^

Original-Research: ABO Invest - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Invest

Unternehmen: ABO Invest

ISIN: DE000A1EWXA

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 12.05.2020

Kursziel: 2,20 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 01.10.2019: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Invest AG

(ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal

bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 2,10 auf EUR

2,20.

Zusammenfassung:

ABO Invest hat vorläufige Zahlen für das Jahr 2019 vorgelegt. Umsatz,

EBITDA und Nettoergebnis lagen im Rahmen unserer Erwartungen und leicht

über den Vorjahreswerten. Der Umsatz betrug ca. EUR33 Mio. und das EBITDA ca.

EUR26 Mio. Damit dürfte die EBITDA-Marge mit knapp 79% erneut einen hohen

Wert erreicht haben. Das Nettoergebnis verbesserte sich um knapp EUR850 Tsd.

auf ca. EUR-430 Tsd. Die sehr guten Windbedingungen im ersten Quartal des

laufenden Jahres dürften zu einem überdurchschnittlich guten

Halbjahresumsatz führen. Bisher lassen sich keine negativen Auswirkungen

der Pandemie und der damit verbundenen Rezession auf ABO Invests Geschäft

erkennen. Angesichts der Stabilität des Geschäftsmodells - Stromproduktion

zu gesetzlich langfristig festgelegten Einspeisevergütungen - erwarten wir

auch weiterhin keine wesentlichen negativen Effekte. Wir lassen unsere

Prognosen bis zur Veröffentlichung des Jahresberichts am 25. Mai

unverändert. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein leicht höheres

Kursziel von EUR2,20 (bisher: EUR2,10). Wir bestätigen unsere

Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Invest

AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his

ADD rating and increased the price target from EUR 2.10 to EUR 2.20.

Abstract:

ABO Invest has released preliminary figures for 2019. Sales, EBITDA and net

income were in line with our expectations and slightly above the previous

year's figures. Revenue was approx. EUR33m, and EBITDA ca. EUR26m. The EBITDA

margin has thus again reached a high level of just under 79%. The net

result improved by almost EUR850k to approx. EUR-430k. The very good wind

conditions in the first quarter of the current year should lead to

above-average half-year sales. So far, no negative effects of the pandemic

and the related recession on ABO Invest's business have been identified.

Given the stability of the business model - electricity production at

long-term feed-in tariffs - we do not expect any significant negative

effects. We leave our forecasts unchanged pending publication of the annual

report on 25 May. An updated DCF model results in a slightly higher price

target of EUR2.20 (previously: EUR2.10). We confirm our Add recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des

Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die

vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/20723.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

-übermittelt durch die EQS Group AG.-

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.

Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung

oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°