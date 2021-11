Die Nvidia Aktie ist eindeutig beliebt unter den Anlegern. Seit Anfang November befand sich der Kurs des Chip-Giganten deutlich im Plus und schaffte einen Anstieg von knapp 22 Prozent.

Auf in neue Welten

Grund für den Höhenflug waren vor allen Dingen die Veröffentlichung starker Zahlen zum dritten Quartal und das Interesse für die sich gerade entwickelnden virtuellen Welten wie Mark Zuckerbergs Metaverse. Der Konzern treibt die Vorstellung eines neuen Internets weiter voran, denn die Metaverse-Systeme brauchen Nvidias leistungsstarke Chips. Und nicht nur das – vor Kurzem gründete der Chip-Gigant seine eigene Plattform, das “Omniverse”. Wie das Unternehmen bekannt gab, geht es hierbei um die Simulation von Umgebungen wie Fabriken, in denen Arbeitsabläufe und andere Prozesse optimiert werden können.

Kurs vorübergehend im Luftloch

Als am 17. November die Quartalszahlen veröffentlicht wurden, kletterte der Kurs von Nvidia in den darauffolgenden Tagen auf 294,85 Euro. In dem Bericht wurde der Umsatz des Unternehmens mit 7,103 Mrd. US-Dollar angegeben, was ein Plus von 50 Prozent des Vorjahresquartals ausmacht. Kein Wunder also, dass die Anleger begeistert waren. Zuletzt sank der Kurs etwas ab und pendelte sich über das Wochenende bei etwa 280 Euro ein. Grund dafür ist der Aufruhr um die neue Coronavirus-Mutation Omikron. Einige Anleger zeigten sich verunsichert und befürchteten einen Crash, der jedoch ausblieb. Aktuell kann das Papier wieder einen Anstieg verzeichnen und notiert bei 289,15 Euro (Stand: 29. November, 16:10 Uhr).

Voll im Trend: Virtual Reality

Auch mit Gaming-Grafikkarten fährt Nvidia aktuell große Erfolge ein und das gleich aus mehreren Gründen. Zum einen sollen die Grafikkarten laut Motley Fool mit Hilfe der Ray-Tracing-Technologie für ultrarealistische Spiele-Grafiken sorgen, welche mittlerweile 200 Videospiele unterstützen würden. Außerdem könnte es sein dass Nvidia die nächste Generation von GPUs bereit hält, welche eine weitere Verdopplung der Geschwindigkeit erreichen soll. Auch für die virtuellen Welten könnten diese Grafikkarten von großer Bedeutung sein, denn die GPUs sind der Standard für VR-Games.

Die Zukunft der Technologie?

Auch eine Reihe von Experten sieht in der Zukunft viel Potential für Nvidia. Kürzlich hatten sich die Analysten der Bank of America zu den Aktien des Chip-Konzerns geäußert. Sie erwarten, dass das Angebot aufgrund der anhaltend robusten Nachfrage im ersten Halbjahr 2022 knapp bleiben dürfte. Nvidia könne daher die Preismacht bei GPUs voll ausspielen, was zu Spekulationen um eine Verdopplung der GPU-Umsätze führte.

