeheimbewohnern liegt die zweite Impfung bereits ein halbes Jahr zurück“, so der Vorstand Eugen Brysch gegenüber der dpa. Einen konkreten Zeitplan hierfür gibt es allerdings noch nicht.

Generell glauben jedoch auch immer mehr Menschen, dass die mRNA-Experten BioNTech & Pfizer sowie Moderna mit ihrer Technologie weitere Anwendungsbereiche erobern können. In Bezug auf Moderna wies Börsenbrief-Autor Hans Bernecker am Mittwoch beispielsweise darauf hin, dass sich der Impfstoffkandidat gegen das RSV-Syndrom, das die Atemwege befällt, bei den US-Aufsichtsbehörden in einem beschleunigten Zustand befindet und „jetzt quasi auf der Überholspur fahre“.

Für die Börsennews-Community zählt gerade jedoch nur eins: Die neusten Quartalszahlen, die heute von Moderna veröffentlicht werden sollen.

