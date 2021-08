Eine Zusammenarbeit zwischen NEL ASA und SFC Energy beflügelt das Papier der Norweger. Die Anleger haben auch die Bekanntgabe der Zahlen für das erste Halbjahr im Blick. Was sagen die Analysten für morgen voraus?

Analysten rechnen mit Verlust von 26 Mio €

NEL ASA hat die Schätzungen von 13 Analysten für die Quartalszahlen zusammengetragen. Die Schätzungen wurden um Ausreißer bereinigt und dann der Mittelwert berechnet. NEL ASA wies in einem Schreiben an die Analysten auf die andauernden Beeinträchtigungen durch die Covid-Pandemie hin.

Demnach rechnen die Experten mit einem Umsatz von 195 Mio NOK (18,7 Mio €). Durchschnittlich wurde ein EBITDA von -85 Mio NOK (8,16 Mio €) bei Abschreibungen von -30 Mio NOK(2,88 Mio €) antizipiert. Das negative Ergebnis kann auf die hohe Investitionstätigkeit der Norweger dieses Jahr zurückgehen. So wird ein Viertel des 2020 beschafften Kapitals dieses Jahr in die Entwicklung von neuen Anlagen, Technologien und Fertigungsstätten investiert.

NEL ASA wies im Vorhinein auf eine substanzielle Minderung des Wertes seiner Beteiligungen am US-Autobauer Nikola und dem Wasserstoff-Unternehmen Everfuel aus Dänemark hin. Die Analysten gehen hier von einer Wertminderung von netto -171 Mio NOK (16,4 Mio €) aus. Das durchschnittliche Gesamtergebnis für das erste Halbjahr wird auf einen Verlust von 271 Mio NOK (26 Mio €) geschätzt.

Zusammenarbeit beflügelt Aktien von NEL und SFC Energy

Die NEL Aktie schoss heute 8% nach oben. Grund dafür ist die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit SFC Energy aus München. Das deutsche Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Methanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Auch die Aktien von SFC Energy legten heute über 10% im Handel zu. Die Marktkapitalisierung von SFC Energy liegt so bei 382 Mio €.

SFC Energy schreibt in einer Pressemitteilung: “Ziel ist es, gemeinsam das erste integrierte Elektrolyseur- und Wasserstoff-Brennstoffzellensystem zu entwickeln und zu vermarkten, das das Potenzial hat, einen wesentlichen Beitrag zum Race-to-Zero und zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft zu leisten: von der grünen Vor-Ort-Wasserstoffproduktion bis zur emissionsfreien Bereitstellung von Strom durch die Wasserstoff-Brennstoffzelle.”

Lösen die beiden Partner den Dieselgenerator ab?

Weiter heißt es: “Beide Partner streben an, in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 erste Produkte auf den Markt zu bringen. In einem ersten Schritt adressieren SFC Energy und Nel Anwendungen in einem Leistungsbereich bis 50 Kilowatt (kW). In einem zweiten Schritt wird der Leistungsbereich auf bis zu 500 kW erweitert werden. Für die Fern-, Mobil- und Notstromversorgung wird derzeit üblicherweise ein konventioneller Dieselgenerator eingesetzt. Die Wasserstoff-Brennstoffzelle in Kombination mit einem Elektrolyseur zur Erzeugung von grünem Wasserstoff ist hingegen eine hocheffiziente und umweltfreundliche Alternative.” Der Vorteil des neuen Systems läge darin, dass kein Kohlendioxid (CO2), keine Stickoxide (NOx), kein Kohlenmonoxid (CO) und keinen Feinstaub bei der Nutzung entstehen würde.

Community wartet die offiziellen Zahlen ab

User Svenzon28 ist „gespannt was die Zahlen sprechen“. Schnemi64 antizipiert ein schlechtes Ergebnis von NEL: „Ab Morgen gehts wieder in Richtung Süden, das angeschlagene Unternehmen Nel wird mit seinen Zahlen komplett enttäuschen“. Die Halbjahreszahlen gibt NEL ASA morgen, am Donnerstag, dem 19.08.2021 bekannt. /gw