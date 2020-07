NEW YORK (dpa-AFX) - Weil es in vielen Teilen der USA zu Corona-Negativrekorden kommt, bleiben in der Millionenmetropole New York die Innenbereiche von Restaurants und Bars geschlossen. Das gab Bürgermeister Bill de Blasio am Mittwoch bekannt. "Innen wird mehr und mehr zum Problem", sagte de Blasio. "Wir können zu diesem Punkt nicht mit der Bewirtung in Innenbereichen loslegen."

In der Stadt sollte am Montag eine neue Phase der Corona-Lockerungen starten, die in anderen Teilen des Bundesstaates auch die Bedienung in Innenbereichen vorsah. Damit dürfen in New York weiter nur Außenbereiche der knapp 27 000 Restaurants der Stadt öffnen. Innen darf ausschließlich bestellt und abgeholt werden. Das sollte sich mit Beginn der dritten Phase der Lockerungen eigentlich ändern.

Daten zum Infektionsgeschehen aus anderen US-Bundesstaaten bereiteten ihm Sorgen, hatte bereits am Montag der Gouverneur des Bundesstaates New York, Andrew Cuomo, gesagt. "Das ist ein echtes Problem."

Der Bundesstaat New York mit rund 19 Millionen Einwohnern war von der Coronavirus-Pandemie schwer getroffen worden. Knapp 395 000 Infektionen mit dem Virus wurden bisher bestätigt, rund 30 000 Menschen sind nach einer Infektion gestorben - etwa zwei Drittel davon in der Stadt New York. Die Fallzahlen sanken nach strengen Beschränkungen und Hygieneregeln in den vergangenen Wochen deutlich. In New York City kommt es derzeit zu rund 25 Neuinfektionen und etwa fünf Krankenhauseinweisungen pro 100 000 Einwohnern wöchentlich./cfa/DP/jha