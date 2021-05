Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 04.05.2021

Kursziel: 108 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 29.03.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die

Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 104,00 auf EUR 108,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat ihren Jahresbericht vorgelegt. Das Unternehmen hatte bereits

vorab wesentliche Kennzahlen berichtet. Aufgrund niedriger Steuern lag das

Nettoergebnis 2020 mit EUR12 Mio. ca. EUR1 Mio. über unserer Prognose. Das

erste Quartal begann sehr dynamisch mit einem vorläufigen Umsatz von EUR43

Mio., was einem kräftigen Anstieg um 35% J/J entspricht. Dies unterstützt

unsere Umsatzprognose für 2021, die am oberen Ende der Guidance von

EUR245-260 Mio. liegt. Wir bestätigen unsere EBIT-Prognose für 2021 und

unterstellen einen leichten Margenanstieg auf 6,8% (Unternehmensguidance:

6,0% - 7,5%). Der Auftragseingang stieg im ersten Quartal um 3% J/J auf

EUR46,4 Mio. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR108

(bisher: EUR104). Durch den Kursanstieg seit unserer letzten Veröffentlichung

liegt das Kurspotenzial nunmehr unter 25%. Daher stufen wir die Aktie von

Kaufen auf Hinzufügen herab.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the

stock to ADD but increased the price target from EUR 104.00 to EUR 108.00.

Abstract:

2G Energy has published its annual report. The company had already reported

key figures in advance. The 2020 net result of EUR12m was ca. EUR1m above our

forecast due to lower taxes than we modelled. 2021 has started very

dynamically for 2G with preliminary Q1 sales amounting to EUR43m, which

corresponds to a strong increase of 35% y/y. This lends credence to our

2021 sales forecast, which is at the upper end of guidance of EUR245-260m. We

confirm our 2021 forecast for a slight EBIT margin increase to 6.8%

(company guidance: 6.0%-7.5%). Incoming orders rose by 3% y/y to EUR46.4m in

the first quarter. An updated DCF model yields a new price target of EUR108

(previously: EUR104). Due to the share price increase since our last

publication, the upward potential to our price target is now below 25%. We

therefore downgrade our rating from Buy to Add.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22396.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.