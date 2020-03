^

Original-Research: ad pepper media International N.V. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ad pepper media International N.V.

Unternehmen: ad pepper media International N.V.

ISIN: NL0000238145

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 31.03.2020

Kursziel: 3,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 20.11.2019: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media

International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten

von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von

EUR 3,90 auf EUR 3,40.

Zusammenfassung:

ad pepper media International meldete endgültige Ergebnisse für 2019, die

den vorläufigen Zahlen entsprachen. Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und

Kapitalflussrechnung senden dieselbe klare Botschaft: Stärke. ad pepper ist

hochprofitabel (EBIT-Marge: 12%, Nettomarge: 6%), hat eine sehr starke

Bilanz (Nettocashposition: EUR23 Mio., keine Verbindlichkeiten gegenüber

Banken) und generiert einen hohen freien Cashflow (EUR6 Mio.). Die

Sars-CoV-2-Pandemie wird ad pepper natürlich treffen, aber die erzwungene

Schließung vieler Unternehmen wird den Trend zum Online-Verkauf

beschleunigen. Dies sollte zu höheren Ausgaben für digitale Werbung führen,

was die negativen Auswirkungen auf ad pepper abfedern dürfte. Wir haben

unsere Prognosen für 2020E und die folgenden Jahre gesenkt, glauben jedoch,

dass ad pepper von dem durch die Pandemie ausgelösten Digitalisierungsschub

erheblich profitieren wird. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues

Kursziel von EUR3,40 (zuvor: EUR3,90). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on ad pepper

media International N.V. (ISIN: NL0000238145). Analyst Dr. Karsten von

Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from

EUR 3.90 to EUR 3.40.

Abstract:

ad pepper media International reported final 2019 results which matched the

preliminary numbers. P&L, balance sheet, and cash flow statement send the

same clear message: strength. ad pepper is highly profitable (EBIT margin:

12%, net margin: 6%), has a very strong balance sheet (net cash position:

EUR23m, no liabilities to banks), and is generating strong free cash flow

(EUR6m). The Sars-CoV-2 pandemic will of course hit the company, but the

forced closure of many businesses will accelerate the trend towards selling

online resulting in higher digital ad spend, which should cushion the

negative effects. We have lowered our forecasts for 2020E and the following

years, but believe that ad pepper will significantly benefit from the

pandemic-induced digitisation push. An updated DCF model yields a new price

target of EUR3.40 (previously: EUR3.90). We confirm our Buy recommendation.

