An den Aktienmärkten ist der Optimismus der Euphorie gewichen. So oder so ähnlich kann man die aktuelle Stimmungslage der Marktakteure zusammenfassen. Auch in Bezug auf unsere beiden heutigen Protagonisten Nel ASA und Ballard Power herrscht nunmehr eine gewisse Euphorie. Unsere letzte Kommentierung vor genau einer Woche (22.12.) überschrieben wir noch mit der Frage „Wann fliegt der Deckel?“. Sowohl Nel ASA als auch Ballard Power wurden zum damaligen Zeitpunkt von starken Widerständen in Zaum gehalten. Die deutliche Aufhellung der Stimmung am Gesamtmarkt gab den beiden Werten noch einmal einen Schub. Insbesondere die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA zeigt sich gegenwärtig in „Rallylaune“… Bleiben wir gleich bei Nel ASA.

Nel ASA – Aktie zündet den Turbo

Der Aktie von Nel ASA (WKN: A0B733 ISIN: NO0010081235 Ticker-Symbol: D7G) gelang zuletzt nach zähem Ringen der Ausbruch über das massive Widerstandscluster 2,40 Euro / 2,47 Euro (bis dahin gültiges 52-Wochen-Hoch). Nel ASA verstand es zudem, den Schwung der Ausbruchsbewegung zu nutzen und sich von dem Ausbruchsniveau zu lösen. Mit knapp 2,75 Euro markierte die Aktie am gestrigen Montag (28.12.) ein neues (temporäres) Bewegungshoch.

Die Voraussetzungen für die Aktie von Nel ASA, den Ausbruch erfolgreich fortzusetzen, sind nahezu ideal; fast schon zu ideal. Hier ist durchaus Vorsicht geboten; Stichwort Euphorie. Der stark ausgeprägte kurzfristige Aufwärtstrend (grün dargestellt) gibt bei Nel ASA gegenwärtig die Richtung vor. Solange dieser intakt ist, bleibt das Gesamtbild aus charttechnischer Sicht bullisch. Die Aktie von Nel ASA kommt zudem so langsam, aber sicher, in den Dunstkreis der psychologisch wichtigen Marke von 3,0 Euro. Die Gefahr von Rücksetzern steigt für Nel ASA. Diese werden über kurz oder lang kommen (müssen). Aus bullischer Sicht wäre es eminent wichtig, wenn etwaige Rücksetzer auf den Bereich von 2,47 Euro / 2,40 Euro begrenzt blieben. In jedem Fall sollte es nicht unter die 2,19 Euro gehen. Anderenfalls müsste bei Nel ASA eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Ballard Power – Aktie probt den Ausbruch

Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power (WKN: A0RENB ISIN: CA0585861085 Ticker-Symbol: PO0) hat sich lange an dem zentralen Widerstandsbereich um 21,6+ US-Dollar abgearbeitet. Nun gelang endlich der Durchbruch!

Diverse, vielversprechende Versuche, sich der charttechnischen Fessel zu entledigen scheiterten. Doch unmittelbar vor Weihnachten schafft es die Aktie von Ballard Power schließlich doch. In den nächsten Handelstagen muss es darum gehen, den Druck auf der Oberseite aufrecht zu erhalten. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf den Bereich von 21,6 US-Dollar begrenzt. Sollte es für Ballard Power deutlich darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite bieten sich nun mit den Bereichen um 27 US-Dollar und 30 US-Dollar potentielle Bewegungsziele an. Das sind Kursregionen, die Ballard Power zuletzt vor über 18 Jahren gesehen hat…

