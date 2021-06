Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 09.06.2021

Kursziel: 109 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.05.2021: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:

DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt

seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 108,00 auf EUR 109,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat ihre kurz- und mittelfristige Umsatzguidance angehoben und

die HJS Motoren komplett übernommen. Das untere Ende der Umsatzguidance für

2021 steigt von EUR245 Mio. auf EUR250 Mio., das obere Ende bleibt bei EUR260

Mio. (FBe: EUR260 Mio.). Die EBIT-Margenguidance bleibt unverändert bei 6,0%

- 7,5% (FBe: 6,8%). Die Umsatzguidance für 2024 steigt von EUR300 Mio. auf

EUR330 Mio. (FBe: EUR385 Mio.) bei einer unveränderten EBIT-Margenerwartung von

10%. Erstmals hat 2G eine Prognose für 2026 veröffentlicht. Das Unternehmen

erwartet einen Umsatz von EUR400 Mio. bei einer EBIT-Marge von 8,5% - 10,0%.

Außerdem hat 2G die HJS Motoren komplett übernommen (Anteil bisher: 50%),

die 2020 einen Umsatz von EUR7,3 Mio. und eine zweistellige EBIT-Marge

erzielte. Die Visibilität des Wachstumspfads von 2G hat sich erhöht. Dies

bestätigt unsere positive Sicht auf das Unternehmen. Bei unveränderten

Schätzungen erhöhen wir das Kursziel von EUR108 auf EUR109. Wir bestätigen

unsere Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy

AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

ADD rating and increased the price target from EUR 108.00 to EUR 109.00.

Abstract:

2G Energy has raised its short- and medium-term sales guidance and acquired

the shares in HJS Motoren it did not already own. The lower end of the

sales guidance for 2021 increases from EUR245m to EUR250m, the upper end

remains at EUR260m (FBe: EUR260m). EBIT margin guidance remains unchanged at

6.0% - 7.5% (FBe: 6.8%). Revenue guidance for 2024 increases from EUR300m to

EUR330m (FBe: EUR385m) with an unchanged EBIT margin expectation of 10%. For

the first time, 2G has published guidance for 2026. The company expects

sales of EUR400m with an EBIT margin of 8.5% - 10.0%. In addition, 2G has

fully acquired HJS Motoren (share previously: 50%), which generated sales

of EUR7.3m and a double-digit EBIT margin in 2020. The visibility of 2G's

growth path has increased. This confirms our positive view on the company.

With unchanged estimates, we raise the price target from EUR108 to EUR109. We

confirm our Add recommendation.

