Für die Aktien der Windanlagenbauer läuft es derzeit. Der (noch nicht vollumfänglich bestätigte) Wahlsieg Bidens hat dem Sektor einen weiteren Schub gegeben. Unsere beiden heutigen Protagonisten – Nordex und die dänische Vestas – liefern aktuell eine bärenstarke Vorstellung ab. Insbesondere Nordex konnte zuletzt eine gute Unternehmensnachricht nach der nächsten lancieren.

Nordex – Vor den Zahlen

Am 13. November wird Nordex die Zahlen für das September-Quartal vorlegen. Das Unternehmen veröffentlichte kürzlich bereits eine Prognose für das Jahr 2020, nachdem die ursprüngliche Prognose im Frühjahr unter dem Eindruck der Corona-Pandemie kassiert wurde. In der aktuellen Prognose geht Nordex für das Gesamtjahr 2020 von einem Umsatz in Höhe von etwa 4,4 Mrd. Euro aus. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 erzielte Nordex einen Umsatz in Höhe von 3,3 Mrd. Euro. Die Prognose kam gut am Markt an. Doch nicht nur das. Nordex gab bekannt, (erneut) einen Großauftrag aus den USA erhalten zu haben. Bereits Ende Oktober ließ das Unternehmen mit einem Großauftrag aus den USA aufhorchen.

Nordex – Aktie entfesselt

Die exzellente Nachrichtenlage in Kombination mit frischen, charttechnischen Kaufsignalen entfesselten in der Nordex-Aktie (WKN: A0D655 ISIN: DE000A0D6554 Ticker-Symbol: NDX1) eine veritable Zwischenrally. Insbesondere die Ausbrüche über die Widerstandscluster um 13,0 Euro, 13,9 Euro und 15,0 Euro wirkten befreiend. Die Aktie stieg mittlerweile auf über 17 Euro und bildete hierbei bereits eine kleine Fahnenstange aus. Wir haben einen 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuellen Konstellation adäquat darstellen zu können. Sollte es Nordex nun auch noch gelingen, den Widerstandsbereich um 17,8 Euro zu überwinden, stünde einem Ausbau der Bewegung in Richtung 20 Euro nichts im Wege. Rücksetzer beschränken sich nun idealerweise auf den Bereich von 15,0 Euro.

Vestas – Aktie im Rallymodus

Die Aktie des dänischen Mitbewerbers Vestas (WKN: 913769 ISIN: DK0010268606 Ticker-Symbol: VWS) lieferte zuletzt ebenfalls eine bärenstarke Vorstellung ab. Welches Ausmaß die Hausse der letzten Monate mittlerweile angenommen hat, dokumentiert ein 5-Jahres-Chart auf Wochenbasis (in Euro) eindrucksvoll.

Ob des exponierten Kursniveaus ist die Aktie womöglich anfällig für Gewinnmitnahmen. Doch solange sich diese auf den Bereich von 135 Euro begrenzen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Fundamental läuft es ohnehin rund für Vestas. Das belegten die Anfang November vorgelegten Q3-Daten eindrucksvoll. So gelang es Vestas unter anderem, den Umsatz im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 4,77 Mrd. Euro zu steigern. Für das Gesamtjahr 2020 strebt Vestas einen Umsatz von 14 bis 15 Mrd. Euro an.

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.