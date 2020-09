Zu den wenigen Lichtblicken eines ansonsten eher tristen Handelstages gehörte am gestrigen Mittwoch (23.09.) die Aktie des US- Sportartikelherstellers Nike (WKN: 866993 ISIN: US6541061031 Ticker-Symbol: NKE). Das Unternehmen präsentierte bereits am Dienstag nach Handelsschluss die Zahlen für das erste Quartal des Fiskaljahres 2021. Um es vorwegzunehmen: Die Zahlen fielen überraschend positiv aus. Die Aktie haussierte am Mittwoch in einem schwachen Umfeld. Die US-Indizes setzten gestern hingegen ihre Konsolidierung fort.

Zahlen für das erste Quartal im Blick

Nike präsentierte das Zahlenwerk für den 3-Monats-Zeitraum zum 31.08.2020, gleichbedeutend mit dem ersten Quartal des Fiskaljahres 2021. Der Umsatz fiel im Berichtszeitraum im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal zwar um etwa 1 Prozent auf 10,59 Mrd. US-Dollar. Insgesamt lag man damit aber in einem von Corona geprägten Quartal über den Erwartungen des Marktes. Profitieren konnte das Unternehmen vom Online-Handel, der vor dem Hintergrund der Umstände ein starkes Wachstum verzeichnete. Starkes Wachstum verzeichnete Nike auch auf der Ergebnisseite. Das Unternehmen gab den Nettogewinn für den aktuellen Berichtszeitraum mit 1,52 Mrd. US-Dollar an. Das entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von 0,95 US-Dollar. Damit verzeichnete das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahresquartal einen starken Anstieg um knapp 11 Prozent. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 (gleichbedeutend mit dem 3-Monats-Zeitraum zum 31.08.2019) fuhr das Unternehmen einen Gewinn in Höhe von „nur“ 1,37 Mrd. US-Dollar ein, was wiederum einem EPS in Höhe von 0,86 US-Dollar entsprach.

Kurssprung nach Zahlen

Die Nike-Aktie schoss am Mittwoch nach oben. Die starken Zahlen der US-Amerikaner verliehen so ganz nebenbei auch den Aktien der beiden deutschen Sportartikelhersteller Adidas und Puma Rückenwind. Kommen wir auf Nike zurück. Im Vorfeld der Zahlen zeigte sich im Kursverlauf der Aktie eine überaus interessante charttechnische Konstellation. Die Aktie konsolidierte den vorherigen Anstieg in Richtung 120,0 US-Dollar. Hierbei bildete sich wiederum im Bereich von 110,0 US-Dollar ein stabiler Boden aus, den die Aktie quasi als Sprungbrett in Richtung 130,0 US-Dollar nutzte. Mit anderen Worten: Aktuell liegt eine Ausbruchssituation vor. Andere Beispiele zeigten aber bereits, dass diese Ausbrüche durchaus herausfordernd sein können. Das, was jetzt tunlichst nicht passieren sollte, ist ein starker Rücksetzer, der die Aktie noch einmal unter die 120er Marke zwingt. Das würde das vorliegende Kaufsignal neutralisieren. Die zentrale Unterstützung verorten wir aktuell in den Bereich von 110,0 US-Dollar.

