NEU DELHI (dpa-AFX) - In Indien sind an einem Tag mehr als 200 000 Corona-Fälle erfasst worden - mehr als je zuvor in der größten Demokratie der Welt. Zudem starben innerhalb von 24 Stunden 1038 weitere Menschen im Zusammenhang mit Corona, wie Zahlen des Gesundheitsministeriums am Donnerstag zeigten. In absoluten Zahlen ist Indien mit insgesamt mehr als 14 Millionen erfassten Infektionen das am zweitmeisten von Corona betroffene Land - nach den USA. Indien ist auch das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt.

Wegen der immer stärker steigenden Fallzahlen haben einige Regionalregierungen Beschränkungen erlassen. Im Bundesstaat Maharastra mit der Finanzmetropole Mumbai müssen Geschäfte, die keine unbedingt notwendigen Dienstleistungen anbieten, vorerst schließen. Auch Versammlungen von mehr als fünf Leuten sind dort verboten. In Mumbai und der Hauptstadt Delhi etwa werden Krankenhausbetten und medizinischer Sauerstoff knapp. Einige Hotels wurden angewiesen, in Corona-Behandlungsstätten umgewandelt zu werden. In der Hauptstadt mit seinen 20 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern wurden zuletzt nach offiziellen Zahlen mehr als 17 000 Fälle erfasst.

Noch Ende 2020 nahmen die Corona-Fälle in Indien deutlich ab. Es gab teils weniger als 10 000 Fälle an einem Tag. Doch eine verbreitete Sorglosigkeit, große religiöse Feste und Regionalwahlveranstaltungen ohne Masken und Abstand sowie ansteckendere Virusvarianten dürften dann wieder zu dem Anstieg beigetragen haben./asg/DP/jha