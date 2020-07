Original-Research: 4basebio AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 4basebio AG

Unternehmen: 4basebio AG

ISIN: DE000A2YN801

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 15.07.2020

Kursziel: 3,30 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on 4basebio AG

(ISIN: DE000A2YN801). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating

and increased the price target from EUR 2.20 to EUR 3.30.

Abstract:

On 2 January 2020, 4basebio (previously called Expedeon) sold its

immunology and proteomics business to its distribution partner Abcam plc

for EUR120m (EUR106m due at closing and the remaining EUR14m to be held in escrow

for two years). Considering that 4basebio previously paid about EUR40m to

acquire these assets, management achieved an excellent ROI of 200% with the

deal. 4basebio retained the genomics business including its core

patent-protected TruePrime technology, which will be the base to build up a

DNA manufacturing facility. Due to the recent success of new gene

therapeutic drugs (e.g. Luxturna, Kymriah Yescarta or Zolgensma), demand

for DNA manufacturing capacity is on the rise. The existing production

process based on bacteria fermentation in a bioreactor has significant

shortcomings (e.g. inefficient, expensive, high contamination risk) and is

working at its technological limits. 4basebio's novel TruePrime technology

allows for a fast, highly accurate, cost-efficient and reliable synthetic

process of copying DNA (amplification) which has the potential to disrupt

DNA manufacturing. The company has a very comfortable financial position

which allows it to buy the required expertise for engineering and

scaling-up production, as well as building up the needed infrastructure.

4basebio is on track to become one of the few companies worldwide capable

of offering synthetically produced DNA. Following the Abcam deal and the

change in business model, we have updated our DCF model and arrive at a

price target of EUR3.30 (previously: EUR2.20). We reiterate our Buy rating.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 4basebio AG (ISIN:

DE000A2YN801) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine

BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,20 auf EUR 3,30.

Zusammenfassung:

Am 2. Januar 2020 verkaufte 4basebio (früher: Expedeon) ihr Immunologie-

und Proteomikgeschäft an ihren Vertriebspartner Abcam plc zu einem Preis

von EUR120 Mio. (EUR106 Mio. zum Zeitpunkt des Abschlusses fällig und die

restlichen EUR14 Mio. für zwei Jahre in einem Treuhandkonto). In Anbetracht

der Tatsache, dass 4basebio zuvor rund EUR40 Mio. für den Erwerb dieser

Vermögenswerte gezahlt hatte, erzielte das Management mit dem Deal einen

hervorragenden ROI von 200%. 4basebio behielt das Genomics-Geschäft bei,

einschließlich ihre patentgeschützte Kerntechnologie TruePrime, die die

Grundlage für den Aufbau einer DNA-Produktionsanlage bilden wird. Aufgrund

des jüngsten Erfolges neuer gentherapeutischer Arzneimittel (z. B.

Luxturna, Kymriah Yescarta oder Zolgensma) steigt die Nachfrage nach

DNA-Produktionskapazitäten. Das bestehende Produktionsverfahren, das auf

der Fermentation von Bakterien in einem Bioreaktor basiert, weist

erhebliche Mängel auf (z. B. ineffizient, teuer, hohes

Kontaminationsrisiko) und erreicht seine technologischen Grenzen. Die

neuartige TruePrime-Technologie von 4basebio ermöglicht einen schnellen,

hochpräzisen, kostengünstigen und zuverlässigen Synthesevorgang zum

Kopieren von DNA (Amplifikation), der die DNA-Herstellung revolutionieren

kann. Das Unternehmen verfügt über eine sehr komfortable Finanzlage, die es

ihm ermöglicht, das erforderliche Knowhow für das Engineering und die

Skalierung der Produktion sowie den Aufbau der erforderlichen Infrastruktur

zu erwerben. 4basebio ist auf dem besten Weg, eines der wenigen Unternehmen

weltweit zu werden, das synthetisch hergestellte DNA anbieten kann. Nach

dem Abcam-Deal und der Änderung des Geschäftsmodells haben wir unser

DCF-Modell aktualisiert und erreichen ein Kursziel von EUR3,30 (zuvor:

EUR2,20). Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

